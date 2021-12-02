Охотники за привидениями: наследники, 2021

Тридцать лет спустя юные Фиби (Маккенна Грейс) и Тревор (Финн Вулфард) узнают о своей связи с одним из охотников, и с помощью его оборудования они и их учитель, мистер Груберсон (Пол Радд), должны спасти небольшой городок в Оклахоме от призрачной напасти.
Актерский состав третьего фильма об охотниках за привидениями объединил в себе уже знакомую, полюбившуюся зрителям оригинальную четверку и совсем молодых, но известных актеров. Над продолжением культовой трилогии работал сын Айвана Райтмана, режиссера первых двух фильмов, Джейсон Райтман, который воочию видел съемки отца, будучи ребенком. Сценарий находился в разработке с 1989 года, и хотя с того времени он претерпел много изменений, только в 2019 году на участие в проекте подписались члены оригинального актерского состава.
После того как мать-одиночку Келли Спенглер (Кэрри Кун) и двоих ее детей, Фиби и Тревора, выселяют из дома, они вынуждены переехать на разваливающуюся ферму в городе Саммервилль в штате Оклахома, унаследованную от деда. После серии необъяснимых землетрясений дети узнают, что их дед был одним из членов оригинальной четверки охотников, истории о которых давно стали легендами. Также они находят его оборудование, разобраться с которым им поможет их учитель мистер Груберсон.
Придя на прослушивание, Финн Вулфард не знал, на какую роль он проходит пробы, так как все детали производства фильма держались в строжайшем секрете.
Режиссер фильма Джейсон Райтман — сын Айвана Райтмана, режиссера двух первых фильмов об охотниках за привидениями. Он даже появился в эпизодической роли в «Охотниках за привидениями 2».
По словам создателей, они намерены по максимуму отказаться от использования графики.
Из-за провала «Охотников за привидениями» 2016 года Sony отказалась от идеи сиквела этого фильма и взялась за продолжение оригинальной истории.
Финн Вулфард был уверен, что режиссер Джейсон Райтман не станет смотреть видео его проб на роль в фильме, так как в сериале «Очень странные дела» в одной из серий 2 сезона его персонаж Майк Уилер изображал одного из охотников, однако, к своему удивлению, Вулфард получил роль.
После второго фильма серии Билл Мюррей говорил, что не собирается возвращаться к роли Питера Венкмана. Однако он согласился поучаствовать в проекте Райтмана, так как ему понравился сценарий.
Это первый фильм серии, действие которого происходит не в Нью-Йорке, а в маленьком городе в Оклахоме.
Производство третьего фильма планировалось еще в 90-х годах, но, во-первых, оказалось очень сложным собрать актеров вместе, а, во-вторых, Билл Мюррей не хотел возвращаться к роли Питера Венкмана. На тот момент сюжет должен был быть другим: отошедшие от дел охотники вновь собираются вместе, чтобы бороться с наплывом полтергейста.
Пол Радд сообщил о своем участии в проекте в официальном Twitter «Охотников за привидениями», записав видео у здания Hook & Ladder 8 в Нью-Йорке — штаб-квартиры охотников в фильме.
Среди всех участников продакшна фильм имел кодовое название «Город ржавчины».
Мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.