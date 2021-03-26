«Годзилла против Конга»: Рецензия Киноафиши

Ранним утром Конг потягивается, зевает, почесывает пятую точку и отправляется в душ. Что, ждете эпичный блокбастер о монстрах? Да, но пафосных сражений гигантов придется подождать — режиссер растекается в реверансе (читай, экспозиции). Свой грозный характер обезьяна, заметно подросшая со времен сольника «Конг: Остров черепа», проявит уже в следующем эпизоде: дерево-копье пробьет защитный купол. Его построила на острове организация «Монарх», чтобы изучить Конга, а заодно и защитить его от Годзиллы, ведь после событий «Короля монстров» он в мире титанов вроде как царь и бог.

На другом конце Земли, в далеком Гонконге, миллиардер Уолтер Симмонс (Демиан Бичир), владелец международного конгломерата «Апекс Сайбернетикс», жаждет вернуть человечество на вершину эволюционной цепочки. Гигантские монстры ему явно противны — в недрах его заводов разрабатывается зловещий механизм, который по первоначальному замыслу должен противостоять титанам. Но план, с успехом реализованной в другой франшизе («Тихоокеанский рубеж»), пойдет совсем не так, как задумал Симмонс.

Годзилла против Конга

Где-то на фоне всех этих событий мелькают люди — закинутые на обочину МонстрВерса персонажи, все еще мигрирующие из фильма в фильм. В частности, от семьи Расселл остался отец Марк (Кайл Чандлер появляется буквально на 5-10 минут в паре эпизодов) и дочь Мэдисон (звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, бывшая совсем мелкой в «Короле монстров», здесь бойкая и активная участница второстепенной сюжетной линии). В образе несчастного ученого, над трудами которого смеется научный мир, появится доктор Нейтан Линд (Александр Скарсгард) — на его чувстве уязвленной гордости сыграет богач Симмонс (к слову, распознать в нем антагониста не составляет никакого труда). За веру в добро и правду на экране отвечает персонаж доктора Илен Эндрюс (Ребекка Холл) — ее голос разума в паре сцен откровенно спасет ситуацию.

Но все это имеет крайне мало смысла, ведь главный эпос подарят нам не люди (песчинки на этом «празднике жизни»), а монстры. Пока один герой пытается доказать всем (т.е. в первую очередь себе), что его идея имеет право на жизнь, а другой персонаж заигрывает с юношеским максимализмом, идя наперекор родителю, к «балу» готовятся Конг и Годзилла. Да, от некоторых событий «Короля монстров» режиссер новой части МонстрВерса Адам Вингард и его команда сценаристов попросту открестились. В этом мире будто никогда не было ни Мотры, ни Родана – одна лишь голова Гидоры всплывет в бункере миллиардера-антагониста: «Хочешь победить титана — думай как он». С одной стороны, такой подход позволит зрителям полностью наслаждаться зрелищем, а не напрягать память по поводу того, кто из присутствующих в кадре героев был в прошлых фильмах, а кого не было. С другой стороны, для чего тогда это продолжение, если часть вселенной попросту игнорируется?

Годзилла против Конга

«Годзилла против Конга» — вообще идеальное кино для полной релаксации мозговой активности. События ближе к середине повествования превращаются в такую несусветную кашу, что разобраться в ней будет себе дороже. Гораздо проще не пытать создателей за тезисы, противоречащие тем, что были выдвинуты 10 минутами ранее, а просто наслаждаться моментом, превратившись в экспрессиониста на два часа в кинотеатре. Порция эпических сражений, в отличие от прежних картин МонстрВерса, исполнена здесь с особым шиком. Снимал сражения монстров не абы кто — за камерой знаток своего дела Бен Сересин (хореография погонь в «Мумии», полчища зомби в «Войне миров Z» и, конечно, сражения Автоботов и Десептиконов в «Трансформерах: Месть павших» — все это он). Приготовьтесь к тому, что ни один взмах хвоста или лапы не выйдет за пределы экрана. Атмосфера происходящего (особенно на большом экране) передана с максимальной точностью: легко представить, что в городе, где дома за долю секунды становятся грудой стекла и бетона, живешь ты сам, и все эти атомные вспышки мелькают у тебя перед глазами.

Вингард, у которого за спиной, мягко говоря, неудачный ремейк «Тетради смерти» и франшиза «З/Л/О», взялся за кайдзю-экшн (по сути новый для себя формат) и, кажется, учел все ошибки предшественников. Ругали Джордана Вот-Робертса за отсутствие динамики и вялое представление Конга? Кажется, «Годзилла против Конга» с лихвой компенсирует все то, что у огромной обезьяны отняли в ее сольнике: у титана появятся и эмоции, и знание языка жестов; режиссер даже не упустит возможности процитировать знаменитую сцену из голливудского «Конга», когда монстр взбирается на вершину башни. Кидались тухлыми помидорами в Майкла Догерти за то, что вместо монстров большую часть хронометража он отдал блеклой драматической истории людей? Здесь персонажи задвинуты даже не на второй, а местами на третий план, от них в картине не зависит ровным счетом ничего — получите, распишитесь.

Годзилла против Конга

Даже сам мир титанов получил свое развитие. Зрители наконец узнали кое-что об их родине — внутренней поверхности полой Земли, откуда, согласно теории персонажа Скарсгарда, они и появились на планете. Угодили и поклонникам оригинальной японской франшизы кайдзю-лент, добавив множество элементов, которые вызовут у них прилив ностальгии. В финальной схватке на арене появится и новый, скажем так, «персонаж», возможности которого заставят и Конга, и Годзиллу пересмотреть отношение к званию короля. Новая часть МонстрВерса определенно придется по вкусу любителям развлекательного кино, не привыкшим лишний раз задумываться о цельности рассказываемой истории. А сценарий — он для таких, как, например, Кристофер Нолан (кстати, на картину «Интерстеллар» Вингард оставил в фильме то ли пасхалку, то ли пародию).