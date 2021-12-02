Охотники за привидениями: наследники, 2021

Придя на прослушивание, Финн Вулфард не знал, на какую роль он проходит пробы, так как все детали производства фильма держались в строжайшем секрете.

Режиссер фильма Джейсон Райтман — сын Айвана Райтмана, режиссера двух первых фильмов об охотниках за привидениями. Он даже появился в эпизодической роли в «Охотниках за привидениями 2».

По словам создателей, они намерены по максимуму отказаться от использования графики.

Из-за провала «Охотников за привидениями» 2016 года Sony отказалась от идеи сиквела этого фильма и взялась за продолжение оригинальной истории.

Финн Вулфард был уверен, что режиссер Джейсон Райтман не станет смотреть видео его проб на роль в фильме, так как в сериале «Очень странные дела» в одной из серий 2 сезона его персонаж Майк Уилер изображал одного из охотников, однако, к своему удивлению, Вулфард получил роль.

После второго фильма серии Билл Мюррей говорил, что не собирается возвращаться к роли Питера Венкмана. Однако он согласился поучаствовать в проекте Райтмана, так как ему понравился сценарий.

Это первый фильм серии, действие которого происходит не в Нью-Йорке, а в маленьком городе в Оклахоме.

Производство третьего фильма планировалось еще в 90-х годах, но, во-первых, оказалось очень сложным собрать актеров вместе, а, во-вторых, Билл Мюррей не хотел возвращаться к роли Питера Венкмана. На тот момент сюжет должен был быть другим: отошедшие от дел охотники вновь собираются вместе, чтобы бороться с наплывом полтергейста.

Пол Радд сообщил о своем участии в проекте в официальном Twitter «Охотников за привидениями», записав видео у здания Hook & Ladder 8 в Нью-Йорке — штаб-квартиры охотников в фильме.

Среди всех участников продакшна фильм имел кодовое название «Город ржавчины».