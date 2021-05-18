Круэлла, 2021

После успеха «Малефисенты» Disney взялся за воплощение на экране истории, возможно, самой популярной экранной злодейки – Круэллы Де Виль (Эмма Стоун).
В 2017 году режиссер Крэйг Гиллеспи уже доказал, что антигероиня, максимально далекая от того, что принято называть «идеальной женщиной», может быть весьма привлекательной, когда снял фильм «Тоня против всех» о фигуристке Тоне Хардинг. На этот раз он взялся за историю становления Круэллы Де Виль и из одержимой шубкой из далматинцев превратил ее в бунтарку мира моды, которой незнакомо слово «компромисс». «Круэлла» – это взрывная смесь из провокационной моды, рок-н-ролла и экстравагантности, которая здесь буквально на каждом шагу.
История Круэллы начинается в Лондоне 1970-х годов, когда она еще называла себя Эстеллой, красила волосы в рыжий, чтобы не выделяться, и была невероятно смирной и покладистой. Во всем мире у нее было лишь два друга – Хорас и Джаспер. Вместе они проворачивали мелкие аферы, однако Эстелла понимала, что ей хочется большего. Грезившая о карьере в модной индустрии, однажды она получает свой шанс на воплощение мечты, когда встречает баронессу фон Хельман (Эмма Томпсон) – икону мира моды. Хотя та и учила девушку всему, что знает сама, Баронесса в то же время пыталась сдерживать ее энергию и рвение нарушать правила. Однако вскоре Эстелла понимает, что та, кого она называла своей наставницей, была как-то замешана в смерти ее матери, и теперь единственное, о чем может думать Эстелла – это месть, которая и явит миру Круэллу Де Виль.
По словам продюсера Кристин Барр, Лондон как место действия «Круэллы» был выбран неслучайно. В 1970-е годы, когда и разворачивается действие фильма, именно столица Англии была эпицентром протестных движений и соответствующей им по духу бунтарской моды, которую так любит Круэлла.
Продюсер Эндрю Ганн считает, что настроения 1970-х годов во многом напоминают современную культуру, особенно в вопросах, касающихся эмансипации женщин. Он отмечал, что именно поэтому в Круэлле ему хотелось видеть героиню, чьи переживания были бы понятны его дочери.
Когда фильм ещё был на стадии разработки, продюсер Кристин Барр надеялась, что его сценарием сможет заняться Эмма Томпсон, исполнившая роль Баронессы, так как у актрисы довольно большой опыт в этой сфере. Надеждам Барр не было суждено сбыться из-за занятости актрисы, однако, работая над образом Баронессы, сценаристы «Круэллы» держали в уме саму Томпсон.
Для съёмок были выбраны два формата пленки. 35-мм пленка с характерной для неё зернистостью использовалась преимущественно для мира Эстеллы/Круэллы и сохранения атмосферы 1970-х годов. А выхолощенный мир Баронессы снимался на более совершенную 65-мм пленку, так что он, по словам режиссера Крэйга Гиллеспи, вышел «более пластичным и сочным».
При создании костюмов Круэллы и Баронессы художница по костюмам Дженни Беван вдохновлялась одеждой от ведущих модных домов. Работы Вивьен Вествуд и Александра Маккуина, которые напрямую связаны с модой 1970-х годов, оказали значительное влияние на гардероб главной героини, в то время как одежда классических брендов, таких как Dior и Givenchy, послужила вдохновением для нарядов Баронессы. Также на гардероб Круэллы сильно повлиял образ певицы Нины Хаген.
Съемочная группа надеялась провести часть съемок в настоящем магазине «Либерти» в Лондоне, который работает по сей день, однако оказалось, что это будет слишком сложно. Поэтому команде пришлось делать 3D-сканирование здания и воссоздавать его копию в павильоне.
Квартира Роджера – это точная копия квартиры Роджера Рэдклиффа из анимационного фильма «101 далматинец». Таким образом создатели «Круэллы» хотели отдать дань уважения ставшему классикой мультфильму.
Почти все животные, появившиеся в фильме, были взяты из приюта. Если верить создателям «Круэллы», после завершения съемок все они обрели дом и любящие семьи.
Создателям фильма очень хотелось включить в фильм сцену с машиной, благодаря которой Круэлла получила свою фамилию, – Panther de Ville. Проблема заключалась в том, что ее больше не выпускают, поэтому специально для съемок по ее прототипу были собраны два автомобиля, хотя и с некоторыми модификациям, призванными приспособить машину для съемочного процесса.
В конце мая 2021 года ювелирный бренд De Beers анонсировал скорую премьеру «Круэллы» в своем Instagram-аккаунте. Оказалось, что это неспроста: в фильме героиня Эммы Томпсон неоднократно появляется в украшениях этой марки из коллекции Arpeggia.
Художественный фильм «Круэлла» расскажет историю становления самой легендарной бунтарки и самой модной злодейки Disney – Круэллы де Виль. Роль Эстеллы, она же Круэлла, на экране воплотит обладательница премии «Оскар»® Эмма Стоун. В роли Баронессы, главы престижного модного дома, которая выводит Эстеллу из небытия в высший свет – невероятная Эмма Томпсон. Действие происходит в Лондоне 70-х годов, охваченном зарождающейся культурой панк-рока. Режиссер фильма Крэйг Гиллеспи предлагает по-новому взглянуть на единственную в своём роде злодейку.