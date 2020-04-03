Главный герой, 2021

Запоздало, но Гай понимает, что даже в видеоигре, идущей по сценарию, можно что-то изменить, если отыскать в себе достаточно отваги.
Для «Главного героя» собралась воистину мощная команда из комиков в лице Тайки Вайтити, в 2020 году получившего несколько престижных кинонаград за трагикомедию «Кролик Джоджо», и Райана Рейнольдса, а также талантливого режиссера Шона Леви, в 2016 году заставившего почти весь мир смотреть сериал «Очень странные дела».
Гай (Райан Рейнольдс) изо дня в день проживает один и тот же сценарий: утром он мгновенно просыпается от будильника с улыбкой на лице, достает из шкафа с одинаковой одеждой идеально выглаженный комплект и, посвистывая, идет на работу в банк, который изо дня в день грабят. В одно из таких ограблений на него нисходит озарение: а вдруг жизнь — это больше, чем череда снова и снова повторяющихся событий, и все, что ему нужно сделать — разорвать порочный круг? Тогда-то он и решает отобрать у одного из бандитов пистолет и нарушить привычный ход событий. Ему предстоит использовать внезапно обретенную свободу воли, чтобы остановить злобного издателя видеоигры Антуана (Тайка Вайтити), намеренного навсегда выключить игру.
В октябре 2019 года в одном из промо фильма Райан Рейнольдс и Тайка Вайтити, вместе участвовавшие в «Зеленом фонаре» 2011 года, шутливо отрицали этот факт, когда Джо Кири и Джоди Комер специально напоминали им об этом проекте.
В фильме есть несколько камео блогеров-геймеров из Ирландии, США, Австралии и Канады.
Если Тайка Вайтити и Райан Рейнольдс в прошлом оба снимались в «Зеленом фонаре», то режиссер Шон Леви и актер Джо Кири вместе работали над сериалом «Очень странные дела».
В 2016 году сценарий «Главного героя» вошел в Черный список лучших сценариев — список сценариев, еще не поступивших в производство, но больше всего понравившихся руководителям киностудий и продюсерских компаний.
Несмотря на то что после «Дэдпула» Райан Рейнольдс зарекомендовал себя как актер, готовый сниматься в фильмах с высоким возрастным рейтингом, в «Главном герое» он часто импровизировал, цензурируя некоторые из своих реплик.
Чтобы представить Джоди Комер игровому миру и подготовить ее к съемкам, студия вручила ей приставку PS4, и какое-то время актриса провела, играя в GTA и Spider-Man.
Перед началом съемок у всех актеров был разный геймерский опыт. Например, Джо Кири провел все детство, играя в The Legend of Zelda, а Джоди Комер была знакома только с The Sims, в которой она постоянно использовала чит-коды.
Идея для сценария пришла Мэтту Либерману после того, как во время игры в GTA он задумался, как чувствовали бы себя неигровые персонажи, с которыми в играх обходятся довольно жестоко, будь они живыми людьми.
Райан Рейнольдс и его жена, актриса Блейк Лайвли, — большие поклонники сериала «Очень странные дела». Когда режиссер Шон Леви принес им запись прослушивания Джо Кири, сыгравшего в сериале Стива, Рейнольдс был скептически настроен, но, увидев всего несколько реплик на записи Кири, он вместе с Леви принял решение утвердить его на роль.
У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать всё, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.