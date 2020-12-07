Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Белый снег Белый снег
Киноафиша Фильмы Белый снег

Белый снег, 2021

2021 / Россия
7.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Спортивная драма о звезде лыжного спорта
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Елена Вяльбе — женщина, ставшая звездой спорта. В 1997 году она навсегда вписала свое имя в историю лыжных гонок, завоевав пять золотых медалей на чемпионате мира в Норвегии. Никому так и не удалось побить рекорд россиянки, завершившей карьеру сразу после триумфа. Ольга Лерман в байопике «Белый снег» об одной из величайших спортсменок XX века.

Действия переносятся в прошлое. 1976 год, Магадан. Лена — маленькая девочка, мечтающая о карьере в спорте. Родители отдают талантливую дочь в местную детско-юношескую школу, где она впервые встает на лыжи. Никто и представить не мог, что этот застенчивый и хрупкий ребенок однажды получит место в национальной сборной. Первые тренировки даются Елене непросто. Но, преодолевая трудности, лыжница зарабатывает первую медаль уже в 14-летнем возрасте. Получив прозвище «магаданский самородок», девушка продолжает бить собственные рекорды, побеждая на соревнованиях юниоров. Но главное событие в жизни спортсменки состоится в 1987 году, когда она выйдет замуж за эстонца Урмаса.

На закате советской эпохи у Лены появляются заботы иного характера. Лыжница становится мамой и бросает выступления на неопределенный срок. Сын Франц отнимает у молодой мамы все свободное время. И когда на осколках бывшего СССР образуется новое государство, а некогда великая держава сталкивается с нищетой, кажется, что о возвращении в большой спорт можно забыть навсегда. Но целеустремленная лыжница не сдается. В 1997 году 30-летняя женщина совершит то, что прежде не удавалось никому.

 

«Белый снег» — фильм-открытие 18-го международного фестиваля «Окно в Европу». Мероприятие прошло в декабре 2020 года на территории Выборга. Всего в конкурсную программу вошло одиннадцать полнометражных игровых картин.

Для 45-летнего режиссера Николая Хомерики это первый опыт работы в популярном жанре спортивного байопика. Раньше постановщик снимал преимущественно триллеры. В его копилке такие фильмы, как «Селфи», «Девятая» и «Ледокол».

В создании сценария принимал участие один из авторов «Движения вверх» Андрей Курейчик. 

В основу легли реальные события, произошедшие на чемпионате мира 1997 года. Впервые в истории лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей. Однако режиссер Хомерики также затронул детские годы лыжницы в Магадане. 

Вяльбе, ныне возглавляющая Ассоциацию лыжных видов спорта России, выступила в качестве консультанта. По словам бывшей чемпионки, работа над фильмом не раз вызывала у нее слезы счастья. Она также утверждает, что «Белый снег» целиком состоит из ее личных воспоминаний. Зрители впервые узнают, как складывалась жизнь лыжницы на самом деле.

Спортсменку в разные годы жизни играют три актрисы: Ольга Лерман («Калашников», «Страна чудес»), дебютантка Полина Ватага и 8-летняя внучка чемпионки Ангелина Вяльбе.

Изначально предполагалось, что роль Виктора исполнит Владимир Гостюхин. Но из-за политической ситуации в республике Беларусь, артист не смог пересечь границу. Его заменил Федор Добронравов, известный публике по телесериалу «Сваты».

Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев все испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

7.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 4 марта 2021
Премьера в мире 7 декабря 2020
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Николай Хомерики
Николай Хомерики
В ролях
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Анна Котова-Дерябина
Анна Котова-Дерябина
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Анна Уколова
Анна Уколова
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Белый снег 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В 28-й раз открылся кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге. Несмотря на все трудности, смотр продолжает дышать, хотя каждый вдох дается ему с трудом. В качестве фильма открытия была выбрана новая работа Николая Хомерики «Белый снег» про легендарную чемпионку по лыжному спорту. На фестиваль картина попала не до конца доделанная, четко находясь в статусе постпродакшна. В таком случае рассказываем, из чего состоит так называемый «черновик» и что может…
Читать
Мария Дуда 14 марта 2021, 20:15
Фильм смотрела уже 3 раза:). И каждый раз вижу в нём что-то новое, каждый раз плачу и выхожу из Кино счастливой. На таких фильмах нужно воспитывать… Читать дальше…
savinav68 13 марта 2021, 09:56
Фильм супер. Пошел на фильм случайно и был удивлен, получил огромное удовольствие от просмотра и гордость за наших спортсменов. Пожалуй лучший фильм за последнее время
Отзывы Написать
24 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Черновик на снегу. Спортивный байопик о Елене Вяльбе от Николая Хомерики Сырая картина про олимпийскую чемпионку в статусе постпродакшна.
Написать
8 декабря 2020 18:37
«Белый снег»: репортаж со съемок фильма о лыжнице Елене Вяльбе Новая спортивная драма от Николая Хомерики, режиссера фильмов «Селфи» и «Ледокол», посвящена жизни и победам российской лыжницы Елены Вяльбе. В один из финальных дней съемок мы побывали на съемочной площадке и поговорили с создателями о том, как проходила работа над «Белым снегом».
Написать
7 августа 2020 14:29
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
тизер
Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши