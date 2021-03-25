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Кролик Питер 2, 2021

2021 / США
7.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Добрый семейный фильм о приключениях озорного кролика Питера
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя два года озорной кролик Питер возвращается на большой экран. Режиссер и сценарист Уилл Глак снял продолжение о приключениях Питера, основанное на одноименных рассказах Беатрис Поттер. К озвучке своих героев вернулись Роуз Бирн, Джеймс Корден и Донал Глисон.

После отчаянной войны Томас МакГрегор и кролик Питер нашли общий язык. Они заключили мировую — кролики не трогают сад Томаса, а он не вредит им. Постепенно лесные звери привыкают к новым правилам под чутким надзором Питера.

Со временем тихая жизнь наскучивает кролику, его тянет к новым приключениям, которые никак не появляются. В городе Питер встречает старого друга отца. Вместе они весело проводят время и «новый друг» подбивает Питера на авантюру — ограбить городской рынок. «На дело» кролик берет лесную семью.

Маленьким ворам удается провернуть ограбление века, но в самом конце все идет не по плану — семью Питера ловят люди и сажают в клетки. Старый кролик уговаривает Питера бросить их и примкнуть к его «банде». Питер понимает, что в погоне за приключениями потерял самое важное в жизни, но как поступить дальше, он не знает. На помощь к нему приходит фермер Томас.

Фильм «Кролик Питер 2» выпущен в том же году, что и картина «Тролли: Мировой тур» — сиквел другой ленты, где главного героя тоже озвучивает актер и ведущий Джеймс Корден.

Барнабас — это новый персонаж, как и до этого Феликс Дир. Обоих героев не было ни в оригинальных рассказах английской писательницы Беатрис Поттер, ни в предыдущих адаптациях.

Это третий фильм студии Sony Animation, где персонажей озвучивает Джеймс Корден. До этого он уже озвучил героев в фильмах «Эмоджи» (2017) и «Кролик Питер» (2018).

В фильме есть сцена, где кролик Питер попадает в мокрый цемент, а после вынужден медленно передвигаться по улицам города из-за засохшего цемента на лапах. В мультфильме «Зверополис» кролик-полицейский Джуди Хоппс попадает в аналогичную ситуацию.

Для студии Sony Animation приключения «Кролика Питера» станут шестой по счету франшизой, после «Облачно, возможно осадки в виде фрикаделек» (2009), «Смурфики» (2011), «Монстры на каникулах» (2012), «Ужастики» (2015) и «Angry Birds в кино» (2016).  

Для студии Sony Animation это первый фильм в 2020 году и 21-й фильм за все время существования.

Кролик Питер был назван в честь крольчонка, которого подарили писательнице Беатрис Поттер в детстве. Она назвала его Питер Пайпер.

Первая сказка о кролике Питере — «Повесть о Кролике Питере» — была написана в 1893 году Беатрисой Поттер для сына своей бывшей гувернантки Энни Мур. Ее пятилетний сын, Ноэль Мур, был серьезно болен. Чтобы порадовать мальчика и приободрить, Беатрис написала сказку в виде письма и оформила ее иллюстрациями.

Крупнейшая коллекция писем и иллюстраций Беатрис Поттер хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, а также в Отделе редких книг Свободной библиотеки Филадельфии и в Детской библиотеке Принстонского университета.

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер, героя знаменитой книги детской писательницы Поттер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

7.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 13 мая 2021
Премьера онлайн 2 июля 2021
Премьера в мире 25 марта 2021
Возраст 6+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Уилл Глак
Уилл Глак
В ролях
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Донал Глисон
Донал Глисон
Дэвид Ойелоуо
Дэвид Ойелоуо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кролик Питер 2 5 постеров
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Кролик Питер 2 смотреть онлайн

Кролик Питер 2
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Наша рецензия
Спустя несколько переносов на экраны выходит «Кролик Питер 2» и своим релизом приносит больше солнца, чем долгожданная майская погода. В кресло режиссера снова садится Уилл Глак, который с трепетом в сердце снимал предыдущую часть, а еще известен комедиями «Отличница легкого поведения» и «Секс по дружбе». Надеемся, его послужной список никак не отобьет желание сходить в кино и посмотреть на приключения кролика Питера и неугомонных британцев. Сам постановщик…
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14 мая 2021, 12:23
Надо сходить, первая часть мне понравилась
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Авторы «Кролика Питера 2» выпустили короткометражку о создании фильма Она раскрывает ряд кинематографических приемов.
Написать
21 июля 2021 13:56
Режиссер «Кролика Питера 2» ответил, стоит ли ждать третьей части Если зрителям будет интересен сиквел, это повысит шансы на запуск в производство еще одного продолжения.
Написать
15 июня 2021 16:07
Премьеры мая: Самый кассовый фильм 2020 года, возвращение «Форсажа» и перезапуск «Пилы» 6 мая в кинотеатрах выходит «Прабабушка лёгкого поведения». А для тех, кто решил избежать просмотра этого шедевра, есть немало альтернативных вариантов.
Написать
30 апреля 2021 11:00
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