Мавританец, 2021

Трагедия 11 сентября 2001 года стала одной из самых страшных в современной американской истории. Правительство США сделало все возможное, чтобы вычислить организатора теракта. Главным подозреваемым оказывается мавританец, которого помещают в одну из самых жестоких тюрем мира. Несмотря на отсутствие прямых улик, иммигранта держат за решеткой, подвергая нечеловеческим пыткам. Экранизация нашумевших мемуаров «Дневник Гуантанамо» от оскораносного режиссера Кевина Макдональда.

Мохаммед Ульд Слахи (Тахар Рахим) — представитель арабской исламской республики, бежавший в США. Он рассчитывал начать там новую жизни, но оказался за решеткой. Его обвиняют в вербовке террористов для осуществления теракта 11 сентября. Правительство отправляет подозреваемого в тюрьму Гуантанамо без суда и следствия. В течение нескольких лет Мохаммеда удерживают под стражей, не выдвигая никаких обвинений. Если не произойдет чудо, заключенного отправят на электрический стул. На помощь приходит опытный адвокат Нэнси Холандер (Джоди Фостер), намеренная докопаться до истины.

Женщине противостоят военные во главе с полковником Стюартом Коучем (Бенедикт Камбербэтч). Спецслужбы уничтожают все данные, способные доказать невиновность Мохаммеда. Заключенного умышленно выставляют в глазах общественности врагом народа, спуская на него всех собак. Несмотря ни на что, Нэнси продолжает защищать интересы клиента и доводит дело до суда. На стороне обвинения выступает непоколебимый Коуч. Чем завершится самый громкий процесс десятилетия?