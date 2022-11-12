Меню
Чрезвычайная ситуация. Дублированный трейлер

Чрезвычайная ситуация. Дублированный трейлер

Дата публикации: 28 октября 2022
Чрезвычайная ситуация – На борту забитого до отказа авиалайнера, совершающего рейс на Гавайи, таинственно погибает один из пассажиров. Вскоре воздушное судно охватывает хаос: все больше людей оказываются поражены неизвестной болезнью. Оперативный штаб объявляет чрезвычайную ситуацию и пытается добиться посадки, но аэропорты не принимают зараженный рейс. Горючее на исходе, и теперь обреченный самолет может спасти лишь чудо...
lyudmila.denisowa2012 12 ноября 2022, 14:10
Оценка
Шикарный фильм! Игра актёров на высоте! Любителям пощекотать себе нервы- данный фильм обязателен к просмотру! 😊
Но есть один минус. На мой взгляд, фильм немного подзатянули. Но задумка, сюжет и исполнение на все 100%!!!
12 ноября 2022, 14:10 Ответить
Comon 15 ноября 2022, 01:37
Оценка
Ещё один супер корейский фильм. По всем статьям не уступает нашему Экипажу, а в чем то и превосходит. Ничуть не затянут, самое то, ведь ситуация и впрямь не сахар, действительно в фильме можно умереть всем с десяток раз, когда кажется что уже всё хорошо, начинается что то снова. И ведь реально всё. Абсолютно все китайские и корейские фильмы надо щас смотреть - один круче другого, и все под 2,5-3 часа, сказка просто!
15 ноября 2022, 01:37 Ответить
Weteran Mc 18 июня 2024, 00:17
Оценка
Фильм интересный, но немного затянут. Финал шикарен. Моя оценка: 8 из 10. 👍
18 июня 2024, 00:17 Ответить
7.3 Чрезвычайная ситуация
Чрезвычайная ситуация боевик, драма, триллер, 2021, Южная Корея
