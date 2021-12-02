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Охотники за привидениями: наследники Охотники за привидениями: наследники
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Охотники за привидениями: наследники, 2021

2021 / США
7.8 Оцените
61 голос
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Легендарные «Охотники за приведениями» возвращаются 30 лет спустя!
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Тридцать лет спустя юные Фиби (Маккенна Грейс) и Тревор (Финн Вулфард) узнают о своей связи с одним из охотников, и с помощью его оборудования они и их учитель, мистер Груберсон (Пол Радд), должны спасти небольшой городок в Оклахоме от призрачной напасти.

Актерский состав третьего фильма об охотниках за привидениями объединил в себе уже знакомую, полюбившуюся зрителям оригинальную четверку и совсем молодых, но известных актеров. Над продолжением культовой трилогии работал сын Айвана Райтмана, режиссера первых двух фильмов, Джейсон Райтман, который воочию видел съемки отца, будучи ребенком. Сценарий находился в разработке с 1989 года, и хотя с того времени он претерпел много изменений, только в 2019 году на участие в проекте подписались члены оригинального актерского состава.

После того как мать-одиночку Келли Спенглер (Кэрри Кун) и двоих ее детей, Фиби и Тревора, выселяют из дома, они вынуждены переехать на разваливающуюся ферму в городе Саммервилль в штате Оклахома, унаследованную от деда. После серии необъяснимых землетрясений дети узнают, что их дед был одним из членов оригинальной четверки охотников, истории о которых давно стали легендами. Также они находят его оборудование, разобраться с которым им поможет их учитель мистер Груберсон.

Придя на прослушивание, Финн Вулфард не знал, на какую роль он проходит пробы, так как все детали производства фильма держались в строжайшем секрете.

Режиссер фильма Джейсон Райтман — сын Айвана Райтмана, режиссера двух первых фильмов об охотниках за привидениями. Он даже появился в эпизодической роли в «Охотниках за привидениями 2».

По словам создателей, они намерены по максимуму отказаться от использования графики.

Из-за провала «Охотников за привидениями» 2016 года Sony отказалась от идеи сиквела этого фильма и взялась за продолжение оригинальной истории.

Финн Вулфард был уверен, что режиссер Джейсон Райтман не станет смотреть видео его проб на роль в фильме, так как в сериале «Очень странные дела» в одной из серий 2 сезона его персонаж Майк Уилер изображал одного из охотников, однако, к своему удивлению, Вулфард получил роль.

После второго фильма серии Билл Мюррей говорил, что не собирается возвращаться к роли Питера Венкмана. Однако он согласился поучаствовать в проекте Райтмана, так как ему понравился сценарий.

Это первый фильм серии, действие которого происходит не в Нью-Йорке, а в маленьком городе в Оклахоме.

Производство третьего фильма планировалось еще в 90-х годах, но, во-первых, оказалось очень сложным собрать актеров вместе, а, во-вторых, Билл Мюррей не хотел возвращаться к роли Питера Венкмана. На тот момент сюжет должен был быть другим: отошедшие от дел охотники вновь собираются вместе, чтобы бороться с наплывом полтергейста.

Пол Радд сообщил о своем участии в проекте в официальном Twitter «Охотников за привидениями», записав видео у здания Hook & Ladder 8 в Нью-Йорке — штаб-квартиры охотников в фильме.

Среди всех участников продакшна фильм имел кодовое название «Город ржавчины».

Мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.

7.8 Оцените
61 голос
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 декабря 2021
Премьера в мире 2 декабря 2021
Возраст 12+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Джейсон Райтман
Джейсон Райтман
В ролях
Кэрри Кун
Кэрри Кун
Финн Вулфхард
Финн Вулфхард
Пол Радд
Пол Радд
МакКенна Грейс
МакКенна Грейс
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Охотники за привидениями: наследники 4 постера
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Охотники за привидениями: наследники смотреть онлайн

Охотники за привидениями: наследники
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за 1 рубль
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После смерти дедушки внуки вместе с мамой переезжают на его старую ферму в Оклахоме. В маленьком городке неподалеку все считали ее владельца чудным и нелюдимым, но все равно знали его ближе, чем собственные родственники. В подвале дети находят таинственную лабораторию с множеством непонятных изобретений и старый кадиллак Ecto-1. Все эти артефакты – прошлое давно позабытых «Охотников за привидениями», о которых помнит лишь местный школьный учитель. Теперь истории о призраках…
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gridneva2804 4 декабря 2021, 18:46
Очень скучный , наивноглупый фильмец,пустой сюжет, нечего смотреть .... Если только для начальных классов.
Любовь ❤💖💛 29 ноября 2021, 15:38
Ерунда полная!
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61 голос
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сиквел «Охотников за привидениями: Наследники» получил дату релиза Похоже, франшиза переживает новый расцвет.
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29 июня 2022 14:14
Действие следующей части «Охотников за привидениями» вернется в Нью-Йорк Предстоящий фильм имеет кодовое название «Пожарная станция».
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9 июня 2022 12:14
Студия Sony намерена продолжать франшизу «Охотники за привидениями» Об этом сообщил лично глава компании.
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23 мая 2022 14:49
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