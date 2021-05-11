«The Box»: Рецензия Киноафиши

Некогда успешный музыкальный продюсер Мин-су погряз в долгах и прячется от опасных кредиторов. Простая случайность сводит его с молчаливым Джи-хуном, в котором он видит большой талант, способный решить все денежные проблемы. Вот только ему предстоит столкнуться с проблемой: новый протеже не может выступать перед людьми из-за парализующего страха. Поняв, что отступать некуда, Мин-су идет на риск и предлагает музыканту контракт на 10 выступлений. После них он либо преодолеет свою травму и начнет покорять сцену, либо сможет вернуться к прошлой жизни. Вместе они отправляются путешествовать по стране в поисках площадок, согласных принять специфический образ Джи-хуна, ведь он согласился выступать лишь в большой картонной коробке.

Джи-хун, оказывается, «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Он играет на гитаре, барабанах, фортепьяно, обладает голосом от бога, покоряя любых слушателей – от посетителей баров, до простых уличных прохожих, да и симпатичный в придачу: он очаровывает своей внешностью даже слепых. Его недостаток в виде страха кажется на этом фоне крошечным недоразумением, которое будет легко преодолеть. Правда, способ в виде радикального преодоления этого недуга сейчас выглядит странным. Проще было начать с простого похода к ближайшему психологу, способному хотя бы спросить о причинах, повлиявших на парня.

The Box

Этот довольно понятный и немного эгоистичный подход к решению проблем оборачивается коробкой из-под холодильника. Она, как и герой, будет постепенно меняться, преодолевая километры по красочной карте Южной Кореи. Не уходя далеко — коробка действительно становится жизненной метафорой. Ее не придется разгадывать или прочитывать. Сами персонажи удостоят зрителей проникновенным диалогом, в котором привычные многим человеческие «маски» обернутся новой визуальной находкой, буквально помогающей избегать взгляды людей и погружаться в себя.

Сам фильм неожиданным образом функционирует по принципу этой коробки-метафоры. Все, что связано с музыкой, оказывается сокрыто в ней. Здесь много отличных каверов на современные и не очень песни: Billie Eilish, Coldplay, Pharrell Williams, Louis Armstrong и другие. Угадывать композиции в корейской интерпретации станет отдельным развлечением. Проверить себя будет легко, ведь к фильму вышел полноценный саундтрек со всеми композициями. Многие выступления превращаются в эффектные номера с монтажом, напоминающим безумную азиатскую рекламу. В них герой как бы переносится собственным воображением в безопасную, немного мифическую зону личного комфорта, в которой возможно все. Даже невероятный номер со множеством барабанщиков, синхронно отбивающих мотив A Sky Full Of Stars.

Проблемы начинаются за пределами музыки. Здесь перед нами возникают травмы прошлого, изменившие героя. Вот только работать и погружать зрителя в детали никто не собирается. Все буквально прогибается под тяжестью музыкальной составляющей, превращаясь в полунамеки, которые приходится додумывать самим. Будь то непонятная агрессия отца в детстве, не имеющая четкой картинки, или нежелание Джи-хуна употреблять алкоголь. Последнее буквально пропадет само собой, так и не обернувшись интересным поворотом с пьяными выходками или первым похмельем.

The Box

За этим нас все-таки ждет очень позитивное роуд-муви с яркими персонажами. Чего только стоит корейский цыганский табор с карликами или слепая владелица бара. Все это путешествие оказывается подчинено музыке. Она смысл жизни всех героев и буквально позволяет познавать мир, совершая открытия и находя друзей. Составить ей конкуренцию может лишь непомерный аппетит главных героев, множество красивых блюд в кадре и разговоры Мин-су о еде.

Для многих The Box будет ассоциироваться с Паком Чхан-ёлем из группы EXO, исполнившим главную роль. Но можно легко обойтись и без этого знания. Перед нами очень позитивная и вдохновляющая история, идеально подходящая для поздней весны. В ней много популярной и узнаваемой музыки, под которую хочется притоптывать в зале, трогательные герои, ищущие себя, и довольно простой сюжет о дружбе, не отвлекающий от песен. Фильм понравится поклонникам современной поп-музыки, K-Pop и обаятельных сюжетов о поисках себя.