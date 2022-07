«Босс-молокосос 2»: Рецензия Киноафиши

Вторая часть анимационного фильма от DreamWorks настолько тесно связана с первой, что зрителям, которые соберутся в кино, имеет смысл либо целиком пересмотреть предыдущего «Босса-молокососа», либо хотя бы ознакомиться с его кратким содержанием. Без этого быстро вникнуть в проблемы семейства Темплтонов не получится. В первой части главный герой, семилетний мальчик по имени Тим, начинал ревновать родителей к младшему брату Теду – умному не по годам младенцу, который оказывался не простым ребенком, а сотрудником тайной корпорации Baby Corp, специализирующейся на производстве детей. Вместе Тим и Тед разоблачали заговор конкурирующей компании, глава которой собирался заместить всех младенцев планеты бессмертными песиками. В процессе братья мирились и понимали, что больше не могут друг без друга. В финале Тед бросал работу в корпорации и возвращался на Землю уже обычным мальчиком, забывшим всю свою предыдущую жизнь.

Действие сиквела разворачивается много лет спустя. Тед, у которого сохранился предпринимательский дар, основал инвестиционный фонд и заработал целое состояние. А Тим женился и стал отцом двух девочек с необычными способностями. Старшая Табита ходит в спецшколу для одаренных детей, учит иностранные языки и штудирует перед сном таблицу Менделеева. Младшая Тина – сотрудница Baby Corp, но в семье об этом пока не догадываются.

Между собой братья общаются редко: их пути разошлись. Но однажды все меняется. Тина обманом заставляет Теда навестить семью на Рождество, раскрывает свою личность отцу и дяде и сообщает, что корпорации снова требуется их помощь. На этот раз судьбам малышей угрожает доктор Армстронг – директор школы, в которой учится Табита. Он внушает ученикам мысль о ненужности родительского контроля, взваливает на них непосильную учебную нагрузку и фактически лишает их нормального детства. Чтобы поближе подобраться к злодею, Тим и Тед должны выпить молоко из волшебной бутылочки и на 48 часов превратиться в детей. Тед снова становится деловым младенцем в черном костюме, а Тим – семилетним мальчиком с очень живым воображением.

Увеличение числа персонажей и смена эпохи – не самые важные отличия второй части от первой. Главное нововведение заключается в другом: герои «Босса-молокососа» теперь еще и поют. При этом называть фильм мюзиклом все же не стоит, музыкальных вставок здесь не так много. Центральная композиция Together We Stand вряд ли станет таким же хитом, как Let It Go из «Холодного сердца», но работа проделана качественная: за саундтрек, как и в первой части, отвечали не нуждающийся в представлении Ханс Циммер, один из лучших композиторов современного Голливуда, и его ученик Стив Маццаро.

Жаль, что похожему усовершенствованию не подвергся сюжет. Первая часть мультфильма содержала в себе два послания. Одно было адресовано детям, другое – родителям. Маленьким зрителям «Босс-молокосос» объяснял, что не стоит ревновать маму и папу к братьям и сестрам, потому что вы одна команда. Взрослым же картина демонстрировала всю нелепость чрезмерных карьерных амбиций: зачем нужен золотой унитаз, если ты сидишь на нем в полном одиночестве?

На этом фоне «Босс-молокосос 2» кажется фильмом упущенных возможностей. Переместившись в наши дни, герои столкнулись со множеством актуальных проблем. Тут и безумная школьная программа, из-за которой дети лишаются свободного времени, и зависимость от гаджетов (по ходу дела выясняется, что подопечные злого директора делают зомбирующее приложение для смартфонов), и родительский инфантилизм, и война нового поколения с условными «бумерами»: доктор Армстронг не без оснований полагает, что дети лучше приспособлены к современному миру, а вот взрослые по многим фронтам проваливаются.

Но ни одну из этих тем фильм так и не развивает до полноценного высказывания. Группе авторов, во главе которой по-прежнему стоит создатель «Мадагаскара» Том МакГрат, явно хочется остаться в безопасном пространстве глуповатой, но по-своему обаятельной комедии, утверждающей старые добрые «семейные ценности». Простота основной идеи резко контрастирует со сложностью анимации: «Босс-молокосос 2» состоит из лихо придуманных погонь, забавных драк и изобретательных путешествий в воображаемый мир Тима (лучшая сцена – та, в которой отец помогает дочери разучить песню к школьному концерту). Маленькие и большие зрители, ценящие экшн, наверняка останутся довольны. Но если вы и ваши дети привыкли к анимационным фильмам, которые умеют просто говорить о сложном, то это не ваш вариант: герои «Молокососа» не видят ничего дальше своих сосок и памперсов.