«Пара из будущего»: Рецензия Киноафиши

В будущее возьмут не всех, но Евгений (Сергей Бурунов) и Александра (Мария Аронова) там оказались. На дворе 2040-й: город заполнен рекламными вывесками, все дома стали «умными», голосовым помощником уже никого не удивишь. Семейная жизнь главных героев терпит крах, нет в глазах той страсти, что была 20 лет назад. Вместо заботы — придирки, взаимоуважение превратилось в ежедневные тирады из грубости и хамства. Куда ушла любовь? Была ли она в принципе? В какой момент и, главное, почему любящие друг друга молодые люди превратились в ворчливых и недовольных всем вокруг субъектов?

Выяснить это придется нашим героям: после сногсшибательного (в буквальном смысле) удара молнией во время очередной ссоры персонажи Бурунова и Ароновой падают с неба в огромный стог сена. Оглянувшись по сторонам, они встречают безымянного мужчину из Средней Азии, который рассказывает об основных парадигмах путешествий во времени. Итого: муж и жена махнули в 2020-й, могут делать что угодно, но ровно один день. Солнце скроется, муравейник, как говорится, закроется — и обратно им уже не вернуться, если Евгений и Александра не окажутся в этом же стогу сена через 24 часа. Озлобленные друг на друга супруги понимают: это их шанс все изменить. Ведь именно в этот день молодая версия Александры ответила «да» на предложение руки и сердца от молодого Евгения.

Пара из будущего

Историй о семейных конфликтах в российском кино полным-полно. Наравне с темами войны и спорта этот вектор кинематографа в некотором роде «закрывает» топ-3 «скрепных» форматов. Комедия — одна из наиболее универсальных оболочек, в которые можно обернуть семейные ценности, и Алексей Нужный на этом поприще «собаку съел». После мотивационной истории «Я худею» о любви к себе и «Громкой связи», ремейка итальянского камерного хита «Идеальные незнакомцы», режиссер взялся за блокбастер об отряде пожарных, попутно сняв фантастическую историю построения / деконструкции любви. Каждая из этих работ (кроме, пожалуй, «Огня», ибо шутить с дымком не вполне уместно) балансирует между комедией и драмой; на фундаменте из юмора строится серьезный посыл, обращенный в свою очередь к совершенно разным аудиториям.

«Пара из будущего» — классическое драмеди, но юмор здесь уступает делам сердечным, запутанные дебри которых героям придется преодолевать по ходу действия. Мир будущего по версии Алексея Нужного с первых минут не внушает доверия. Полицейское государство, в котором мы живем сегодня, вроде как уже не существует, однако лучше не стало: в России действует система социального рейтинга (сейчас такая работает в Китае), согласно которой, например, герой Бурунова не может переехать в другой город и использовать ряд государственных услуг. Гиподинамия, которой нас пугают в юности, достигла пика актуальности, ведь в родных четырех стенах (теперь уже «умного дома») за тебя все делает голосовой помощник. И откроет жалюзи, и заведет будильник, и составит расписание. Даже поставит лайки в социальных сетях и закажет букет девушке с доставкой на дом.

Пара из будущего

Атмосфера фантастического будущего, где личное давным-давно стало общественным — лед под ногами майора давно превратился в качественный асфальт, — сменяется на знакомые нам 2020-е. Из стареньких для жителей 2040 года машин звучат музыкальные классические хиты (саундтреку Нужный уделяет большое внимание — в тишине проходит в лучшем случае 30% фильма), голосовой помощник не ограничивает объем алкоголя, который можно выпить, а гоп-культура по-прежнему цветет и пахнет. Удивительно, но «Пара из будущего», возвращая персонажей назад во времени, говорит со зрителем сегодня о важном и насущном. Авторы проходятся и по домашнему насилию (да, в 2040-м женщины по-прежнему произносят «сама виновата», скрывая синяк под глазом), и по институту брака в целом. Нужный заостряет внимание на, казалось бы, примитивных вещах, но делает это тактично, без пассивной агрессии или осуждения.

Как и в «Громкой связи», герои будут постепенно раскрываться через диалоги. Узнавая об их «скелетах в шкафу», отношение к поступкам и молодых, и повзрослевших Евгения и Александры может меняться, будто на американских горках. Тем не менее с первой до последней минуты фильма сопереживание и эмпатия в отношении главных действующих лиц появляются и никуда не исчезают, что бы с ними ни приключалось. Фантастическая оболочка «Паре из будущего» нужна лишь как ширма, за которой режиссер искусно прячет гармоничное драмедийное повествование. Как и во множестве историй о семейных проблемах, авторы не предлагают в концовке некое универсальное решение, которое можно было бы использовать по обе стороны экраны.

Пара из будущего

«Пара из будущего» — на удивление сбалансированная история об отношениях, от наблюдения за которыми будет и грустно, и смешно. В 1001-й раз российское кино напоминает о важности поиска компромиссов и необходимости людям, которые собираются строить что-либо вместе, проговаривать абсолютно все, что беспокоит друг в друге.