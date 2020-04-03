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Главный герой, 2021

2021 / США
8.5 Оцените
206 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Фантастическая комедия с Райаном Рейнольдсом о придуманной видеоигре
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Запоздало, но Гай понимает, что даже в видеоигре, идущей по сценарию, можно что-то изменить, если отыскать в себе достаточно отваги.

Для «Главного героя» собралась воистину мощная команда из комиков в лице Тайки Вайтити, в 2020 году получившего несколько престижных кинонаград за трагикомедию «Кролик Джоджо», и Райана Рейнольдса, а также талантливого режиссера Шона Леви, в 2016 году заставившего почти весь мир смотреть сериал «Очень странные дела».

Гай (Райан Рейнольдс) изо дня в день проживает один и тот же сценарий: утром он мгновенно просыпается от будильника с улыбкой на лице, достает из шкафа с одинаковой одеждой идеально выглаженный комплект и, посвистывая, идет на работу в банк, который изо дня в день грабят. В одно из таких ограблений на него нисходит озарение: а вдруг жизнь — это больше, чем череда снова и снова повторяющихся событий, и все, что ему нужно сделать — разорвать порочный круг? Тогда-то он и решает отобрать у одного из бандитов пистолет и нарушить привычный ход событий. Ему предстоит использовать внезапно обретенную свободу воли, чтобы остановить злобного издателя видеоигры Антуана (Тайка Вайтити), намеренного навсегда выключить игру.

В октябре 2019 года в одном из промо фильма Райан Рейнольдс и Тайка Вайтити, вместе участвовавшие в «Зеленом фонаре» 2011 года, шутливо отрицали этот факт, когда Джо Кири и Джоди Комер специально напоминали им об этом проекте.

В фильме есть несколько камео блогеров-геймеров из Ирландии, США, Австралии и Канады.

Если Тайка Вайтити и Райан Рейнольдс в прошлом оба снимались в «Зеленом фонаре», то режиссер Шон Леви и актер Джо Кири вместе работали над сериалом «Очень странные дела».

В 2016 году сценарий «Главного героя» вошел в Черный список лучших сценариев — список сценариев, еще не поступивших в производство, но больше всего понравившихся руководителям киностудий и продюсерских компаний.

Несмотря на то что после «Дэдпула» Райан Рейнольдс зарекомендовал себя как актер, готовый сниматься в фильмах с высоким возрастным рейтингом, в «Главном герое» он часто импровизировал, цензурируя некоторые из своих реплик.

Чтобы представить Джоди Комер игровому миру и подготовить ее к съемкам, студия вручила ей приставку PS4, и какое-то время актриса провела, играя в GTA и Spider-Man.

Перед началом съемок у всех актеров был разный геймерский опыт. Например, Джо Кири провел все детство, играя в The Legend of Zelda, а Джоди Комер была знакома только с The Sims, в которой она постоянно использовала чит-коды.

Идея для сценария пришла Мэтту Либерману после того, как во время игры в GTA он задумался, как чувствовали бы себя неигровые персонажи, с которыми в играх обходятся довольно жестоко, будь они живыми людьми.

Райан Рейнольдс и его жена, актриса Блейк Лайвли, — большие поклонники сериала «Очень странные дела». Когда режиссер Шон Леви принес им запись прослушивания Джо Кири, сыгравшего в сериале Стива, Рейнольдс был скептически настроен, но, увидев всего несколько реплик на записи Кири, он вместе с Леви принял решение утвердить его на роль.

У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать всё, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.

8.5 Оцените
206 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 12 августа 2021
Премьера онлайн 29 сентября 2021
Премьера в мире 3 апреля 2020
Возраст 16+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Шон Леви
Шон Леви
В ролях
Джоди Комер
Джоди Комер
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Тайка Вайтити
Тайка Вайтити
Джо Кири
Джо Кири
Уткарш Амбудкар
Уткарш Амбудкар
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Главный герой 10 постеров
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Главный герой
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В жизни Парня все идет своим чередом. Каждый день он начинает со соборов, пьет свой кофе с двойными сливками и сахаром, а затем идет на работу в банке, где ограбления лишь один из пунктов распорядка дня. Подобное – абсолютная норма в городе Фри Сити, ведь перед нами компьютерная игра, а Парень в ней простой NPC, созданный для того, чтобы делать это место более живым. Все меняется, когда он встречает девушку мечты, и ей оказывается реальный игрок. Изменив свой привычный паттерн поведения,…
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mrysokov 13 августа 2021, 05:02
Очень классный фильм👍🏻\nМожно посмеяться и увидеть множество отсылок к другим фильмам и играм😁
Арсений Прокопов 19 августа 2021, 15:19
Понимаю, с детьми сходить можно. Но правда, если вам больше 8-ми лет, вам скорее всего не зайдёт. Задумка хорошая, но кроме отсылок и актёрского… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сценарии сиквела «Главного героя» и третьего фильма об Эркюле Пуаро с Кеннетом Браной почти готовы У студии большие планы на эти франшизы.
Написать
4 марта 2022 15:47
Фильм «Имя наше — Адам» с Райаном Рейнольдсом выйдет в марте За проект отвечают режиссер «Главного героя» и сервис Netflix.
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10 января 2022 12:43
Проекты Marvel стали главными победителями кинопремии People’s Choice Awards «Черная Вдова» — лучший фильм уходящего года.
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8 декабря 2021 17:04
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