«Вальдо»: Рецензия Киноафиши

Вальдо — бывший полицейский, который когда-то смог стать самым молодым детективом в Лос-Анджелесе. Неповоротливость правоохранительной системы заставила его по-другому взглянуть на общество. Теперь он живет один в трейлере на окраине леса, имеет всего 100 предметов, ухаживает за курицами и пытается не навредить планете своим присутствием. Все меняет приезд в гости его бывшей девушки, предлагающей ему стать частным сыщиком и взяться за громкое расследование. Известного актера сериалов обвиняют в убийстве жены. Правда, из-за постоянного пьянства он совсем не помнит, что случилось тем вечером. Благодаря манипуляциям, Вальдо все-таки соглашается присоединиться к делу и вернуться в недружелюбный город. Здесь его ненавидят старые коллеги, люди думают исключительно о наживе, а еще местные бандиты настойчиво рекомендуют отойти в сторону и перестать копать под важных людей.

Фильм открывается проповедью об экологии и спасении планеты. Довольно неожиданное начало для криминальной комедии, особенно когда эту проповедь неиронично слушает главный герой. Экологический дзен-буддизм становится своеобразной фишкой и отражается на его поведении. Вальдо ездит на велосипеде, а для дальних расстояний вынужден пользоваться автобусом, ходит в одной и той же одежде и постоянно ворчит на людей, бездумно сорящих деньгам. Но это лишь небольшие детали, очень быстро мы увидим стандартный образ частного сыщика. Такой самовлюбленный наглец, готовый на все ради ответов. Не успев толком взяться за дело, Вальдо незаслуженно получит по лицу и влипнет в неприятности, которые и затянут его в местный круговорот лжи и интриг.

Вальдо

Не стоит ждать здесь изобретательной работы детектива. Собрать все детали воедино и тем самым получить ответ раньше главного героя вряд ли получится. Хотя если вы представляете структуру подобных картин, то безошибочно узнаете личность преступника даже без подсказок. Помимо основной интриги, конечно же, имеются и секреты поменьше, которые хранят практически все персонажи. Но и тут нас поджидает привычная схема: любил, убил, предал, забыл и тому подобное. Все это ни в коем случае не делает просмотр «Вальдо» скучным. Фильму удается отыскать баланс, который не даст зрителю заскучать на пути к ожидаемому финалу.

К простым, но работающим шуткам и нелепым ситуациям, добавляется пара щепоток необязательной драмы. Она не рушит общий тон картины, позволяя закрутить сюжет и добавить неожиданных поворотов. Актерам придумали запоминающиеся образы. Даже герой Мэла Гибсона, поначалу кажущийся лишь очередной пьющей звездой сериала, раскрывается с ряда неожиданных сторон. Остальные персонажи тоже не получились плоскими, даже рядовые бандиты демонстрируют свою человечность. Обаяния картине придает и выбор места действия, которое переносит нас в павильоны Голливуда с безумными съемками и карикатурными руководителями студий, непрерывно говорящими по телефону.

Вальдо

«Вальдо» – редкий, хоть и не выдающийся, экземпляр кино, о котором не хочется говорить много. Это обаятельная детективная комедия, с ярким актерским составом в декорациях солнечного Лос-Анджелеса. В последнее время до большого экрана такие фильмы добираются редко, сразу оседая на стримингах. Несмотря на задел для продолжения приключений Вальдо, они вряд ли получат сиквел. Хотя, возможно, как это было с «Достать ножи», Netflix приглядится к яркому персонажу и даст ему новую жизнь.

Картина понравится поклонникам комедийных детективных историй с харизматичными персонажами.