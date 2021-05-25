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Заклятие 3: По воле дьявола Заклятие 3: По воле дьявола
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The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Заклятие 3: По воле дьявола, 2021

2021 / США
8.1 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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Продолжение культовой хоррор-франшизы об исследователях паранормальных явлений
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В третьей части культовой хоррор-франшизы Джеймса Вана «Заклятие» исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен встречаются с преступником, одержимым демонами. В основу сюжета лег реальный суд Арне Шайенном Джонсона 1981 года, вызвавший резонанс в СМИ. Подозреваемый был привлечен к уголовной ответственности за непредумышленное убийство. Мужчина несколько раз ударил своего домовладельца Алана Боно карманным ножом, после чего попытался скрыться с места происшествия.

В кинокартине детально воспроизводятся событиях тех дней. К суду по делу Джонсона (Руаири О’Коннор) приковано внимание всей Америки. Помимо того, что убийство Боно (Ронни Джин Блевинс) оказалось первым за всю историю тихого города Брукфилд, подсудимый также стал утверждать, что совершил преступление по воле дьявола. Вести расследование поручено легендарным демонологам Эду (Патрик Уилсон) и Лоррейн (Вера Фармига). Прежде они неоднократно становились свидетелями паранормальной активности в разных уголках США. В частности, супруги сражались с духом проклятой монахини и подконтрольной нечисти куклой Аннабель. Но с подобным им не приходилось сталкиваться за всю карьеру.

Присяжные, журналисты и прокуроры уверены, что одержимость Джонсона — лишь предлог для смягчения приговора. Только Уоррены продолжают верить показаниям безумца и начинают поиск улик. Когда в руках демонологов с сомнительной репутацией оказываются неопровержимые доказательства существования темной материи, над их жизнями нависает смертельная опасность.

 

 

«Заклятие 3: По воле дьявола» — первая часть знаменитого хоррор-сериала без Джеймса Вана в режиссерском кресле. Его место занял Майкл Чавес, на счету которого успешный спин-офф франшизы «Проклятие плачущей», при бюджете в 9 миллионов долларов собравший в мировом прокате свыше 120 миллионов.

Изначально предполагалось, что третья часть может быть посвящена случаю ликантропии (превращения в волка). Но в итоге в основу сюжета легла история о реальном подсудимом Арне Джонсоне, который заявлял, что одержим дьяволом. Суд по делу об убийстве Алана Боно стартовал 28 октября 1981 года и сопровождался множеством скандалов. В частности, к расследованию подключились борцы с нечистью Эд и Лоррейн Уоррены, известные по резонансному случаю «Призрака Амитивилля». Выдвигалась теория, что Джонсон совершил преступление под влиянием темных сил, поэтому его следует отпустить на волю. Присяжные заседали трое суток и признали подозреваемого виновным в непредумышленном убийстве. Суд штата приговорил Арне Шайенна Джонсона к сроку от 10 до 20 лет, из которых он отсидел всего пять.

Съемочный процесс начался летом 2019 года, а премьера должна была состояться спустя год. Но из-за пандемии COVID-19 студия Warner Bros. Pictures перенесла релиз на 2021 год. Через месяц после кинотеатральной премьеры триквел «Заклятия» выйдет на потоковом сервисе HBO Max.

На момент съемок Джулиану Хиллиарду, сыгравшему Дэвида Глатцеля, было всего восемь лет. За плечами юного актера участие в сериалах «Призрак дома на холме» и «Ванда/Вижн». В 2019 году с участием Хиллиарда также вышел фильм ужасов «Цвет из иных миров».

Фильм расскажет леденящую кровь историю ужасающего убийства и неизвестного зла, которая в реальной жизни поразила даже опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из их самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, чего они не видели ни разу за свою практику, когда впервые в истории США подозреваемый в убийстве в свою защиту заявил, что был одержим демоном.

8.1 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 10 июня 2021
Премьера онлайн 23 июля 2021
Премьера в мире 25 мая 2021
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Майкл Чавес
Майкл Чавес
В ролях
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Вера Фармига
Вера Фармига
Стерлинг Джеринс
Стерлинг Джеринс
Руаири О’Коннор
Руаири О’Коннор
Джулиан Хиллиард
Джулиан Хиллиард
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События третьей части «Заклятия» происходят в 1981 году, когда Лоррейн и Эд Уоррен (Вера Фармига и Патрик Уилсон) столкнулись с очередным беспрецедентным делом. Юноша Арне Джонсон (Руаири О’Коннор) убил своего арендодателя, якобы находясь под воздействием злого духа. Суд над молодым человеком стал уникальным случаем в американской юридической практике, поскольку защита подсудимого пыталась построить на факте одержимости свои аргументы. Но для того, чтобы как-то это доказать,…
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kudyakov_a 19 июня 2021, 23:13
Фильм хорош! Но, всё-таки чувствуется "чужая рука" другого режиссера. Да, те же актеры. Да, сюжет захватывает, съёмки не ограничены стенами… Читать дальше…
Амрина Баталова-Шайдулина 13 июня 2021, 01:34
Очень жуткий фильм из трилогии Заклятий с Лорейн и Эдом...офигенная игра актёров, крутые спецэфекты . Сюжет на реальных событиях ещё больше придает ужаса. Фильм держал в напряжении. Хочу продолжения
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3 августа 2021 15:27
Мировой бокс-офис: «Форсаж 9» готовится к прокату в США, а сборы «Тихого места 2» достигли $222 млн В то же время российский прокат возглавил мультфильм «Лука».
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21 июня 2021 16:14
Тряпичная кукла и суд над одержимым: на чём основаны фильмы серии «Заклятие» В реальность большинства случаев вряд ли стоит верить. Но они всё равно очень интересны.
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10 июня 2021 15:16
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