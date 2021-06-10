«Заклятие 3: По воле дьявола»: Рецензия Киноафиши

События третьей части «Заклятия» происходят в 1981 году, когда Лоррейн и Эд Уоррен (Вера Фармига и Патрик Уилсон) столкнулись с очередным беспрецедентным делом. Юноша Арне Джонсон (Руаири О’Коннор) убил своего арендодателя, якобы находясь под воздействием злого духа. Суд над молодым человеком стал уникальным случаем в американской юридической практике, поскольку защита подсудимого пыталась построить на факте одержимости свои аргументы. Но для того, чтобы как-то это доказать, чете Лоррейн нужно найти первопричину случившегося колдовства.

Джеймс Ван, сняв две крайне отличные части «Заклятия», стал создавать дорогие кинокомиксы, не отходя полностью от киновселенной «Заклятия». В триквеле он остаётся одним из сценаристов и продюсеров, но режиссурой заведует Майкл Чавес, чей полнометражный дебют «Проклятье плачущей» прошёл не то чтобы заметно, но и не провалился. Стоит отметить, что с приходом менее опытного автора качество режиссуры если и упало, то незначительно, третья часть – это не менее увлекательное зрелище, чем первые две. Не стал хуже и монтаж, впечатляющими остались спецэффекты. Более того, в некоторой степени фильм добрал чего-то, чего не было в первых двух частях, например, это определённо самая душевная часть франшизы. Никогда ещё личным отношениям Лоррейн и Эда не уделялось столько внимания, при этом сделано это без чрезмерного мелодраматизма. Но при всём этом третья часть – самая нестрашная из уже вышедших.

Заклятие 3: По воле дьявола

Если Ван генерировал страх с помощью атмосферы, то Чавес всё больше использует куда более примитивный инструментарий. В частности, в фильме множество скримеров, которых в первых двух частях было немного. Данный приём может и работает один-два раза, но по прошествии полутора часов начинает утомлять и пугает уже только самых впечатлительных.

Не обошлось без изобретательных приёмов («Call me» от Blondie – неожиданно уместная в хорроре песня), но уже видно, что франшиза всё больше уходит в самоповторы. При этом удачным стоит назвать жанровое решение. По трейлеру создаётся впечатление, что фильм ужасов в «Заклятии 3» соединяется с судебной драмой, но это не так. Заседанию уделено очень мало времени, создатели не брезгуют даже откровенной подменой фактов. В частности, концовка смонтирована так, будто бы пятилетний срок – заслуга расследования Уорренов, хотя по факту Джонсона выпустили очень рано за примерное поведение.

Заклятие 3: По воле дьявола

Зато в нужный момент картина становится чуть ли не полицейским расследованием с ноткой битвы экстрасенсов, и это фильму неожиданно идёт. Да, набор тропов банален: сцена на обрыве, сцена в морге, неожиданная улика, чудесное озарение – но всё это снято с достаточным куражом и смотрится очень увлекательно.

Опять же, Патрик Уилсон и Вера Фармига составляют органичную экранную пару. В третьей части баланс от скорее равенства сместился в сторону Лоррейн. Её способности раскрываются всё более, уже почти получая префикс «супер». Эд же, наоборот, показывает, как слаба плоть, ходит с палочкой и весь фильм мучается от последствий инфаркта. Отношения двух героев не остаются статичными, что тоже идёт картине в плюс.

Безусловно, в кино пойдут поклонники трилогии расширенной вселенной «Заклятия» в целом. Для тех же, кто с серией не знаком, картина может стать точкой входа во франшизу, сюжетно фильм вполне автономен.