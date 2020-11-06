Чёрная Вдова, 2021

Когда Скарлетт Йоханссон предложили сыграть Наташу Романофф впервые в «Железном человеке 2», у нее было всего пять недель до съемок, чтобы освоить боевые искусства.

Изначально Наташа Романофф была злодеем, в комиксах она дважды пыталась убить Железного человека прежде чем присоединиться к Мстителям.

Наташу Романофф в детстве сыграет дочь актрисы Миллы Йовович, Эвер Габо Андерсон. Милла Йовович сыграла шпионку и информатора в блокбастере «Обитель зла».

Впервые идея снять сольник о Наташе Романофф у авторов проекта зародилась еще в 2012 году, но не было оснований, чтобы воплотить ее в реальность. Смерть персонажа в «Мстители: Финал» послужила основанием для приквела.

В картине «Черная вдова» актер Дэвид Харбор носит временную татуировку с российским гербом на груди, а на костяшках пальцев у него татуировка, посвященная Карлу Марксу.

Это уже восьмой раз, когда Скарлетт Йоханссон играет Наташу Романофф.

Установленные на запястье браслеты желтого цвета у Черной вдовы — это дань уважения классическому костюму Наташи Романофф в комиксах.

Дэвид Хэйтер написал сценарий фильма еще в 2004 году, когда права на персонажа были еще у студии Lionsgate.

Сорвиголова и Черная вдова были парой в комиксах, поэтому актер Чарли Кокс из сериала Netflix не раз заявлял об идее снять кроссовер.

Актриса Скарлетт Йоханссон призналась в интервью, что, хотя ее костюм и смотрится стильно, в нем очень жарко.

Один из тренеров в «Красной комнате» — Баки Барнс (Зимний солдат), он обучал Наташу, хотя сам этого не помнит.

В фильме снялся голландский культурист Оливье Рихтерс