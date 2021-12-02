«Летчик»: Рецензия Киноафиши

В декабре 1941 года, в самый разгар военных действий на территории Советского Союза летчик Николай Комлев совершает боевой вылет на самолете Ил-2. Его главное задание — обнаружить и уничтожить немецкую танковую колонну, которая движется на Москву (отступать, как известно, некуда, позади столица). Бывалый пилот благодаря опыту и мощи военной техники с заданием успешно справляется.

Однако ликование советских пилотов прерывается атакой немецких «Мессершмиттов». Ил-2 оказывается подбитым, но летчику удается выжить — его товарищ спасает Николая от немцев, водрузив тело раненного Комлева на льдину, которую уносит течение реки. Очнувшись, летчик без своего спасителя, провианта и какого-либо снаряжения оказывается глубоко в тылу врага, за много километров от Москвы — города, который доблестно защищал, сражаясь с фашистами на земле и на небе.

Перед нами – новая работа российского режиссера Рената Давлетьярова. Начиная творческий путь с легких, непритязательных драмеди о жизни криминала («Стальная бабочка» с Анатолием Белым и Дарьей Мороз) и подростковых перипетий («Однажды» с Юрием Дейнекиным и Дарьей Мельниковой), Давлетьяров постепенно начал уходить в военную тематику. То постановщик решает переиначить классику («А зори здесь тихие…»), то позднее обращается к современным геополитическим конфликтам («Донбасс. Окраина»).

Летчик

«Летчик» — история, основанная на реальных событиях, точнее, вдохновленная ими. Реальный случай, произошедший с летчиком Алексеем Маресьевым в 1942 году, лег в основу сценария. Его, как и персонажа фильма, сбили немцы, после чего 18 дней Алексей провел в лесу. В конце концов его спасли жители одной из деревень Валдайского района. Из-за сильного обморожения Маресьеву ампутировали обе ноги, но, несмотря на потерю конечностей, Алексей продолжил служить в армии и летать на боевых самолетах.

Главную роль исполнил Петр Федоров, который уже работал на одном из проектов Давлетьярова (сыграл старшину Васкова в ремейке «А зори здесь тихие…»). И это одно из немногочисленных достоинств картины — Федоров отчаянно старается выдать максимум из своего актерского амплуа «герой в беде». Вполне вероятно, что перед съемочным процессом актер (пере)смотрел «Выжившего» с Леонардо ДиКаприо; по заявлениям продюсеров, это был один из главных референсов «Летчика». Вы спросите, как соотносится история выживания на фронтире с героическим эпизодом Великой Отечественной войны? И тут, и там дело происходит зимой, а главный герой вынужден противостоять дикой природе и (не)видимому врагу!

На протяжении первого часа зритель, по сути, остается один на один с Николаем Комлевым. В красках и деталях создатели представляют различные сложности, с которыми сталкивается чудом выживший летчик — от хитрых выемок в стволе поваленного дерева, из которой он пьет, до раскапывания замерзших кустов неизвестных ягод, которые он вынужденно ест. Конечно, не обошлось без нашествия диких зверей — одного медведя и своры волков, чьи злобные пасти оператор Семен Яковлев («Со мною вот что происходит», «Упражнения в прекрасном») показывает крупным планом аж несколько раз.

Летчик

Персонажу Федорова большую часть событий откровенно везет. Волков удается отогнать выстрелом из пистолета, патронов в котором осталось немного. Немцы каким-то образом раз за разом при патрулировании территории не замечают дым от костра, который ежедневно разводит Комлев, пытаясь хоть как-то согреться (просто для протокола: события происходят в декабре 41-го, на дворе лютая зима). Обморозив ноги, летчик каким-то чудом (усилиями воли?) продолжает не ползти через линию фронта к расположению советских войск, а идти, превозмогая адскую боль и опираясь на палку.

Не очень повезло фильму с другими аспектами. Например, «Летчику» совершенно не удается создать атмосферу, соответствующую происходящим на экране событиям. В тот момент, когда начинаешь проникаться переживаниями героя, проявлять эмпатию к его тоске по дому и любимой женщине (здесь, как и в большинстве военных фильмов последних лет, есть романтическая линия — правда, она нужна сюжету как собаке пятая нога), авторы затемняют экран по краям в духе немого кино 20-х и переходят к следующему эпизоду. Так происходит на протяжении всего фильма. По сути, историю раздробили на отдельные куски разной длительности, едва сплетающиеся в единый сюжет.

Чуть меньше картине повезло и со вторым планом. В лучшем случае он просто не работает — персонажи возникают и пропадают так быстро, что зрителям незачем даже запоминать, как они выглядят (чего уж говорить про минимальные характерные черты вроде имени или звания — такое обычно случается с военнослужащими). Здесь можно отчасти оправдать создателей, предположив, что это метафора быстротечности жизни в условиях военного времени. Но вряд ли Ренат Давлетьяров придерживался подобной логики и в курсе значения этих понятий, учитывая предыдущий бэкграунд.

Несмотря на массу проблем (в том числе злоупотребление шаблонами и топорные, сухие диалоги), «Летчик» — не самое постыдное кино на тему войны, которое снимали в России за последние 20 лет. Да, фильм явно звезд с неба не хватает (потому что не в состоянии), но примерно половина хронометража, посвященная героическому выживанию в условиях перманентной, ежесекундной опасности, заслуживает аккуратной похвалы — прежде всего, конечно, в адрес Петра Федорова.