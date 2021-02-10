Мавританец, 2021

Трагедия 11 сентября 2001 года стала одной из самых страшных в современной американской истории. Правительство США сделало все возможное, чтобы вычислить организатора теракта. Главным подозреваемым оказывается мавританец, которого помещают в одну из самых жестоких тюрем мира. Несмотря на отсутствие прямых улик, иммигранта держат за решеткой, подвергая нечеловеческим пыткам. Экранизация нашумевших мемуаров «Дневник Гуантанамо» от оскораносного режиссера Кевина Макдональда.
Мохаммед Ульд Слахи (Тахар Рахим) — представитель арабской исламской республики, бежавший в США. Он рассчитывал начать там новую жизни, но оказался за решеткой. Его обвиняют в вербовке террористов для осуществления теракта 11 сентября. Правительство отправляет подозреваемого в тюрьму Гуантанамо без суда и следствия. В течение нескольких лет Мохаммеда удерживают под стражей, не выдвигая никаких обвинений. Если не произойдет чудо, заключенного отправят на электрический стул. На помощь приходит опытный адвокат Нэнси Холандер (Джоди Фостер), намеренная докопаться до истины.
Женщине противостоят военные во главе с полковником Стюартом Коучем (Бенедикт Камбербэтч). Спецслужбы уничтожают все данные, способные доказать невиновность Мохаммеда. Заключенного умышленно выставляют в глазах общественности врагом народа, спуская на него всех собак. Несмотря ни на что, Нэнси продолжает защищать интересы клиента и доводит дело до суда. На стороне обвинения выступает непоколебимый Коуч. Чем завершится самый громкий процесс десятилетия?
Сюжет политического триллера «Мавританец» основан на бестселлере «Дневник Гуантанамо» Мохаммеда Ульд Слахи, отсидевшего четырнадцать лет в тюрьме на Кубе. Заключенному так и не выдвинули конкретные обвинения, а доказательства его вины у спецслужб США были в основном косвенные. Автор мемуаров выступил сопродюсером и консультантом на съемочной площадке.
Адаптацией книги занимался журналист, сценарист и продюсер Майкл Броннер. За его плечами работа над фильмом «Потерянный рейс», который также посвящен событиям 11 сентября 2001 года.
Соавтором сценария является Рори Хайнс, для которого «Мавританец» стал дебютом в полнометражном кино. В 2021 году состоится премьера еще одного крупного проекта с его участием — «Черный Адам» по мотивам комиксов студии DC.
Бенедикт Камбербэтч («Игра в имитацию», «Шерлок») не только сыграл полковника Стюарта Коуча, но и занял место одного из продюсеров.
Режиссер Кевин Макдональд, известный по художественным фильмам «Последний король Шотландии» и «Большая игра», прежде уже обращался к теме терроризма. Его оскораносный документальный проект «Однажды в сентябре» посвящен захвату в заложники израильских спортсменов на Олимпиаде 1972 года.
Анонс состоялся в ноябре 2019 года, а в декабре стартовали съемки. Изначально экранизация носила название «Узник 760», но спустя год была переименована в «Мавританец».
В течение всего повествования британец Камбербэтч говорит с сильным луизианским акцентом.
В финальных титрах используются документальные кадры с участием настоящего Слахи.
Он томился в тюрьме без предъявления обвинения, суда и следствия более 14 лет. Подвергался жестоким пыткам в самой строгой тюрьме Америки, пока его бесстрашный адвокат распутывала клубок заговора, тянущийся к самой верхушке правительства США. Надежда на справедливость таяла перед доказательствами военного прокурора. История мавританца Мохаммеда ульд Слахи, обвиненного в вербовке террористов, направивших 11 сентября самолет во Всемирный торговый центр.