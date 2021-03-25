Кролик Питер 2, 2021

Спустя два года озорной кролик Питер возвращается на большой экран. Режиссер и сценарист Уилл Глак снял продолжение о приключениях Питера, основанное на одноименных рассказах Беатрис Поттер. К озвучке своих героев вернулись Роуз Бирн, Джеймс Корден и Донал Глисон.

После отчаянной войны Томас МакГрегор и кролик Питер нашли общий язык. Они заключили мировую — кролики не трогают сад Томаса, а он не вредит им. Постепенно лесные звери привыкают к новым правилам под чутким надзором Питера.

Со временем тихая жизнь наскучивает кролику, его тянет к новым приключениям, которые никак не появляются. В городе Питер встречает старого друга отца. Вместе они весело проводят время и «новый друг» подбивает Питера на авантюру — ограбить городской рынок. «На дело» кролик берет лесную семью.

Маленьким ворам удается провернуть ограбление века, но в самом конце все идет не по плану — семью Питера ловят люди и сажают в клетки. Старый кролик уговаривает Питера бросить их и примкнуть к его «банде». Питер понимает, что в погоне за приключениями потерял самое важное в жизни, но как поступить дальше, он не знает. На помощь к нему приходит фермер Томас.