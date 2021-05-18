Круэлла, 2021

По словам продюсера Кристин Барр, Лондон как место действия «Круэллы» был выбран неслучайно. В 1970-е годы, когда и разворачивается действие фильма, именно столица Англии была эпицентром протестных движений и соответствующей им по духу бунтарской моды, которую так любит Круэлла.

Продюсер Эндрю Ганн считает, что настроения 1970-х годов во многом напоминают современную культуру, особенно в вопросах, касающихся эмансипации женщин. Он отмечал, что именно поэтому в Круэлле ему хотелось видеть героиню, чьи переживания были бы понятны его дочери.

Когда фильм ещё был на стадии разработки, продюсер Кристин Барр надеялась, что его сценарием сможет заняться Эмма Томпсон, исполнившая роль Баронессы, так как у актрисы довольно большой опыт в этой сфере. Надеждам Барр не было суждено сбыться из-за занятости актрисы, однако, работая над образом Баронессы, сценаристы «Круэллы» держали в уме саму Томпсон.

Для съёмок были выбраны два формата пленки. 35-мм пленка с характерной для неё зернистостью использовалась преимущественно для мира Эстеллы/Круэллы и сохранения атмосферы 1970-х годов. А выхолощенный мир Баронессы снимался на более совершенную 65-мм пленку, так что он, по словам режиссера Крэйга Гиллеспи, вышел «более пластичным и сочным».

При создании костюмов Круэллы и Баронессы художница по костюмам Дженни Беван вдохновлялась одеждой от ведущих модных домов. Работы Вивьен Вествуд и Александра Маккуина, которые напрямую связаны с модой 1970-х годов, оказали значительное влияние на гардероб главной героини, в то время как одежда классических брендов, таких как Dior и Givenchy, послужила вдохновением для нарядов Баронессы. Также на гардероб Круэллы сильно повлиял образ певицы Нины Хаген.

Съемочная группа надеялась провести часть съемок в настоящем магазине «Либерти» в Лондоне, который работает по сей день, однако оказалось, что это будет слишком сложно. Поэтому команде пришлось делать 3D-сканирование здания и воссоздавать его копию в павильоне.

Квартира Роджера – это точная копия квартиры Роджера Рэдклиффа из анимационного фильма «101 далматинец». Таким образом создатели «Круэллы» хотели отдать дань уважения ставшему классикой мультфильму.

Почти все животные, появившиеся в фильме, были взяты из приюта. Если верить создателям «Круэллы», после завершения съемок все они обрели дом и любящие семьи.

Создателям фильма очень хотелось включить в фильм сцену с машиной, благодаря которой Круэлла получила свою фамилию, – Panther de Ville. Проблема заключалась в том, что ее больше не выпускают, поэтому специально для съемок по ее прототипу были собраны два автомобиля, хотя и с некоторыми модификациям, призванными приспособить машину для съемочного процесса.

В конце мая 2021 года ювелирный бренд De Beers анонсировал скорую премьеру «Круэллы» в своем Instagram-аккаунте. Оказалось, что это неспроста: в фильме героиня Эммы Томпсон неоднократно появляется в украшениях этой марки из коллекции Arpeggia.