Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Охотник за разумом. Схватка Охотник за разумом. Схватка
Киноафиша Фильмы Охотник за разумом. Схватка
No Man of God

Охотник за разумом. Схватка, 2021

2021 / США
6.3 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Криминальная драма о темных секретах серийного убийцы
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 16
Не пойду 5
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В дебютном полнометражном фильме режиссера Эмбер Роуз Сили сюжет разворачивается вокруг нашумевшего дела о преступлениях Теда Банди. На дворе 1985 год. Специальный агент ФБР и один из основателей бюро расследований Билл Хагмайер (Элайджа Вуд) берет интервью у преступника, который сидит напротив него в наручниках за маленьким металлическим столиком в тюрьме штата Флорида. Однако перед ним не просто очередной преступник, а Тед Банди, убийца нескольких десятков женщин, которого только что поймали и пытаются вынести ему справедливый приговор. Он либо проведет остаток своей жизни в тюрьме, либо же будет казнен – другого выхода для него уже нет. Для агента ФБР крайне важно не просто выяснить как можно больше информации, но и понять, что на самом деле движет этим хладнокровным преступником. Сам Банди не торопится раскрывать свои темные секреты. Его тайны – то, с чем он ни с кем никогда не поделится. Он уже стал медийной личностью: его узнают, как Чарльза Мэнсона, и не могут поверить, что симпатичный парень по соседству мог оказаться беспощадным убийцей.

Несмотря на то, что Хагмайер знает о закрытости Банди перед федералами, он продолжает брать у него интервью в надежде, что когда-нибудь преступник раскроет свои мотивы. Они начинают обмениваться письмами, что приводит к согласию Банди пойти на контакт. Между ними завязываются сложные отношения, которые могут привести к неожиданным последствиям. Однако Хагмайеру недостаточно обычных улик и описаний. Ему нужны объяснения, воспоминания и смысл. Он хочет знать, кем на самом деле является Тед Банди.

Сценарист С. Роберт Каргилл впервые написал сценарий без участия своего постоянного партнера по работе сценариста Скотта Дерриксона.

К актерскому составу фильма присоединились Роберт Патрик, Элайджа Вуд и Алекса Палладино.

Фильм основан на жизни реального преступника. Речь идет о реальных стенограммах разговоров, которые проходили между Тедом Банди и Биллом Хагмайером.

Фильм описывает события, которые разворачивались между 1984 и 1989 годами.

Премьера картины прошла летом 2021 года на кинофестивале Tribeca. 

Тед Банди – реальный преступник, дело которого вызвало крупный общественный диссонанс в 1970-е – 1980-е годы. Обаятельный мужчина быстро втирался в доверие к своим жертвам и был чрезвычайно умен, из-за чего география его преступлений была весьма широка и не раз заводила следствие в тупик. Его обвиняли в убийствах, похищениях и изнасилованиях молодых женщин и девочек. До сих пор неизвестно, каким было точное число жертв. Сам Банди сознался в 36 преступлениях, однако количество предполагаемых жертв может достигать 100 человек.

Фильм вызвал споры после премьеры, когда режиссер Джо Берлингер обвинил режиссера картины Эмбер Роуз Сили в том, что она выставила его недавно вышедший сериал «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди» в не лучшем свете, чтобы привлечь внимание к ее собственному фильму. 

Это не первая экранизация жизни преступника Теда Банди. Самой ранней является фильм «Осторожный незнакомец», в котором роль Банди исполнил актер Марк Хэрмон. А в 2019 году выходил фильм «Красивый, плохой, злой», снятый режиссером Джо Берлингером, в котором роль известного убийцы исполнил Зак Эфрон.

Психологическая схватка между аналитиком ФБР Биллом Хагмайером и хитроумным серийным убийцей Тедом Банди, в которой Билл, выясняя мотивы убийств, проникает в подсознание маньяка. Не подозревая об этом, Билл становится основной фигурой в его коварной игре.

6.3 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 19 августа 2021
Премьера онлайн 27 августа 2021
Премьера в мире 11 июня 2021
Возраст 18+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Эмбер Роуз Сили
Эмбер Роуз Сили
В ролях
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Люк Кирби
Люк Кирби
Алекса Палладино
Алекса Палладино
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Охотник за разумом. Схватка 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
По воле прокатчиков фильм No Man of God («Не божий человек») в России получил то же название, что и вышедший четыре года назад сериал Дэвида Финчера. Чтобы хоть как-то обозначить различие, к «охотнику за разумом» добавили броскую «схватку». На самом деле на творческом уровне ничего общего между фильмом и сериалом нет: над ними работали разные люди, преследовавшие разные цели. А вот сюжетная связь – пусть и весьма условная – все-таки имеется. В…
Читать
p_bear 19 августа 2021, 23:46
Я не понял, о чем (был задуман) фильм. В качестве документального (апокрифа ФБР), возможно, был бы хорош, а так… совершенно ничем не увлекательный.… Читать дальше…
User 20 августа 2021, 18:31
Хороший фильм для погружения в темя психологии. Интересно и увлекательно.
Отзывы Написать
24 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
По данным СМИ, новый фильм с Элайджей Вудом получил финансирование путем финансовых махинаций В мошеннической схеме обвиняется продюсер Эллисон Бэвер.
Написать
22 декабря 2021 16:18
Смертельно опасны: 5 криминальных фильмов про известных серийных убийц Тед Банди, Джеффри Дамер, Андрей Чикатило – эти личности известны миру своими ужасающими преступлениями. Их биографии вдоль и поперек исследуются в литературе, встраиваются в музыку и обсуждаются в подкастах. Мы же расскажем о новых и старых кинокартинах, которые раскрывают шокирующие истории реальных серийных убийц.
Написать
18 августа 2021 17:30
Элайджа Вуд в роли ФБРовца: «Охотник за разумом: Схватка» получил первый трейлер В картине расскажут о допросах серийного убийцы Теда Банди. 
Написать
12 июля 2021 12:17
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши