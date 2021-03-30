«Майор Гром: Чумной Доктор»: Рецензия Киноафиши

В Санкт-Петербурге есть настоящий герой, которого зовут Игорь Громов. Он живет исключительно работой и заслуженно считается лучшим следователем Северной столицы, всегда готовым идти до конца и нарушать правила ради достижения цели. Но там, где герои и закон не способны совладать с прогнившей системой, правосудие берут в свои руки ущемленные и оскорбленные. Одним из таких становится поджигатель в маске чумного доктора, избравший самосуд как единственно возможный способ борьбы с городской заразой. Очень быстро он становится символом подлинной справедливости и вдохновляет многих жителей начать агрессивную борьбу с власть имущими. Майор Гром оказывается единственным, кто способен выяснить личность злодея в маске и спасти город от захлестнувшего насилия.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизация популярной серии комиксов BUBBLE. Гром — один из первых супергероев издательства, получивший собственную линейку. Хотя в данном случае приставка «супер» довольно условная. Перед нами вполне обычный человек, полицейский, выделяющийся лишь своими качествами и хитроумными врагами. Его арсенал очень прост — смекалка и кулаки, которые добавляют подвигам героичности. Никакой суперсилы, полетов, инновационных гаджетов или невероятных богатств — Грома определяет лишь повышенное чувство ответственности и знакомая многим любовь к шаверме. Даже его принадлежность к не всеми почитаемым органам правопорядка не бросается в глаза, стоит увидеть методы расследования и стильную кожаную куртку вместо строгой полицейской формы. Перед нами практически идеальный образ народного защитника, понятный каждому.

Майор Гром: Чумной Доктор

Как и четыре года назад в короткометражке, знакомство вновь начнется с банды грабителей в масках из мультика «Шайбу! Шайбу!». В глаза моментально бросается более мрачный визуальный стиль, точнее идентифицирующий вечно пасмурный Петербург. Дальше нас ждет эффектное приключение, полное запоминающегося экшена, яркой операторской работы, неожиданных сюжетных поворотов и ярких второстепенных персонажей. Майор Гром почти без остановок несется вперед, раскидывая неприятелей на пути к суперзлодею. Несмотря на реалистичную основу, происходящее ощущается именно комиксом, с узнаваемыми повествовательными ходами и немного непривычным ощущением, как же это удачно вписывается пускай и в альтернативную, но все-таки Россию.

Как и в комиксе, сюжет тесно перекликается с сегодняшним днем. Кто-то заметит выпады в сторону протестов и Навального, другие — аллюзии на безграничную свободу и Дурова, третьи вспомнят о первоисточнике и белой ленточке, которую оставлял Чумной доктор на своих жертвах, а остальные увидят закон, стоящий на защите спокойствия и справедливости. Что-то из этого, безусловно, данность оригинальному комиксу, остальное — неизбежность заимствования ярких образов из информационного поля последних лет. Можно строить теории, придумывать изобретательные трактовки современной действительности и рассматривать под лупой политические взгляды создателей, но стоит помнить: перед нами все же классический комикс с предельно дуалистической структурой мира. На улицах Петербурга сталкивается добро против зла, закон против насилия, герой против психопата. Создатели не играли в полутона и не стали заигрывать с неоднозначностью философии антагониста, поэтому ответы и причины узнаваемых образов могут оказаться куда банальнее и действительно вряд ли имеют второе дно. Хотя сама возможность разнообразных версий происходящего должна пойти фильму только на пользу.

Майор Гром: Чумной Доктор

В прошлом хочется оставить весь шлейф производственных проблеми: смену актера и режиссера, переносы и короткометражку, из которой узнаются только машины полиции и образы преступников. «Майор Гром: Чумной Доктор» — тот случай, когда просто не хочется искать недостатки, оставляя в голове лишь атмосферное петербургское приключение. Перед нами необычное явление: первые и сразу уверенные шаги русских кинокомиксов, способные стать началом большой кинематографической вселенной. У BUBBLE Studios уже имеются известная основа и масса обаятельных героев, дальше слово за зрителем. Но, кажется, даже с ковидными ограничения мимо такого события невозможно пройти мимо. И напоследок, по традиции, придется дождаться окончания всех титров, ведь картина имеет сразу две дополнительные сюжетные сцены.