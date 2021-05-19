«Форсаж 9»: Рецензия Киноафиши

Долгожданное возвращение Доминика Торетто (Вин Дизель) заставило ждать нас больше года. Но девятая глава франшизы «Форсаж» все-таки добралась до больших экранов и увидела свет. Итак, бывший автогонщик и лидер команды, выполняющей разные миссии по всему свету, Доминик ведет тихий образ жизни в сельской глуши. Вместе с Летти (Мишель Родригес) они воспитывают подрастающего сына Брайана и бед не чают — в этой местности даже мобильный телефон не ловит.

Но старые приятели настигают ребят: таинственный мистер Никто (Курт Рассел) попал в беду, а вместе с ним и опасная технология, способная уничтожить весь мир. Команда Торетто вновь собирается вместе, чтобы отыскать экс-куратора, а также помешать таинственным злодеям истребить человечество. Вот только загвоздка в том, что на плохих парней работает Джейкоб (Джон Сина) — младший брат Доминика, которого тот упустил из-под родного крыла.

Форсаж 9

Франшизе «Форсаж» всего через месяц стукнет ровно двадцать лет (18 июня 2001 года состоялась премьера первого фильма из этого цикла). Подумать только, выросло уже целое поколение, следившее за семьей Торетто на разных этапах ее развития. Начиная примерно с четвертой части, серия все больше и больше уходила в сторону и от законов физики, и от здравого смысла, и от каких-то сценарных изысканий. Джастин Лин, снявший «Форсаж 9», скажем так, родной для франшизы постановщик: именно при нем серия начала походить на бесконечный круговорот «Друзей Оушена» с тачками, взрывами и гримасами переигрывающих актеров, снятыми крупным планом.

Девятая глава — не исключение, а скорее еще одно подтверждение тенденции. В перерывах между «Форсажами» Лин брался то за серии «Настоящего детектива», то за полнометражный «Стартрек: Бесконечность», но семья, как говорится, может быть только одна — с ароматом закиси азота. Вернувшись после восьмилетней паузы, режиссер сделал то, что умеет лучше всего: уничтожил сотни автомобилей и повысил ставки. Если в прошлых частях команда противостояла танкам и подводным лодкам, то в девятом фильме авторы решили не мелочиться и «подарить» злодеям реактивные самолеты и искусственные спутники, которые придется сбивать самодельным автошатлом (да, часть персонажей окажутся в космосе, решили не тянуть до «Форсажа 10»).

Форсаж 9

Интересно, как от фильма к фильму единение семьи Торетто обусловлено разными задачами. Если в первых главах адреналиновой саги «предметом торга» было желание обогатиться и стремление уйти от представителей закона, то в последних частях «Форсажа» на кону ни много ни мало спасение человечества. Примечательно, что сверхмиссия команды и непобедимость героев становится предметом для ироничных шуток из их же уст. Как и в прежних эпизодах, юмористическим сосредоточием становится персонаж Тайриза Гибсона: в одной из сцен он задвинет теорию, что команда Торетто — на самом деле супергерои, ведь из каждой передряги большая часть ребят выходит без ранений и шрамов.

Пока взрываются тачки и грузовики, а персонажи — как отрицательные, так и положительные — сталкиваются лбами (буквально), Джастин Лин ведет зрителя в прошлое семьи Торетто. Рядом с основными событиями в настоящем режиссер из разношерстных флэшбеков выстраивает экскурс в конфликт двух братьев, возникший далеко не на пустом месте. Занятно, что мы видим прошлое сначала глазами Доминика, а чуть позже добавляются важные детали — благодаря образам, которые сохранились в памяти Джейкоба. Так, две субъективные истории, хранитель каждой из которых по-своему прав, объединяются в одну — объективную и, конечно, горькую.

Форсаж 9

«Форсаж 9», пожалуй, как ни один другой фильм франшизы, педалирует тему семьи, причем с разных ракурсов. Здесь и наследие отцов, и вопрос преемственности, и ценность родственных связей, и важность близости не по крови, но по духу. Причем все это касается не только клана Торетто. Например, вернувшийся из небытия Хан (это не спойлер — его, уже живого, показывали в трейлере) после смерти своей любимой (в исполнении Галь Гадот) находит новый смысл жизни в спасении и воспитании юной Элль (Анна Савай) — маленькой девочки, оказавшейся не в том месте и не в то время. Появляющаяся в небольшом камео героиня Карди Би занялась тем, что собрала команду вооруженных девушек, близких ей по духу.

Идея о победе добра над злом в адреналиновом боевике, который много лет не обременен зачатками увлекательного сюжета, трансформировалась в победу идейной личности над субъектом, ведомым низменными идеалами. Это вечное противостояние «Семья VS Власть и мировое господство», где первое всегда выходит победителем. За годы феерического экшна вкупе с простодушной иронией «Форсаж» стал современной сказкой для кидалтов, у которых по-прежнему екает внутри, когда знакомый с юных лет лысый мужик жмет на газ (не важно, где именно он это делает — на трассе, в джунглях, на льду или в космическом вакууме). Для тех, кто хочет разглядеть за грудой уничтоженных автомобилей некий потаенный смысл и хитросплетенный сюжет, любая глава «Форсажа» (в том числе девятая) станет разочарованием.