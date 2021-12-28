«Мой волк»: Рецензия Киноафиши

После смерти своей жены Стефан (Венсан Эльбаз) вместе со своей дочерью Викторией (Шанна Кейль) переезжает в крошечный городок в горах. Потеряв маму, девочка замкнулась в себе и совсем перестала разговаривать. Когда же владелец фермы по соседству дарит девочке щенка по кличке Секрет, Виктория снова становится жизнерадостным, открытым миру ребенком. В самый неподходящий момент выясняется, что на самом деле Виктория приютила волка, – все фермеры в округе всерьез намерены избавиться от хищников, которые охотятся на их скот.

Прелесть «Моего волка» – в его простоте. Кино, явно создававшееся для юной аудитории, имеет незамысловатый сюжет, довольно стандартную операторскую работу и предсказуемую развязку. Но детям другого, кажется, и не нужно. Взрослым же тут все будет знакомо, но это и не портит фильм: череду заумного кино иногда хочется прервать и посмотреть какую-нибудь максимально добрую сказку. Так вот это она и есть, но с каплей реализма: условное добро победит условное зло, и все будут жить «долго и счастливо», но понятия реального мира – ответственность или закон – все-таки будут слегка спускать эту сказу на землю.

Мой волк

Надо полагать, что даже самый черствый зритель не сможет остаться равнодушным к главному, наравне с Викторией, герою – волчонку Секрету. В отличие от американского кино, французское значительно больше тяготеет к правдоподобности (даже в столь нереалистичных сюжетах), поэтому волки тут самые настоящие, а не отрисованные. Все звери, отыгрывающие роль Секрета в разные моменты его жизни, одинаково приковывают к себе взгляд – от совсем еще крошечных и неуклюжих волчат до мощных волков с огромным загривком.

Но на самом деле, попавший в дом к людям зверь – это не только попытка создателей до смерти всех умилить, но и повод завести с юной аудиторией разговор о стремлении к гармонии с природой. В фильме толпа разъяренных фермеров хочет подчинить ее себе, перестреляв всех волков в округе. Для наглядности было бы легко изобразить их кровожадными убийцами, действующими лишь в своих интересах, но создатели пытаются говорить даже с самой маленькой аудиторией на равных и потому вкладывают в уста одного из персонажей мнение, противоположное позиции главной героини, чужую точку зрения – в конце концов, в любом конфликте каждый по-своему прав. Сторонясь разрисовывать мир в черный и белый цвета, «Мой волк» воздерживается от однобокого взгляда на вещи, чем порой страдает подобное кино.

Мой волк

«Мой волк» – фильм, несомненно, детский, но все же не позволяющий себе скатываться в совсем уж сказочный жанр. Единственное, за что можно пожурить авторов, – это поверхностность, с которой авторы подошли к некоторым моментам. Например, неясно, как одомашненный волк может, будучи взрослым, приспособиться к жизни в стае, или почему взрослый человек, взявший домой незнакомого зверя, не рванул с ним первым делом к ветеринару. Но это те редкие фрагменты, на которые ребенок, вероятно, даже не обратит внимания: будет слишком поглощен милашкой-волчонком. А если закрыть на них глаза, то окажется, что «Мой волк» – отличный фильм для семейного просмотра, в котором есть невероятно красивые локации, важные темы и трогательная история.