Охотник за разумом. Схватка, 2021

В дебютном полнометражном фильме режиссера Эмбер Роуз Сили сюжет разворачивается вокруг нашумевшего дела о преступлениях Теда Банди. На дворе 1985 год. Специальный агент ФБР и один из основателей бюро расследований Билл Хагмайер (Элайджа Вуд) берет интервью у преступника, который сидит напротив него в наручниках за маленьким металлическим столиком в тюрьме штата Флорида. Однако перед ним не просто очередной преступник, а Тед Банди, убийца нескольких десятков женщин, которого только что поймали и пытаются вынести ему справедливый приговор. Он либо проведет остаток своей жизни в тюрьме, либо же будет казнен – другого выхода для него уже нет. Для агента ФБР крайне важно не просто выяснить как можно больше информации, но и понять, что на самом деле движет этим хладнокровным преступником. Сам Банди не торопится раскрывать свои темные секреты. Его тайны – то, с чем он ни с кем никогда не поделится. Он уже стал медийной личностью: его узнают, как Чарльза Мэнсона, и не могут поверить, что симпатичный парень по соседству мог оказаться беспощадным убийцей.

Несмотря на то, что Хагмайер знает о закрытости Банди перед федералами, он продолжает брать у него интервью в надежде, что когда-нибудь преступник раскроет свои мотивы. Они начинают обмениваться письмами, что приводит к согласию Банди пойти на контакт. Между ними завязываются сложные отношения, которые могут привести к неожиданным последствиям. Однако Хагмайеру недостаточно обычных улик и описаний. Ему нужны объяснения, воспоминания и смысл. Он хочет знать, кем на самом деле является Тед Банди.