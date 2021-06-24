Ледяной драйв, 2021

Американский триллер с Лиамом Нисоном в главной роли, поставленный и написанный режиссером Джонатаном Хенсли, который в свое время снял такие картины, как «Каратель» и «Ирландец» (2010). Сюжет фильма разворачивается вокруг спасательной операции на заледенелых просторах Канады. Там происходит страшная авария: рушится удаленная алмазная шахта, в которой в это время работают ничего не подозревающие люди. Оказавшись в западне, они вынуждены лишь ждать спасения и считать минуты до того момента, пока не замерзнут насмерть.

Единственный способ поднять оборудование и спасти шахтеров – это вывезти их по ледяной дороге на трех 18-колесных транспортных средствах. Владелец автотранспортной компании Голденрод (Лоренс Фишбёрн) нанимает водителя грузовика Big Rig по имени Майк (Лиам Нисон), который занимается транспортировкой по зимней ледяной дороге. Вместе они должны возглавить сложнейшую миссию и помочь спасателям переправиться по замёрзшему озеру, чтобы попасть к застрявшим под землёй шахтёрам и вытащить их из ледяного плена. Майк считает, что самое страшная угроза исходит от хрупкого льда под колесами грузовика и набирающей обороты снежной бури.

Однако он еще не подозревает, какая опасность ждёт миссию впереди. Смогут ли Голденрод и Майк добраться до разрушенной шахты, пока еще не стало поздно? Удастся ли им спасти загнанных в смертельную ловушку рабочих и какие еще препятствия их ожидают на пути, пока тонкий лед под ними не растаял окончательно?