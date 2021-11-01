«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»»: Рецензия Киноафиши

Во «Французском вестнике» умирает главный редактор, который был душой издания. Теперь редакция объединяется, чтобы закончить последний номер. Все собираются в кабинете погибшего и читают будущие статьи. Первой становится сюжет о художнике, оказавшемся в тюрьме. Его талант для всего мира хочет открыть известный коллекционер, пытаясь купить его работы. Вторая посвещена молодым французским революционерам, которым удается найти любовь в идеологических противоречиях. А третья расскажет о похищении девочки и знаменитом полицейском поваре.

Дальше, как это всегда бывает у Уэса Андерсона, нас ждет невероятно красивая картинка, которую моментально хочется разорвать на скриншоты и фотографии. Все вновь подчинено идеальной композиции кадра с приятными пастельными цветами вперемешку с полностью черно-белыми эпизодами. Происходящее вновь выглядит, как кукольный мультфильмы, со случайно заглянувшими живыми актерами. Если вы любите режиссера исключительно за его визуальную эстетику, а все остальное для вас лишь «приложение», вынесенное в заголовок фильма, то можно смело бежать в кино и не дочитывать эту рецензию. Это чуть менее трогательно и остроумно, чем раньше, но блистательное исполнение может позволить закрыть глаза на спорные места.

Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Проблемы начинают проглядываться уже на уровне задумки. Перед нами альманах имени Уэса Андерсона, где общий сюжет заменили плохо слепленные между собой короткометражки. Да, где-то на фоне маячит призрак или лучше тело погибшего главного редактора, удобренное парочкой шуток о журналистике. Но на этом намеки на цельность заканчиваются, и форма окончательно берет верх над содержанием. Режиссеру как будто не хватило сноровки для малых сюжетов. Они напоминают тень его больших картин, в которые попытались утрамбовать много невыразительных зарисовок. Им не достает динамики, а визуальные находки не помогают и даже вредят ожившим статьям газеты.

Весь фильм создается ощущение, что актерам просто тесно в таком формате. Нас как будто отправляют в зоопарк, где главным развлечением становится разглядывание звездных актеров. Их нельзя трогать, ими тяжело увлечься, а единственной опцией взаимодействия будет любование странными перформансами и нескончаемыми утомительными монологами. Хотелось бы сказать, что Андерсон всегда был таким, но раньше за изобретательной картинкой скрывались интересные и трогательные герои. «Французский вестник» предлагает лишь вторичные зарисовки, что особенно остро чувствуется на фоне «Отеля «Гранд Будапешт» и «Острова собак». Возможно, это сработало бы, если бы режиссер расширил количество статей и выпустил проект в формате сериала. Но о подобном остается только мечтать.

Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

«Французский вестник» выглядит все равно особенным фильмом, вот только касается это скорее съемочной группы. Кажется, что все происходящее – лишь отличный повод провести время с друзьями и не отрываться от работы, которым все с удовольствием воспользовались. На этот раз забыли только о зрителе, а веселье подготовили только для его участников. Нам же предлагают посмотреть стильный квартирник в большой, но все-таки коммуналке. От местной духоты клонит в сон, а спасительную форточку просто забыли открыть. С другой стороны, Уэс Андерсон способен выдавать магические кадры, даже если разбудить его посреди глубокой ночи. Здесь он вновь порадует хотя бы наши глаза, но будет ли этого достаточно?

«Французский вестник» понравится поклонникам визуального стиля Уэса Андерсона, готовым пожертвовать ради него интересной историей.