Заклятие 3: По воле дьявола, 2021

В третьей части культовой хоррор-франшизы Джеймса Вана «Заклятие» исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен встречаются с преступником, одержимым демонами. В основу сюжета лег реальный суд Арне Шайенном Джонсона 1981 года, вызвавший резонанс в СМИ. Подозреваемый был привлечен к уголовной ответственности за непредумышленное убийство. Мужчина несколько раз ударил своего домовладельца Алана Боно карманным ножом, после чего попытался скрыться с места происшествия.

В кинокартине детально воспроизводятся событиях тех дней. К суду по делу Джонсона (Руаири О’Коннор) приковано внимание всей Америки. Помимо того, что убийство Боно (Ронни Джин Блевинс) оказалось первым за всю историю тихого города Брукфилд, подсудимый также стал утверждать, что совершил преступление по воле дьявола. Вести расследование поручено легендарным демонологам Эду (Патрик Уилсон) и Лоррейн (Вера Фармига). Прежде они неоднократно становились свидетелями паранормальной активности в разных уголках США. В частности, супруги сражались с духом проклятой монахини и подконтрольной нечисти куклой Аннабель. Но с подобным им не приходилось сталкиваться за всю карьеру.

Присяжные, журналисты и прокуроры уверены, что одержимость Джонсона — лишь предлог для смягчения приговора. Только Уоррены продолжают верить показаниям безумца и начинают поиск улик. Когда в руках демонологов с сомнительной репутацией оказываются неопровержимые доказательства существования темной материи, над их жизнями нависает смертельная опасность.