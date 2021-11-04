Красное уведомление, 2021

5 причин смотреть фильм «Красное уведомление»

Крепкий сплав из экшена и черного юмора от Роусона Маршалла Тербера, уже давно зарекомендовавшего себя в жанровом кино. На счету постановщика не только культовые комедии «Мы — Миллеры» и «Вышибалы», но и дорогостоящий боевик «Небоскреб», ставший хитом мирового проката. В «Красном уведомлении» эти два жанра сплетаются воедино, предлагая зрелище, которое держит в напряжении с первого до последнего кадров.

Звездный каст, включающий в себя Дуэйна Джонсона («Джуманджи»), Райана Рейнольдса («Главный герой», «Дэдпул») и Галь Гадот («Форсаж», «Чудо-женщина»). Зрители впервые смогут лицезреть наиболее востребованных звезд современного Голливуда на одном экране.

Ироничный взгляд на шпионскую тематику. Авторы высмеивают многие штампы, существующие еще со времен старта бондианы, не забывая при этом демонстрировать погони и перестрелки, ничуть не уступающие лучшим блокбастерам наших дней.

«Красное уведомление» — один из главных полнометражных релизов стриминга Netflix в 2021 году. Онлайн-платформа продолжает набирать обороты, выпуская эксклюзивные релизы, которое прежде можно было бы увидеть лишь в кинотеатре.

Это самый дорогой фильм Netflix на октябрь 2021 года, бюджет которого составил 160 млн. долларов.