Главный герой, 2021

В октябре 2019 года в одном из промо фильма Райан Рейнольдс и Тайка Вайтити, вместе участвовавшие в «Зеленом фонаре» 2011 года, шутливо отрицали этот факт, когда Джо Кири и Джоди Комер специально напоминали им об этом проекте.

В фильме есть несколько камео блогеров-геймеров из Ирландии, США, Австралии и Канады.

Если Тайка Вайтити и Райан Рейнольдс в прошлом оба снимались в «Зеленом фонаре», то режиссер Шон Леви и актер Джо Кири вместе работали над сериалом «Очень странные дела».

В 2016 году сценарий «Главного героя» вошел в Черный список лучших сценариев — список сценариев, еще не поступивших в производство, но больше всего понравившихся руководителям киностудий и продюсерских компаний.

Несмотря на то что после «Дэдпула» Райан Рейнольдс зарекомендовал себя как актер, готовый сниматься в фильмах с высоким возрастным рейтингом, в «Главном герое» он часто импровизировал, цензурируя некоторые из своих реплик.

Чтобы представить Джоди Комер игровому миру и подготовить ее к съемкам, студия вручила ей приставку PS4, и какое-то время актриса провела, играя в GTA и Spider-Man.

Перед началом съемок у всех актеров был разный геймерский опыт. Например, Джо Кири провел все детство, играя в The Legend of Zelda, а Джоди Комер была знакома только с The Sims, в которой она постоянно использовала чит-коды.

Идея для сценария пришла Мэтту Либерману после того, как во время игры в GTA он задумался, как чувствовали бы себя неигровые персонажи, с которыми в играх обходятся довольно жестоко, будь они живыми людьми.

Райан Рейнольдс и его жена, актриса Блейк Лайвли, — большие поклонники сериала «Очень странные дела». Когда режиссер Шон Леви принес им запись прослушивания Джо Кири, сыгравшего в сериале Стива, Рейнольдс был скептически настроен, но, увидев всего несколько реплик на записи Кири, он вместе с Леви принял решение утвердить его на роль.