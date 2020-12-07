Белый снег, 2021

Елена Вяльбе — женщина, ставшая звездой спорта. В 1997 году она навсегда вписала свое имя в историю лыжных гонок, завоевав пять золотых медалей на чемпионате мира в Норвегии. Никому так и не удалось побить рекорд россиянки, завершившей карьеру сразу после триумфа. Ольга Лерман в байопике «Белый снег» об одной из величайших спортсменок XX века.
Действия переносятся в прошлое. 1976 год, Магадан. Лена — маленькая девочка, мечтающая о карьере в спорте. Родители отдают талантливую дочь в местную детско-юношескую школу, где она впервые встает на лыжи. Никто и представить не мог, что этот застенчивый и хрупкий ребенок однажды получит место в национальной сборной. Первые тренировки даются Елене непросто. Но, преодолевая трудности, лыжница зарабатывает первую медаль уже в 14-летнем возрасте. Получив прозвище «магаданский самородок», девушка продолжает бить собственные рекорды, побеждая на соревнованиях юниоров. Но главное событие в жизни спортсменки состоится в 1987 году, когда она выйдет замуж за эстонца Урмаса.
На закате советской эпохи у Лены появляются заботы иного характера. Лыжница становится мамой и бросает выступления на неопределенный срок. Сын Франц отнимает у молодой мамы все свободное время. И когда на осколках бывшего СССР образуется новое государство, а некогда великая держава сталкивается с нищетой, кажется, что о возвращении в большой спорт можно забыть навсегда. Но целеустремленная лыжница не сдается. В 1997 году 30-летняя женщина совершит то, что прежде не удавалось никому.
«Белый снег» — фильм-открытие 18-го международного фестиваля «Окно в Европу». Мероприятие прошло в декабре 2020 года на территории Выборга. Всего в конкурсную программу вошло одиннадцать полнометражных игровых картин.
Для 45-летнего режиссера Николая Хомерики это первый опыт работы в популярном жанре спортивного байопика. Раньше постановщик снимал преимущественно триллеры. В его копилке такие фильмы, как «Селфи», «Девятая» и «Ледокол».
В создании сценария принимал участие один из авторов «Движения вверх» Андрей Курейчик.
В основу легли реальные события, произошедшие на чемпионате мира 1997 года. Впервые в истории лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей. Однако режиссер Хомерики также затронул детские годы лыжницы в Магадане.
Вяльбе, ныне возглавляющая Ассоциацию лыжных видов спорта России, выступила в качестве консультанта. По словам бывшей чемпионки, работа над фильмом не раз вызывала у нее слезы счастья. Она также утверждает, что «Белый снег» целиком состоит из ее личных воспоминаний. Зрители впервые узнают, как складывалась жизнь лыжницы на самом деле.
Спортсменку в разные годы жизни играют три актрисы: Ольга Лерман («Калашников», «Страна чудес»), дебютантка Полина Ватага и 8-летняя внучка чемпионки Ангелина Вяльбе.
Изначально предполагалось, что роль Виктора исполнит Владимир Гостюхин. Но из-за политической ситуации в республике Беларусь, артист не смог пересечь границу. Его заменил Федор Добронравов, известный публике по телесериалу «Сваты».
Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев все испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.