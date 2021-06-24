Ледяной драйв, 2021

Американский триллер с Лиамом Нисоном в главной роли, поставленный и написанный режиссером Джонатаном Хенсли, который в свое время снял такие картины, как «Каратель» и «Ирландец» (2010). Сюжет фильма разворачивается вокруг спасательной операции на заледенелых просторах Канады. Там происходит страшная авария: рушится удаленная алмазная шахта, в которой в это время работают ничего не подозревающие люди. Оказавшись в западне, они вынуждены лишь ждать спасения и считать минуты до того момента, пока не замерзнут насмерть.
Единственный способ поднять оборудование и спасти шахтеров – это вывезти их по ледяной дороге на трех 18-колесных транспортных средствах. Владелец автотранспортной компании Голденрод (Лоренс Фишбёрн) нанимает водителя грузовика Big Rig по имени Майк (Лиам Нисон), который занимается транспортировкой по зимней ледяной дороге. Вместе они должны возглавить сложнейшую миссию и помочь спасателям переправиться по замёрзшему озеру, чтобы попасть к застрявшим под землёй шахтёрам и вытащить их из ледяного плена. Майк считает, что самое страшная угроза исходит от хрупкого льда под колесами грузовика и набирающей обороты снежной бури.
Однако он еще не подозревает, какая опасность ждёт миссию впереди. Смогут ли Голденрод и Майк добраться до разрушенной шахты, пока еще не стало поздно? Удастся ли им спасти загнанных в смертельную ловушку рабочих и какие еще препятствия их ожидают на пути, пока тонкий лед под ними не растаял окончательно?
Стриминговый сервис Netflix выиграл в США права на трансляцию фильма, потратив 18 миллионов долларов.
Джонатан Хенсли был сценаристом таких фильмов, как «Крепкий орешек 3: Возмездие», «Армагеддон» и «Джуманджи».
Съемки фильма проходили в провинции Манитоба в Канаде, также в картине были задействованы жители Манитобы – как на экране, так и за кадром.
Операторами фильма выступили Том Стерн и Маркус Джеймс.
Компания Solution Entertainment Group занимается международными продажами фильма, в то время как CAA Media Finance предоставляет права на распространение картины в США.
На дальнем севере Канады происходит обрушение алмазной шахты, после чего водитель грузовика, специализирующийся на транспортировке по зимней ледяной дороге, должен возглавить сложнейшую миссию и переправить спасательную операцию по замёрзшему озеру, чтобы помочь застрявшим под землёй шахтёрам. Он думает, что самое страшное — хрупкий лёд под колесами и массивная снежная буря, и не подозревает, какая угроза ждёт его впереди.