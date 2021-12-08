«Вестсайдская история»: Рецензия Киноафиши

В Нью-Йорке 1950-х годах в бедном квартале сосуществуют две уличные банды – Джеты и Акулы. Несмотря на общие проблемы и привязанность к своему району, молодые мужчины не могут найти общий язык, а их вражда то и дело переходит границы. В этом пространстве, полном противоборств, зарождается невозможная любовь: юноша из Джетов влюбляется в пуэрториканку, чей брат является лидером Акул. Вместе они грезят о будущем без драк и насилия, пока их близкие планируют решающую разборку.

Спилберг мечтал создать мюзикл о 1950-х всю свою карьеру, и это полотно, похожее на музыкальную шкатулку, не может не занять особое место в его творчестве. Режиссируя картину, он берется за бессмертную классику 1961 года, но это нисколько не становится какой-либо копиркой или плагиатом. Все, что делает Спилберг – это ода детищу Джерома Роббинса и Роберта Уайза, бережная любовь к мюзиклу Артура Лорентса и оживление героев, которые и сейчас смотрятся не менее актуально. Вступая на территорию картины, занявшей значимое место в истории кино, режиссер аккуратно переставляет некоторые элементы и убирает лишнее. К примеру, экранизация 1961 года начиналась со сцен панорамных видов города, а Спилберг с первых минут демонстрирует трущобы, которые должны в скором времени уступить место новой застройке. Обе враждующие группировки оказываются в одной лодке с общими противниками, но из-за всепоглощающей ненависти они неспособны взглянуть правде в глаза и протянуть друг другу руки помощи.

Вестсайдская история

Воскрешая бродвейский мюзикл на экране, Спилберг, практически ничего не меняя, говорит со своей аудиторией на злободневные темы. Удивительно, как песни прошлого столетия с легкостью ложатся на кино XXI века. Предвзятость полицейских по отношению к мигрантам, расовая дискриминация, дети из неблагополучных семей, брошенные на произвол судьбы – все это никуда не испарилось и сегодня выглядит так же актуально, как когда-то в середине XX века. В какой-то степени режиссер, перезагружая историю, рисует портрет прошлого, в котором можно узнать и признаки настоящего. Акт поклонения своим предшественникам оказывается не только визуально головокружительным возрождением, но и искусно созданным посланием человечеству.

В невероятно красивом Нью-Йорке 50-х, где каждой детали уделено тщательное внимание, герои то и дело бросаются в пляс. Кажется, что из-за их хореографии, воздушности и капельки беспечности зрители с трудом удерживаются, чтобы не бросить свои места и не начать танцевать вместе с ними. Даже те, кто не особенно любит мюзиклы, вряд ли останутся равнодушным хотя бы от одного перформанса звезд. Музыка здесь тонко переплетена с самим сюжетом, и даже в безмолвные моменты мы слышим отдаленные звуки или щелчки пальцев.

Вестсайдская история

В центре истории, конечно же, взаимоотношения Марии и Тони, двух влюбленных, которым мешают быть вместе все, кто их окружает. Их чувства – это островок надежды в бетонных джунглях. Любовь в фильме возникает не столько для эволюции главных героев, сколько для олицетворения веры в то, что насилию когда-нибудь придет конец. Как известно, «Вестсайдская история» корнями уходит в шекспировский сюжет, но так же, как и свои предшественники, Спилберг отказывается создавать лишь романтическую трагедию. Важнее всего здесь изнурительные сражения между молодыми людьми, которые в результате могут привести их к миру без войны. И в итоге масштабное представление о самой печальной истории на свете оказывается трепетным призывом проявить доброту и толерантность.