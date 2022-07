«Тихое место 2»: Рецензия Киноафиши

После смерти Ли, Эвелин с детьми пытается найти укромное место, где можно будет перевести дух и понять, что делать дальше. На своем нелегком пути они встречают старого семейного знакомого Эмметта, рассказывающего о положении дел вокруг. Оказывается, жизнь на удаленной ферме была современным раем. За его пределами люди потеряли остатки человеческого, и теперь инопланетные монстры далеко не единственная опасность. Простая случайность наводит глухую дочь Эвелин, Риган, на удивительное открытие. Благодаря радио она вместе с братом находит песню-сигнал, которая постоянно играет по кругу. Надеясь спасти семью, девочка отправляется в путешествие на поиски источника этого сигнала, полная надежд на счастливое будущее.

Главным отличием сиквела становится расширение границ. Теперь перед нами не только пространство вымершей постапокалиптической земли, но и небольшие флэшбеки. В них нам удается увидеть первый день нападения инопланетян и полное бессилие людей маленького городка перед надвигающейся угрозой. Изменилась и неприглядная реальность, подкидывающая еще больше трудностей. В сиквеле нет и намека на безопасность, и герои вынуждены находиться в постоянном напряжении. Каждый шаг за специально подготовленной дорожкой из песка превращается в угрозу, к которой добавляются ловушки, оборудованные людьми. Слово «надежда» за пределами дома Эбботов давно утратило смысл. Новый персонаж в исполнении Киллиана Мерфи оказывается связующим звеном между относительно спокойным, но разрушенным миром первой части и новой реальностью, не заглядывавшей на те территории.

Но даже с расширением истории и утратой камерности интригующий мир только начинает обретать очертания. Нам дают лишь небольшие детали устройства нового человечества, оставляя в центре семейство Эббот. Главным же продолжает оставаться выживание, а не исследование опасного окружения. Твари все еще слишком явная угроза, от которой сложно скрыться и дать ей отпор, поэтому люди вынуждены прятаться и бежать. За счет впечатляющей работы со звуком происходящее нагнетает ужас и держит в оцепенении, стоит фильму погрузиться в кромешную тишину. Это позволяет пугать даже очевидным скримерам, как будто возникающим из пустоты.

В сиквеле еще более ловкий монтаж, который сводит вместе несколько параллельных сюжетных линий. Между героями устанавливается незримая для них связь. Километровые расстояния оборачиваются секундами, способными подарить или забрать жизнь. За всех персонажей становится действительно страшно, ведь первая часть приучила нас: от смерти в этом месте не застрахован никто. С возросшими ставками картина превращается в эмоциональные качели, заставляя радоваться маленьким победам и цепенеть от приближающейся опасности.

Сама история делает акцент на разнице между поколениями, столкнувшимися лицом к лицу со слишком большой угрозой. Взрослые приучили себя довольствоваться малым, давно похоронив свое будущее. Все подчинено выживанию «здесь и сейчас», которое несет только вред из-за парализующего страха, перемешанного с чувством вины. Лишь немного наивная молодость и детский взгляд помогают развеять этот туман отчаяния. Единственный шанс вновь обрести надежду — вспомнить счастливое прошлое и признать собственные ошибки. В финале юная кровь окончательно выходит на первый план, показывая, за кем будущее этого сурового и недружелюбного мира.

Теперь не совсем понятно, для чего нужна будущая экранизация игры The Last of us. «Тихое место 2» — идеальная визуализация страшного, небезопасного будущего с очень похожей концепцией. Сиквел становится немного ближе к типичным зомби-фильмам, напоминая, что люди могут быть все теми же животными и представлять опасность для себе подобных. В этот мир хочется погрузиться еще глубже, а не только наблюдать за трагедией отдельно взятой семьи. Возможно, это желание удовлетворит уже анонсированный триквел. «Тихое место 2» – отличное продолжение, идущее правильной дорогой, постепенно расширяя границы этой увлекательной вселенной. Оно понравится поклонникам оригинальной картины и фанатам зрелищных хорроров.