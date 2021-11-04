Красное уведомление, 2021

5 причин смотреть фильм «Красное уведомление»
Крепкий сплав из экшена и черного юмора от Роусона Маршалла Тербера, уже давно зарекомендовавшего себя в жанровом кино. На счету постановщика не только культовые комедии «Мы — Миллеры» и «Вышибалы», но и дорогостоящий боевик «Небоскреб», ставший хитом мирового проката. В «Красном уведомлении» эти два жанра сплетаются воедино, предлагая зрелище, которое держит в напряжении с первого до последнего кадров.
Звездный каст, включающий в себя Дуэйна Джонсона («Джуманджи»), Райана Рейнольдса («Главный герой», «Дэдпул») и Галь Гадот («Форсаж», «Чудо-женщина»). Зрители впервые смогут лицезреть наиболее востребованных звезд современного Голливуда на одном экране.
Ироничный взгляд на шпионскую тематику. Авторы высмеивают многие штампы, существующие еще со времен старта бондианы, не забывая при этом демонстрировать погони и перестрелки, ничуть не уступающие лучшим блокбастерам наших дней.
«Красное уведомление» — один из главных полнометражных релизов стриминга Netflix в 2021 году. Онлайн-платформа продолжает набирать обороты, выпуская эксклюзивные релизы, которое прежде можно было бы увидеть лишь в кинотеатре.
Это самый дорогой фильм Netflix на октябрь 2021 года, бюджет которого составил 160 млн. долларов.
Актеры, сыгравшие главные роли, Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот должны заработать более 20 миллионов долларов каждый за работу в этом фильме. Бюджет проекта составляет 200 миллионов долларов, что является самым большим бюджетом Netflix для художественного фильма.
Режиссер фильма – Роусон Маршалл Тербер, известный благодаря таким фильмам, как «Мы – Миллеры» и «Небоскреб».
Первоначально права на распространение фильма принадлежали Universal Pictures, однако компания не была согласна с запланированным сценарием и отказалась от проекта. Позже «Красное уведомление» было приобретено стриминговым сервисом Netflix.
Все три актера из основного состава играют главные роли в фильмах по мотивам комиксов DC. Галь Гадот играет Диану Принс, также известную как Чудо-женщина, в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), «Чудо-женщина» (2017), «Лига справедливости» (2017) и «Чудо-женщина: 1984» (2020). Дуэйн Джонсон играет Черного Адама в фильме «Чёрный Адам» (2021), действие которого также происходит в расширенной вселенной DС. А Райан Рейнольдс сыграл Хэла Джордана, также известного как Зеленый Фонарь, в фильме «Зеленый фонарь» (2011).
Все эти актеры ранее появлялись во франшизе «Форсаж». Гадот снялась в четвертой, пятой, шестой и седьмой частях, Джонсон появлялся в пятом, шестом, седьмом и восьмом фильмах, а также вместе с Рейнольдсом участвовал в «Форсаже: Хоббс и Шоу» (2019).
Red notice, то есть «красное уведомление» используется Интерполом для того, чтобы сделать международный запрос на арест опасных преступников.
Агент ФБР преследует самого разыскиваемого в мире вора картин, но становится его невольным соучастником в попытке поймать мошенника, который всегда на шаг впереди.