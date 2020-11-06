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Чёрная Вдова Чёрная Вдова
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Black Widow

Чёрная Вдова, 2021

2021 / США
7.6 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Фантастический боевик Marvel о «мстительнице» Наташе Романофф
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие картины «Черная вдова» разворачивается сразу после событий фильма «Первый Мститель: Противостояние». Наташа Романофф помогла сбежать капитану Америке и Соколиному глазу из аэропорта «Лейпциг-Галле» в Германии. Правительство США не одобрило такой поступок, поэтому Наташу, как и бывших «Мстителей», ждало либо отстранение, либо тюремное заключение.

Чтобы спасти подругу, Тони Старк предлагает какое-то время не привлекать к себе внимание. Наташа следует совету Тони, она планирует вернуться домой, но не все так просто. События в «Лейпциг-Галле» каким-то образом привлекли к Наташе внимание ее старого работодателя — «Красной комнаты».

«Красная комната» — это тайное российское подразделение разведки, которое занимается подготовкой «вдов» — шпионок и киллеров. Вокруг Наташи затевают заговор, она больше не нужна как «Вдова» и представляет для тайного подразделения угрозу. Чтобы избавиться от Романофф, за ней отправляют профессионального убийцу Таскмастера — он умеет копировать движения супергероев.

Наташа решает не убегать от своего преследователя, а покончить с программой «Красная комната» раз и навсегда. Она собирает свою команду, чтобы отомстить злодеям. К ней присоединяются Мелина Востокофф, Елена Белова и советский супергерой Красный Страж — «отечественная версия» Капитана Америки.      

Когда Скарлетт Йоханссон предложили сыграть Наташу Романофф впервые в «Железном человеке 2», у нее было всего пять недель до съемок, чтобы освоить боевые искусства.

Изначально Наташа Романофф была злодеем, в комиксах она дважды пыталась убить Железного человека прежде чем присоединиться к Мстителям.

Наташу Романофф в детстве сыграет дочь актрисы Миллы Йовович, Эвер Габо Андерсон. Милла Йовович сыграла шпионку и информатора в блокбастере «Обитель зла».  

Впервые идея снять сольник о Наташе Романофф у авторов проекта зародилась еще в 2012 году, но не было оснований, чтобы воплотить ее в реальность. Смерть персонажа в «Мстители: Финал» послужила основанием для приквела.

В картине «Черная вдова» актер Дэвид Харбор носит временную татуировку с российским гербом на груди, а на костяшках пальцев у него татуировка, посвященная Карлу Марксу.

Это уже восьмой раз, когда Скарлетт Йоханссон играет Наташу Романофф.

Установленные на запястье браслеты желтого цвета у Черной вдовы — это дань уважения классическому костюму Наташи Романофф в комиксах.

Дэвид Хэйтер написал сценарий фильма еще в 2004 году, когда права на персонажа были еще у студии Lionsgate.

Сорвиголова и Черная вдова были парой в комиксах, поэтому актер Чарли Кокс из сериала Netflix не раз заявлял об идее снять кроссовер.

Актриса Скарлетт Йоханссон призналась в интервью, что, хотя ее костюм и смотрится стильно, в нем очень жарко.

Один из тренеров в «Красной комнате» — Баки Барнс (Зимний солдат), он обучал Наташу, хотя сам этого не помнит.

В фильме снялся голландский культурист Оливье Рихтерс

После событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.

7.6 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 8 июля 2021
Премьера онлайн 9 июля 2021
Премьера в мире 6 ноября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Кейт Шортланд
Кейт Шортланд
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Флоренс Пью
Флоренс Пью
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
Оливье Рихтерс
Оливье Рихтерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чёрная Вдова 6 постеров
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Чёрная Вдова
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Совсем недавно казалось, что глыба Marvel незыблема. Но пандемия обнажила слабые места и вынудила внести коррективы. Почти два года фильмы франшизы не выходили на большие экраны. Многие вспомнят, что их последней картиной был сиквел Человека-паука, а не «Мстители: Финал»? За это время студия почти закончила работу над триквелом о приключениях Питера Паркера, который есть шанс увидеть до конца 2021 года. Можно сказать, что Marvel немного повезло обойтись меньшими потерями и…
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stick.78 11 июля 2021, 00:12
Жаль потраченого времени , чушь, незнают что уже придумать
inet-shop8 17 июля 2021, 18:49
Убого ! Просто Убого !

Марвел снял "Красный Воробей" с суперами. Жаль потраченного времени...
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Продюсер Marvel назвал графиню Валентину де Фонтейн «новым лидером» внутри MCU Эта героиня будет одной из ключевых фигур в предстоящих проектах студии Marvel.
Написать
5 июля 2022 14:15
Том Холланд разговаривал с Флоренс Пью о потенциальном кроссовере Человека-паука и Елены Беловой Актер выразил надежду на совместный проект.
Написать
1 февраля 2022 16:59
Создатели «Черной Вдовы» наняли военных консультантов, чтобы убедиться, возможна ли Красная комната в реальности Студии Marvel важно не противоречить научным фактам. 
Написать
25 января 2022 15:19
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