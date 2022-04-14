«Красавица и дракон»: Рецензия Киноафиши

В центре сюжета анимационной ленты – обычная школьница Судзу, которая по советам друзей создает аккаунт в виртуальном пространстве U. Назвав себя Белль, девушка отправляется за своей мечтой и покоряет сердца людей песнями. Вот только на пике своей популярности она встречает некоего Дракона, который никак не выходит у нее из головы.

На билбордах мелькает красавица Белль, на которую обращает внимание каждый прохожий. Звезда, айдол, кумир и просто икона, но она существует только в виртуальном мире. Осязательные чувства ей недоступны, но зато у нее есть возможность дотронуться до души любого человека, а вот примут ли они ее – это другой вопрос. За обликом невероятной певицы с шелковыми розовыми волосами скрывается скромная и обычная старшеклассница Судзу, иногда стесняющая своих веснушек. В ней нет ничего экстраординарного, кроме ее скрытого певческого таланта, который она считает ненужным в нынешней реальности.

Красавица и дракон

Сочинение песен и их исполнение – это всего лишь вторичное в ее жизни, хотя сердце девушки так и стремится наконец-то открыться и вкусить долгожданное чувство безграничной свободы. А с последним, по обычному сценарию, у девушки должны раскрыться невидимые крылья – с их помощью можно взлететь далеко ввысь, не задумываясь ни о чем. Но только в образе Белль Судзу может парить в воздухе, делиться своим творчеством и вдохновлять миллионы людей, заметивших ее в виртуальном мире U. Утром, правда, снова надо будет собираться в школу, отец предложит вечером вместе поужинать, но старшеклассница каждый раз отнекивается от времяпровождения с единственным родителем. После гибели матери, которая пожертвовала жизнью ради спасения незнакомого маленького ребенка, все вокруг стало для нее каким-то блеклым и монотонным.

Режиссер картины Мамору Хосода выстраивает траекторию повествования через симбиоз 2D и 3D анимации, где последняя служит главным элементом виртуального мира, а привычная нам аниме-графика остается в настоящем. В воображении, в придуманном или просто искусственно созданном пространстве почти всегда предельно объемно, чувства обостряются, осязание работает, а углы, формы и просто фигуры приобретают новые очертания. Все это нереально, все это – только у нас в голове, но как же здесь прекрасно. Пока западные страны все еще следят за кумирами-людьми, живыми и настоящими, японцы продвинулись немного вперед или даже в сторону. Популярность виртуальных музыкальных исполнителей Vocaloid – давно уже что-то обыденное и естественное для жителей Страны восходящего солнца. В последние годы прогресс дошел до появления так называемых Витуберов, у каждого из которых красивый 3D аниме-аватар и уникальный голос. Зачем смотреть на лицо какого-то видеоблогера, если можно любоваться вроде бы придуманным персонажем?

Красавица и дракон

Таким образом, атрибуты поп-культуры в фильме «Красавица и дракон» отлично используются, чтобы говорить с современной молодежью на их языке. Вот она, реальность XXI века, где дети, подростки и взрослые спасаются от холодности бытия в виртуальном мире. Сколько раз уже говорили про негативное влияние социальных сетей, видеоигр и всего другого цифрового, что невозможно потрогать. Мамору Хосода игнорирует все эти высказывания и преподносит виртуальный мир как безопасное место, куда может отправиться любой человек в поисках защиты и принятия.

Вот тут «Красавица и дракон» полностью разрушает конвенциональные жанровые шаблоны и откровенно отвлекает от главной темы романтическим сюжетом. Вроде бы картина линейно идет по канонам милого и наивного сёдзё, где ничем не примечательная героиня вдруг обретает взаимную любовь и счастье. На этом можно было бы и закончить историю, но причем же тут Белль и ее песни? Наверно, работа Хосоды не была бы достаточно в японской традиции, если бы он не затронул тему домашнего насилия по отношению к детям – проблему, которой больны современные люди.

Красавица и дракон

Создается впечатление, что кинематографисты Страны восходящего солнца обязательно хотя бы раз в год стараются выпустить какой-нибудь проект на эту тему. Ладно, можно не зацикливаться на «Магазинных воришках» Хирокадзу Корээды, победителя Каннского кинофестиваля в 2018 году. Однако даже в картине «Сядь за руль моей машины» оскаровского лауреата Рюсукэ Хамагути затрагивается проблема домашнего насилия и сложности прорабатывания последующей психологической травмы. Белль встречает Дракона, который крушит каждого охранника и летает по виртуальному миру так, словно у него нет никаких границ. Его тело исполосовано ранами, которые никак не могут зажить, взгляд никогда не бывает добрым, но в этих глазах – всего лишь сломленный и испуганный ребенок. За образом Дракона стоит обычный мальчик-подросток, постоянно защищающий своего младшего брата от побоев собственного отца. Он давно перестал верить в людей, их слова о помощи всегда оказывались пустыми. Только Дракон не мог и подумать, что самая популярная и самая красивая девушка в U заключит его в свои объятия и не отпустит.

Судзу, словно идя по стопам своей матери, спасает незнакомого человека, жертвуя своей придуманной личностью, безопасным местом и песнями. Тогда ради чего мы все погружены с головой в цифровой мир, если не ради помощи друг другу?