«Кошачьи миры Луиса Уэйна»: Рецензия Киноафиши

Коты, поднимающие бокал за праздничным столом. Коты на чаепитии. Коты в суде. В своих картинах художник Луис Уэйн очеловечивал этих пушистых существ и помещал в самые (не)тривиальные декорации. Когда-то котейки сделали Уэйна невероятно популярным: его работы тиражировались в огромных количествах, а иллюстрации могли занимать целый газетный разворот. Однако прошло время, невероятно подвижный ум художника стал его проклятием, и Уэйн провел остаток жизни в больнице, преданный забвению. Но теперь память о нем воскресил режиссер Уилл Шарп и создал о Луисе Уэйне байопик под стать своему герою – яркий, эксцентричный и с нотками легкого безумия.

Кошачьи миры Луиса Уэйна

В 1861 году после смерти отца на плечи совсем еще юного Луиса Уэйна (Бенедикт Камбербэтч) ложится забота о пяти сестрах и матери, но он к такой ответственности не готов: Луис совершенно безответственен и не имеет четких представлений о том, как заботиться о таком большом семействе, да и не хочет их иметь. Куда больше его увлекают его рисунки животных и очень своеобразные теории об электричестве. Когда же в доме Уэйнов появляется гувернантка Эмили (Клер Фой), Луис моментально в нее влюбляется, и вскоре они женятся, переезжают за город и заводят кота по имени Питер. Тем не менее их счастливая жизнь длится очень недолго, так как у Эмили обнаруживается рак груди. После ее смерти убитый горем Луис пытается найти отдушину, и ему это удается – он начинает рисовать антропоморфных котов на радость не только Великобритании, но и всему миру.

Режиссера Уилла Шарпа мало интересует кратковременная слава художника или оценка его работы современниками. Он, кажется, прекрасно понимает, что Уэйн – творец далеко не первого разряда, а его творчество очень спорно: для кого-то демократичное (что может быть доступнее кошек, да и животных в целом?), а для кого-то пример дурновкусия, чрезмерной пестроты и китча. Но это и не важно: вы можете вообще не знать, кто такой Луис Уэйн, и тем не менее получить колоссальное удовольствие от фильма Шарпа. Режиссер фокусируется не на Уэйне-художнике, а на Уэйне-человеке, причем человеке с весьма трагической судьбой: за свою жизнь он многих похоронил, одна из его сестер попала в психиатрическую лечебницу, да и сам он часто находился на грани безумия. И удивительная вещь: при таком количестве бед, выпавших на долю Уэйна, Шарпу удается создать невероятно жизнеутверждающее кино, и даже преимущественно депрессивный тон происходящего на экране в итоге оборачивается меланхолией, оставляющей надежду на светлое будущее.

Кошачьи миры Луиса Уэйна

Возможно, лучшее в фильме – это актерский дуэт Камбербэтча и Фой. Он совершенно уморителен в роли неуклюжего и слегка не от мира сего художника, она – воплощение внутренней силы, скрываемой за фасадом, казалось бы, столь хрупкой женщины. Их совместное пребывание на экране – завораживающее зрелище, хотя иной раз их диалоги вместе с практически утопическим образом жизни, который ведут их герои, получаются уж слишком приторными и встроенными в кино с одной целью – выдавить из зрителей хотя бы одну слезу. Они очень контрастируют с общим довольно угнетающим на первый взгляд настроением фильма: кажется, каждое событие в большей или меньшей степени добивает Уэйна, и уже в самом начале легко догадаться, что ждет художника впереди. Все время зритель будет наблюдать за человеком, которому с каждым днем становится только хуже.

Оттого удивительно, как невероятно пестр визуал «Кошачьих миров»: Эмили с ее рыжей гривой волос предпочитает яркие платья с изящными узорами, вместе с Луисом они переезжают в маленький домик, утопающий в зелени полей, и обклеивают его броскими обоями. Они и выстроенная ими жизнь очень отличаются от серого, строгого и педантичного викторианского Лондона, и тем не менее совершенно очевидно, что их отъезд – это лишь временный побег, кратковременная передышка. Об этом напоминают какие-то мелкие детали, вроде древних дубов, рассказ Луису о которых Эмили закончит фразой об их 300-летнем умирании. И очень любопытно, что Уэйн даже в самые мрачные периоды своей жизни продолжает рисовать невероятно красочных, почти психоделических кошек, особенно ближе к старости, словно держа в памяти тот короткий отрезок времени, что он провел в своем личном раю.

Кошачьи миры Луиса Уэйна

Подобно своему герою, Уилл Шарп не гнушается некоторого китча. Проявляется это во всем – от довольно очевидного подражания эстетике кино Уэса Андерсона до царящей тут эксцентрики. В ином фильме это могло бы выглядеть нелепо, но в «Кошачьих мирах Луиса Уэйна» – очень органично и порой выручает фильм в моментах, где повествование немного проседает. Шарп еще и выбирает для своего фильма редко используемый сегодня формат 4:3, как бы запихивая гигантский мир Уэйна, в котором коты умудряются уживаться с электричеством, в неуместные для мышления таких людей рамки. Подобно тому, как люди вокруг него пытаются сделать то же самое. Китч или слаженная работа формы и содержания? Спорный вопрос.

«Кошачьи миры Луиса Уэйна» – кино для тех, кого не пугает чрезмерная сентиментальность. Бенедикт Камбербэтч в очередной раз доказывает, что ему под силу исполнить чуть ли не любую роль, и из-за одной только его игры хочется рекомендовать этот фильм. Одно можно сказать с уверенностью: «Кошачьи миры Луиса Уэйна» – фильм очень запоминающийся и яркий, и если ком в горле на протяжении всего хронометража вас не смущает, то его точно стоит посмотреть.