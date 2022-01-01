«Черный ящик»: Рецензия Киноафиши

Новейший авиалайнер Atrian 800, летевший из Дубая в Париж, терпит катастрофу в Альпах. На его борту находилось 300 человек. Все они погибли. Расшифровку черного ящика поручают Матье Вассеру (Пьер Нинэ), молодому специалисту с уникальным слухом. На пресс-конференции он вместе с начальством докладывает журналистам о результатах своей работы: очевидно, вслед за стюардессой в кабину экипажа незадолго до катастрофы вошел посторонний. Версия теракта рассматривается как приоритетная.

После этого доклада Матье предстоит доделать официальный отчет. Он снова и снова прослушивает записи бортового самописца и внезапно понимает, что в данных что-то не сходится. Кроме того, загадочным образом пропадает его старший коллега (Оливье Рабурден). Но для окружающих сосредоточенность Матье на расшифровке черного ящика вскоре начинает выглядеть как помешательство. Герою припоминают и несбывшуюся мечту стать пилотом, и ошибку в предыдущем отчете. Его рвение также напрямую угрожает карьере его жены (Лу де Лааж), которая готовится перейти на высокую должность в компанию Atrian. Однако несмотря на все обстоятельства, останавливать свое расследование Матье не намерен.

Черный ящик

Степень художественной условности в этом фильме минимальна. Режиссер Ян Гозлан, кажется, совсем не преувеличивает, когда в интервью говорит, что BEA – французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации – распахнуло перед ним свои двери. Сценарий «Черного ящика» родился в результате бесед со множеством технических специалистов. Герои картины постоянно сыплют терминами, понять которые сможет только человек, работающий в авиаотрасли. Самое поразительное, что просмотру фильма это никак не мешает. «Черный ящик» начинается с очень красивого и одновременно очень пижонского кадра. Камера, находящаяся в кабине пилотов, медленно движется назад через весь самолет, просачивается через вентиляционные решетки и оказывается в хвосте – там, где хранится самописец. Похожим образом строится и все повествование: Гозлан неспешно выкладывает перед зрителем все детали детективного пазла, чтобы в финале эффектно сложить из него мозаику.

В расследовании Матье помогают всевозможные технические приспособления: мобильные телефоны, видеорегистраторы, программы для обработки звука. Значительную часть хронометража (а фильм длится чуть больше двух часов) мы проводим с героем, который просто без конца прослушивает одни и те звуковые фрагменты. Будь в главной роли менее одаренный актер, смотреть на все это было бы невыносимо. Но Матье играет Пьер Нинэ, артист с уникальной харизмой. Здесь он выступает в амплуа Шерлока Холмса, и это самый утонченный из всех известных экрану шерлоков – такой, наверное, мог родиться только во Франции.

Техническая оснащенность героя и активное использование им интернета вряд ли способны обмануть опытных киноманов. По духу «Черный ящик» – довольно старомодное кино, его истоки следует искать в эпохе Нового Голливуда, в фильмах вроде «Разговора» Фрэнсиса Форда Копполы или «Прокола» Брайана Де Пальмы. Это тоже были картины о людях, которые умели слушать окружающий мир и слышали чуть больше, чем другие, что делало их мишенью для злодеев самого разного рода.

Черный ящик

Слово «старомодность» в этом контексте – не обвинение, а комплимент. Современное кино обожает копаться в психологических нюансах, но все реже исследует человеческое сознание как экзистенциальную категорию, как тот самый «черный ящик», хранящий нашу индивидуальную картину мира. Французский фильм, вроде бы полностью погруженный в реалии авиаотрасли и изображающий ее как коррупционную паутину, на самом деле метит чуть дальше. Любой человек, способный слышать и сомневаться в услышанном, в итоге оказывается врагом системы, мечтающей о всеобщей унификации. Для любителей классических детективов картина Гозлана – настоящий новогодний подарок. А вот аэрофобам стоит быть осторожнее: авиакатастрофа тут не показана, но ее звуки ужасают сильнее любых документальных кадров.