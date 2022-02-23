«Волк и Лев»: Рецензия Киноафиши

Юная пианистка Альма (Молли Кунц) возвращается в дом своего детства, где ее воспитал дедушка (Жан Дроле), который, к сожалению, скончался. Альма планирует поступать в консерваторию и не знает, что делать с домом детства. Она знакомится с волчицей, с которой подружился ее эксцентричный дед – спасая своего детеныша, волчица приносит его в дом Альмы. А тут в буквальном смысле с небес приходит еще один подарок – маленький львенок из потерпевшего крушение самолета. Львенка заказал для своего цирка дрессировщик, который хочет вернуть его, но Альма решает оставить обоих зверят у себя. Очень скоро два хищника становятся лучшими друзьями.

Жиль Де Мэтр – известный французский документалист и телережиссер, работающий часто в тандеме со своей женой Прюн. В 2018 году они довольно ярко перешли на большой экран с художественным фильмом «Миа и белый лев» про дружбу молодой французской девочки и льва. Трогательную и умеренно мелодраматичную историю оценили и зрители, и большинство критиков. Большие кошки – отдельная страсть француза, поэтому семейный тандем авторов решил снова разыграть карту «трогательная история дружбы молодой женщины и большого хищника», только вот нюансы решают все.

Волк и Лев

Если картина 2018 была довольно милой сентиментальной экологической мелодрамой, то «Волк и лев» – история, развивающаяся иначе. Если сюжет предыдущей картины разворачивался в естественной для львов природной зоне, то тут канадский смешанный лес является родной средой обитания только для одного из участников дуэта. Сам факт правильности (да и вообще, возможности) пребывания в ней африканского хищника очень спорный. Даже если лев может выжить в столь экзотичной для него среде (зимы в фильме почти нет, максимум, минуты полторы), не является ли его появление в канадской тайге нарушением экосистемного баланса? Кроме того, главная героиня, настаивающая на совместной жизни двух друзей-хищников, одного из них принципиально лишает возможности продолжения рода. Все это может показаться чрезмерной душнотой, но в картине с очевидным экологическим посылом неплохо было бы получше проработать этическую сторону.

Если же не вникать в детали, то «Волк и лев» – неплохое и довольно трогательное кино про дружбу человека и животного и животных друг с другом. Все сторонники свободного выгула животных – хорошие. Главный антагонист – злобный угнетатель-дрессировщик, который пытается впечатлить сына, который, как оказывается, не одобряет деятельности отца. Черно-белые тона, но иначе в этой истории и не могло быть.

Волк и Лев

Чего в картине действительно хватает, так это животных. Причем настоящих, живых, не нарисованных на компьютере. Фильм понравится тем, кто любит художественные картины про зверей. В фильмографии пары Де Мэтр значится новый фильм, про ягуара. Желаем им удачи в работе над картиной и надеемся, что новая история будет драматургически более оригинальной.