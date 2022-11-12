Чрезвычайная ситуация
– На борту забитого до отказа авиалайнера, совершающего рейс на Гавайи, таинственно погибает один из пассажиров. Вскоре воздушное судно охватывает хаос: все больше людей оказываются поражены неизвестной болезнью. Оперативный штаб объявляет чрезвычайную ситуацию и пытается добиться посадки, но аэропорты не принимают зараженный рейс. Горючее на исходе, и теперь обреченный самолет может спасти лишь чудо...
Но есть один минус. На мой взгляд, фильм немного подзатянули. Но задумка, сюжет и исполнение на все 100%!!!
