«Последний Богатырь: Посланник Тьмы»: Рецензия Киноафиши

С событий второй части богатырской франшизы прошлое некоторое время. Враги повержены, но колдунья Галина (Елена Валюшкина) не теряет веру в себя и заключает пакт с силами тьмы, которые посылают ей помощника в лице рыцаря в черных доспехах. Между тем в Белогорье готовится масштабный пир, и никто не ожидает прибытия незваных гостей. Иван и Василиса (Виктор Хориняк и Мила Сивацкая) преодолели все печали и готовятся сыграть свадьбу.

Это важный шаг для Ивана, в конце предыдущей части, наконец, полностью признавшего свое богатырское «Я». Кощей Бессмертный (Константин Лавроненко) помогает молодым с кольцами, Баба-Яга (Елена Яковлева) суетится по хозяйству, а волшебник Светозар (Тимофей Трибунцев) не теряет бдительности — чутье подсказывает ему, что силы тьмы еще вернутся. В ту же ночь на Белогорье совершает нападение Галина, которая с помощью нового темного соратника похищает Василису. Отряд сказочных персонажей во главе с богатырем Иваном пускается в погоню.

«Последний богатырь: Посланник Тьмы» — третья и, кажется, заключительная глава франшизы о богатырях, которая стартовала в 2017 году. Тогда от истории о харизматичном богаче, который дурил простой народ, а потом оказался в сказочном царстве-государстве и выяснил, что находится в родстве с известным богатырем, веяло свежестью и нетривиальным сюжетом. В кои-то веки создатели (студия Yellow, Black & White совместно с российским отделением корпорации Disney) не опирались на какую-либо иностранную популярную франшизу, а сделали уникальный проект на базе русских народных сказок и любимых с детства героев, живущих в культурном коде страны.

Последний Богатырь: Посланник Тьмы

В новой главе франшизы авторы зеркалят первый фильм. Если там Иван попадает в мир сказок и занимается снятием страшного проклятия, поразившего Белогорье, то в третьей части сказочные герои из этого самого Белогорья оказываются в Москве — в мире, где когда-то беззаботно жил Иван, еще не будучи богатырем. В ходе раскрытия сюжетных поворотов выясняется, что Галина определенным образом связана с рубахой-парнем по имени Иван. Причем, не только в настоящем, но и в далеком прошлом (на это намекала еще сцена после титров в конце второго фильма).

«Посланник Тьмы» — тот случай, когда меткое название приходится очень кстати неординарному повествованию. На фоне роуд-муви с избушкой на курьих ножках, поисками загадочной Жар-птицы (этот образ Филиппа Киркорова останется в вашей памяти, к сожалению, надолго) и едкой сатирой на текущее положение дел в различных соцслужбах на первый план выходит личностная история Ивана, его трансформация. Центральным нравственным ориентиром, если угодно, выступает дуальность человеческого бытия в самом прямом смысле — герой после определенных событий начинает сражение за собственное будущее и жизни своих товарищей.

К сожалению, команда сценаристов явно подустала сводить все ветки сюжета к финалу. Если поначалу даже второстепенные истории цепляли за живое и обыгрывались с ироничного, нетривиального ракурса, то ближе к середине третьего фильма многие ходы стали предсказуемы. Более-менее насмотренный зритель без труда сумеет прикинуть даже реплики, которые скажут герои в следующую секунду. Кажется, что авторы русского сказочного фэнтези, работая над некоторыми сценами, все-таки начали играть в старую-добрую игру отечественных киноделов «ответь Западу, даже если не задан вопрос».

Последний Богатырь: Посланник Тьмы

То ли фантазия подошла к концу, то ли взяла свое усталость — прискорбный факт в том, что вторая половина «Посланника Тьмы» уж очень сильно отдает веяниями супергеройской франшизы MCU. Разве у «Последнего богатыря» нет совсем прямых параллелей на команду Мстителей. Но источники вдохновения, подцепленные из разношерстных сюжетов киновселенной, угадываются невооруженным глазом — взять хотя бы пассажи в стиле «Вечных» в истории с кикиморами, работающими на «Почте России», или схожие по степени имбовости образы колдуньи Галины и «непобедимой» Кэрол Дэнверс.

К финальной развязке история Ивана и его загадочного альтер эго (spoilers alert!) и вовсе походит на классику контркультуры — роман (важно! не фильм) «Бойцовский клуб» Чака Паланика с его разветвленной сетью агентов влияния и раздвоением личности. Посланник Тьмы, возникающий в кадре буквально (тот самый рыцарь в черных доспехах) — своего рода фольклорная версия Тайлера Дердена, о котором люди вечно спрашивают, но не дожидаются ответа. И с ним главный герой вынужден справляться исключительно наедине с собой, в атмосфере локального одиночества.

Последний Богатырь: Посланник Тьмы

Из «легкой сказки» с веселыми персонажами, которые паясничают и выдают хохмы одну за другой, к третьему фильму «Последний богатырь» превратился в сложносочиненную личностно-семейную драму. На фоне комедийного флера кино вовсе не боится поднять, например, тему ментального здоровья или обратить внимание зрителя на удручающее состояние государственных институтов. Впрочем, некомпетентных сотрудников «Почты России» сценаристы превратили в сверхъестественных существ, так что глубоко в социальный контекст сюжет не погружается, оставляя все на откуп комедийной составляющей.

Авторы словно напоминают нам, что смех — лучшее лекарство (от нищеты, несправедливости и родительского абьюза). Иван же с помощью волевых усилий и, конечно, «великой силы любви» выводит мораль о победе добра над злом, которая может произойти в сердце каждого из нас — надо только захотеть. И очутиться в русской сказочной «Матрице», не забывая при этом наставления метафорического дяди Бена про силу, коррелирующую с ответственностью.