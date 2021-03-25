Кролик Питер 2, 2021

Спустя два года озорной кролик Питер возвращается на большой экран. Режиссер и сценарист Уилл Глак снял продолжение о приключениях Питера, основанное на одноименных рассказах Беатрис Поттер. К озвучке своих героев вернулись Роуз Бирн, Джеймс Корден и Донал Глисон.
После отчаянной войны Томас МакГрегор и кролик Питер нашли общий язык. Они заключили мировую — кролики не трогают сад Томаса, а он не вредит им. Постепенно лесные звери привыкают к новым правилам под чутким надзором Питера.
Со временем тихая жизнь наскучивает кролику, его тянет к новым приключениям, которые никак не появляются. В городе Питер встречает старого друга отца. Вместе они весело проводят время и «новый друг» подбивает Питера на авантюру — ограбить городской рынок. «На дело» кролик берет лесную семью.
Маленьким ворам удается провернуть ограбление века, но в самом конце все идет не по плану — семью Питера ловят люди и сажают в клетки. Старый кролик уговаривает Питера бросить их и примкнуть к его «банде». Питер понимает, что в погоне за приключениями потерял самое важное в жизни, но как поступить дальше, он не знает. На помощь к нему приходит фермер Томас.
Фильм «Кролик Питер 2» выпущен в том же году, что и картина «Тролли: Мировой тур» — сиквел другой ленты, где главного героя тоже озвучивает актер и ведущий Джеймс Корден.
Барнабас — это новый персонаж, как и до этого Феликс Дир. Обоих героев не было ни в оригинальных рассказах английской писательницы Беатрис Поттер, ни в предыдущих адаптациях.
Это третий фильм студии Sony Animation, где персонажей озвучивает Джеймс Корден. До этого он уже озвучил героев в фильмах «Эмоджи» (2017) и «Кролик Питер» (2018).
В фильме есть сцена, где кролик Питер попадает в мокрый цемент, а после вынужден медленно передвигаться по улицам города из-за засохшего цемента на лапах. В мультфильме «Зверополис» кролик-полицейский Джуди Хоппс попадает в аналогичную ситуацию.
Для студии Sony Animation приключения «Кролика Питера» станут шестой по счету франшизой, после «Облачно, возможно осадки в виде фрикаделек» (2009), «Смурфики» (2011), «Монстры на каникулах» (2012), «Ужастики» (2015) и «Angry Birds в кино» (2016).
Для студии Sony Animation это первый фильм в 2020 году и 21-й фильм за все время существования.
Кролик Питер был назван в честь крольчонка, которого подарили писательнице Беатрис Поттер в детстве. Она назвала его Питер Пайпер.
Первая сказка о кролике Питере — «Повесть о Кролике Питере» — была написана в 1893 году Беатрисой Поттер для сына своей бывшей гувернантки Энни Мур. Ее пятилетний сын, Ноэль Мур, был серьезно болен. Чтобы порадовать мальчика и приободрить, Беатрис написала сказку в виде письма и оформила ее иллюстрациями.
Крупнейшая коллекция писем и иллюстраций Беатрис Поттер хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, а также в Отделе редких книг Свободной библиотеки Филадельфии и в Детской библиотеке Принстонского университета.
Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер, героя знаменитой книги детской писательницы Поттер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.