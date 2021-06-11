Охотник за разумом. Схватка, 2021

В дебютном полнометражном фильме режиссера Эмбер Роуз Сили сюжет разворачивается вокруг нашумевшего дела о преступлениях Теда Банди. На дворе 1985 год. Специальный агент ФБР и один из основателей бюро расследований Билл Хагмайер (Элайджа Вуд) берет интервью у преступника, который сидит напротив него в наручниках за маленьким металлическим столиком в тюрьме штата Флорида. Однако перед ним не просто очередной преступник, а Тед Банди, убийца нескольких десятков женщин, которого только что поймали и пытаются вынести ему справедливый приговор. Он либо проведет остаток своей жизни в тюрьме, либо же будет казнен – другого выхода для него уже нет. Для агента ФБР крайне важно не просто выяснить как можно больше информации, но и понять, что на самом деле движет этим хладнокровным преступником. Сам Банди не торопится раскрывать свои темные секреты. Его тайны – то, с чем он ни с кем никогда не поделится. Он уже стал медийной личностью: его узнают, как Чарльза Мэнсона, и не могут поверить, что симпатичный парень по соседству мог оказаться беспощадным убийцей.
Несмотря на то, что Хагмайер знает о закрытости Банди перед федералами, он продолжает брать у него интервью в надежде, что когда-нибудь преступник раскроет свои мотивы. Они начинают обмениваться письмами, что приводит к согласию Банди пойти на контакт. Между ними завязываются сложные отношения, которые могут привести к неожиданным последствиям. Однако Хагмайеру недостаточно обычных улик и описаний. Ему нужны объяснения, воспоминания и смысл. Он хочет знать, кем на самом деле является Тед Банди.
Сценарист С. Роберт Каргилл впервые написал сценарий без участия своего постоянного партнера по работе сценариста Скотта Дерриксона.
К актерскому составу фильма присоединились Роберт Патрик, Элайджа Вуд и Алекса Палладино.
Фильм основан на жизни реального преступника. Речь идет о реальных стенограммах разговоров, которые проходили между Тедом Банди и Биллом Хагмайером.
Фильм описывает события, которые разворачивались между 1984 и 1989 годами.
Премьера картины прошла летом 2021 года на кинофестивале Tribeca.
Тед Банди – реальный преступник, дело которого вызвало крупный общественный диссонанс в 1970-е – 1980-е годы. Обаятельный мужчина быстро втирался в доверие к своим жертвам и был чрезвычайно умен, из-за чего география его преступлений была весьма широка и не раз заводила следствие в тупик. Его обвиняли в убийствах, похищениях и изнасилованиях молодых женщин и девочек. До сих пор неизвестно, каким было точное число жертв. Сам Банди сознался в 36 преступлениях, однако количество предполагаемых жертв может достигать 100 человек.
Фильм вызвал споры после премьеры, когда режиссер Джо Берлингер обвинил режиссера картины Эмбер Роуз Сили в том, что она выставила его недавно вышедший сериал «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди» в не лучшем свете, чтобы привлечь внимание к ее собственному фильму.
Это не первая экранизация жизни преступника Теда Банди. Самой ранней является фильм «Осторожный незнакомец», в котором роль Банди исполнил актер Марк Хэрмон. А в 2019 году выходил фильм «Красивый, плохой, злой», снятый режиссером Джо Берлингером, в котором роль известного убийцы исполнил Зак Эфрон.
Психологическая схватка между аналитиком ФБР Биллом Хагмайером и хитроумным серийным убийцей Тедом Банди, в которой Билл, выясняя мотивы убийств, проникает в подсознание маньяка. Не подозревая об этом, Билл становится основной фигурой в его коварной игре.