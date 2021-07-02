«Судная ночь навсегда»: Рецензия Киноафиши

Адела (Ана де ла Регера) вместе со своим мужем Хуаном (Теноч Уэрта) перебираются через стену, разделяющую Мексику и Америку. Они бегут от тирании наркокартелей навстречу американской мечте: девушка устраивается на мясокомбинат, а парень работает на ранчо у богатой семьи Такер, белых предпринимателей. Он неплохо ладит с лошадьми, даже может приручить наиболее диких из них, чем раздражает Дилана, сына главы семейства (Джош Лукас).

Дилан вроде бы патриот Америки, потому считает, что истинный ковбой не может быть мексиканцем. Грядет ежегодная Судная ночь, и кажется, будто нарастающий конфликт между белыми богачами и бедными мексиканцами, обслуживающими их, вырастет в противостояние. Однако Адела с Хуаном без проблем переживают жуткие 12 часов, полные насилия и беззакония. Но как только официальная Судная ночь завершается, праворадикальная группировка начинает атаковать граждан. По их мнению, Судная ночь должна длиться вечно — только так Америка освободится от скверны, заполонившей страну.

Пятая и вроде как заключительная часть серии жутких триллеров «Судная ночь» представляет на суд зрителей самое настоящее Зазеркалье. Перевернутый мир, где насилие должно освобождать нашу темную сторону, выходит за свои пределы. Как и в других частях серии, кровь здесь льется рекой, рейтинг 18+ по-прежнему оправдывает себя на все 100%. Это идеальная Америка во вселенной условного Дональда Трампа: стена на границе, вседозволенность националистов и радикалов, поддержка правых движений, которые вышли на улицу с оружием в руках.

Судная ночь навсегда

Аккуратно развешенные «чеховские ружья» будут стрелять в нужный момент, и это так предсказуемо, что даже тошно. У беременной женщины во время путешествия неизменно отойдут воды в самый неудачный момент. У наиболее доброжелательного мексиканца обязательно закончатся патроны, и он умрет. У белых «вроде бы патриотов» будет шанс доказать, чего стоят их взгляды, и они, увидев тот ужас и хаос, на который обрекли страну правые, примут сторону униженных и оскорбленных.

Зазеркалье «Судной ночи», как это ни парадоксально, образует циклическую структуру. Кино начиналось с пересечения границы угнетенными мексиканцами, а завершится нелегальным побегом из «страны свободы» в процветающую Мексику — место, где толерантность и равенство для всех и каждого не пустые слова. Когда произошла эта трансформация со страной, в которой только что торжествовала власть картелей, решительно неясно.

Примечательно, что национализм за период ежегодных Судных ночей в этой версии Америки обрел такую мощь, что может с легкостью уничтожить военную базу США. И да, радикалам ничего за это не будет, поскольку беспорядки и нападения происходят по всей стране, именно из города, где разворачиваются события фильма, национальная гвардия просто уйдет, оставив гражданских на произвол судьбы. Радикалы, изображенные как войска Пустоши из «Безумного Макса», пустятся преследовать несчастную группу белых «предателей» и мексиканцев, устремившихся к границе.

Судная ночь навсегда

Нарочитая попытка поговорить об условном будущем Америки, которая периодически поддерживает правые настроения молчаливым согласием (делала это как минимум во времена Трампа), кажется провальной. Не только потому, что в реальности у страны уже другой президент с иными взглядами, при котором марши националистов в Шарлотсвилле вряд ли возможны. Но и потому, что «Судная ночь навсегда» соткана из максимально натянутых условностей и гипербол, не имеющих даже с фантастической реальностью ничего общего.

Представить себе такую Америку будущего может разве что пациент психиатрической клиники. Отчего все нравоучительные и душещипательные пассажи, которые выдавливают из себя герои в немногочисленных диалогах, сложно воспринимать иначе как халтурную работу сценаристов, ответственных за реплики персонажей. А едкая аллегория на американцев, решивших испытать оружие на соседях, живущих во дворе через дорогу, слишком легкомысленна и не в состоянии по-настоящему испугать.

Завершающая глава цикла «Судная ночь» — довольно блеклое отражение заложенных в первом фильме идей. Мысль, что пресловутый пар из нервов и злобы можно выпустить, взяв в руки оружие, не нова. Но ее трансформация на почве расизма и нацизма не может стать гарантом безопасности для будущих поколений. Фильм старается гиперболизировать проблемы национализма и отношения к оружию (крайне острый в Америке вопрос, дебаты вокруг которого не заканчиваются десятилетиями), но выглядит как фантастическая антиутопия, которую задумали детсадовцы.