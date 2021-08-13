«Не дыши 2»: Рецензия Киноафиши

Спустя много лет после смерти дочери и ограбления, слепой спецназовец Норман обрел смысл жизни в девочке Феникс. Она стала его дочерью после того, как потеряла все в страшном пожаре из-за взрыва химлаборатории по производству наркотиков. Постепенно строгое отцовство Нормана из-за постоянного страха утраты превращается в настоящий конфликт с девочкой, которая желает чаще выбираться в город и завести друзей-ровесников. Но все разногласия отходят на второй план, когда в дом вновь вламывается группа преступников. Все они – бывшие военные, прошедшие Ирак, а их цель — похищение Феникс ради больших денег. Но даже такой подготовки оказывается недостаточно, ведь на них начинает вести охоту слепой спецназовец, не готовый вновь терять самое дорогое, что есть в его жизни.

Сиквел значительно меняет акценты. Если оригинал предлагал сопереживать мелким преступникам, оказавшимся в темном аду, то продолжение превращает недавнего злодея в одного из главных героев. Правда, сопереживать предполагается не слепому старику, а его дочке Феникс, попавшей в беду. Девочка — центр новой истории. Именно через нее мы можем разглядеть положительные стороны Нормана и попытаться забыть его злодеяния. Теперь он становится суровым защитником, убивающим исключительно ради благой цели, а не сокрытия тайн своего подвала.

Не дыши 2

Такие перемены отразились и на стиле картины. Теперь это не триллер о выживании подростков в доме с психом, а кровавая резня опытного убийцы. Новые противники становятся настоящей угрозой, к которой Норман готовился долгие годы после событий оригинала. Это суровые и отлично вооруженные военные, готовые на все ради выполнения своих задач. Противостоять им получается лишь смекалкой, полным пренебрежением страхами и жестокостью. Сиквел заметно прибавил в кровавости и натуралистичности разборок, даря очень жуткие моменты. В ход идут любые подручные предметы в виде вил, тяпок, баллонов с газом, арматуры и многого другого.

Из-за возросшей динамики старые приемы в виде страха издавать лишние звуки тоже остались в прошлом. Менее эффектной оказывается и слепота, которая теперь превращается в оружие. Норман стал заметно лучше ориентироваться в пространстве, значительно быстрее реагирует на происходящее и справляется даже с более сильными противниками. Взамен он получает лишь множество увечий, но они с трудом могут ощущаться проблемой. Пока он не дойдет до самого конца, травмы практически не мешают герою двигаться дальше и убивать любого на своем пути.

Не дыши 2

При этом «Не дыши 2» не забыл создать новую интригу, переворачивающую сюжет. Правда, на этот раз догадаться о ней будет чуточку проще. С первых кадров картина будет подкидывать множество подсказок, часто заводя нас в ожидаемые тупики. Но постепенно становится понятно, что в истории важна каждая деталь. Все обретает смысл в финале, показывая истинное лицо зла и искупляя старые грехи.

«Не дыши 2» не пытается полностью копировать оригинал и слегка меняет акценты, сохраняя знакомую концепцию. На этот раз первым блюдом стал не леденящий ужас неизвестности и выживание в мрачном доме, а возросшая жестокость. Поклонники оригинала увидят лишь схожую идею, но измененный подход вряд ли приведет их в похожий восторг. Продолжение потеряло в атмосфере и почти лишилось ощущения нарастающего страха за жизнь героев, которые заменили натуралистичные убийства. С другой стороны, «Не дыши 2» способен работать как самостоятельная картина. Прошлое лишь усиливает драму сиквела, но и без него сюжет выглядит завершенным.

Не дыши 2

Фильм понравится поклонникам кровавых триллеров с изобретательным подходом к экшену.