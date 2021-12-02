«Дом Gucci»: Рецензия Киноафиши
История морального и финансового разложения одной семьи.
Сэр Ридли Скотт продолжает радовать своих поклонников вторым полнометражным фильмом подряд. «Дом Gucci» выходит практически следом за «Последней дуэлью». Это вольная экранизация книги журналистки Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Сама Форден консультировала Скотта при написании сценария, наблюдая за тем, как ее исследование (за время подготовки книги она поговорила с более чем сотней людей, приближенных и работающих с семьей Гуччи) превращается в киноисторию. Строчка «по мотивам» защищает психику радеющих за тезис «в книге все было по-другому», так что все-таки не стоит ждать буквального переложения реальных событий на язык кино.
Но основные действующие лица, несмотря ни на что, присутствуют на экране. События охватывают сразу несколько десятилетий. Начинается фильм в 1978 году, а заканчивается в 1997-м. Патриция Реджани (Леди Гага) сталкивается на вечеринке с обаятельным красавцем Маурицио Гуччи (непревзойденный Адам Драйвер, едва облачившийся в стильный костюм, еще вчера будучи в средневековых доспехах рыцаря). Слово за слово, взгляд за взгляд — искры, эмоции и знакомство с родителями. Девушка показывает себя довольно находчивой, быстро соображая, что перед ней наследник известного модного дома. Патриция проявляет настойчивость и постепенно становится частью большой и разношерстной семьи Гуччи.
«Дом Gucci», как нетрудно догадаться из названия первоисточника, действительно представляет из себя дикую смесь гламура, жадности, сопряженной с коварством, и неадекватного (а где-то и нездорового) поведения, которое становится ни много ни мало «визитной карточкой» наиболее одиозных представителей этой фамилии. Наиболее чудаковатым выглядит Паоло Гуччи — его образ блистательно воплотил на экране Джаред Лето, кажется, не до конца расставшийся с амплуа Артура Флэка из «Джокера». Но и без него накала страстей в кадре предостаточно; иной раз кажется, что эмоции буквально выльются на зрителя через экран в виде омерзительной субстанции.
Ридли Скотт нисколько не щадит семью Гуччи, переживающую непростые для себя времена. Бренд, долгие годы пребывавший в тени конкурентов, терзают собственные владельцы, то приманивая некоторых членов семьи высоким положением и статусом, то проводя сомнительные финансовые махинации с целью избежать колоссальных налоговых выплат. Неудивительно, что большую часть хронометража перед зрителями разворачиваются драматичные перипетии семейных разборок с плавающим градусом кэмпа. Одновременно с этим стоило бы сопереживать персонажам, грани которых постепенно раскрываются перед нами. Но удивительным образом никто из семьи не вызывает и малейшего сочувствия. Диалоги и поступки семейства Гуччи провоцируют в лучшем случае желание очередной раз высмеять их неадекватность и аляповатость.
Стоит отметить, что хронометраж в два с половиной часа не вполне соразмерен представленным событиям. Добрую треть истории можно было бы без труда выкинуть — возможно, в таком виде «Дом Gucci» смотрелся бы более динамично и бойко. Но в будущем подобного не предвидится; уже известно, что сэр Ридли Скотт готовится представить на суд зрителей расширенную, режиссерскую версию и «Дома Gucci», и «Последней дуэли». Конечно, фирменная режиссура Скотта в некоторой степени «спасает» эту историю, преподнося даже самые одиозные эпизоды, полные фарса и абсурда, с увлекательной изысканностью.
Поскольку в кадре бушуют 70-е и 80-е, не обойдется и без музыкального калейдоскопа, сопровождающего большую часть событий. Музыка идеально ложится на синтез моды, гламура, предательства, обмана и двуличия, торжествующий на экране. Ритм-н-блюз от американской певицы Донны Саммер, поп-хиты британца Джорджа Майкла, национальные итальянские колориты от Бруно Лауци, панк-рок от группы Blondie и, конечно, «Ashes To Ashes» от бессмертного Дэвида Боуи — каждая из перечисленных композиций (на самом деле трек-лист гораздо шире) находит подходящий по эстетике эпизод и дополняет его, раскрывая с новой стороны.
Увы, сэру Ридли Скотту не удается удерживать напряжение, созданное в начале фильма и вновь напоминающее о себе ближе к финалу. Да, интрига, таящаяся между строк повествования, набирает обороты крайне неспешно, как и в классических лентах этого режиссера. Но в некоторых эпизодах никакой химии на экране не наблюдается, история заметно «провисает», причем до такой степени, что нить причинно-следственных связей можно без труда разорвать. Отдельные сцены выделяются на общем монотонном фоне лишь благодаря актерской харизме. К примеру, каждое появление персонажа Альдо Гуччи (в исполнении Аль Пачино) — настоящая отрада для глаз и ушей.
В целом «Дом Gucci» не назвать плохим кино и тем более фильмом, который «не получился». Это яркая работа (местами слишком), которой сильно недостает энергии. Блистательно подобранный каст зачастую не понимает, что именно ему отыгрывать — тот случай, когда масштаб актерской гениальности прямо противоположен довольно легкомысленному содержанию и спорному объему характеров на экране. Впрочем, спасибо и на том, что судьба распорядилась связать Сару Гей Форден с Ридли Скоттом, а не с Райаном Мерфи. Истероидных типов личности здесь предостаточно на экране, еще одного «гения» кэмпа фильм бы не выдержал.