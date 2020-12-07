Белый снег, 2021

Елена Вяльбе — женщина, ставшая звездой спорта. В 1997 году она навсегда вписала свое имя в историю лыжных гонок, завоевав пять золотых медалей на чемпионате мира в Норвегии. Никому так и не удалось побить рекорд россиянки, завершившей карьеру сразу после триумфа. Ольга Лерман в байопике «Белый снег» об одной из величайших спортсменок XX века.

Действия переносятся в прошлое. 1976 год, Магадан. Лена — маленькая девочка, мечтающая о карьере в спорте. Родители отдают талантливую дочь в местную детско-юношескую школу, где она впервые встает на лыжи. Никто и представить не мог, что этот застенчивый и хрупкий ребенок однажды получит место в национальной сборной. Первые тренировки даются Елене непросто. Но, преодолевая трудности, лыжница зарабатывает первую медаль уже в 14-летнем возрасте. Получив прозвище «магаданский самородок», девушка продолжает бить собственные рекорды, побеждая на соревнованиях юниоров. Но главное событие в жизни спортсменки состоится в 1987 году, когда она выйдет замуж за эстонца Урмаса.

На закате советской эпохи у Лены появляются заботы иного характера. Лыжница становится мамой и бросает выступления на неопределенный срок. Сын Франц отнимает у молодой мамы все свободное время. И когда на осколках бывшего СССР образуется новое государство, а некогда великая держава сталкивается с нищетой, кажется, что о возвращении в большой спорт можно забыть навсегда. Но целеустремленная лыжница не сдается. В 1997 году 30-летняя женщина совершит то, что прежде не удавалось никому.