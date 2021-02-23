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Батя Батя
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Батя, 2021

2021 / Россия
7.4 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Комедия с Владимиром Вдовиченковым о непростом детстве в начале 90-х
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Современные родители сталкиваются с образом типичного бати из 90-х, чьи взгляды на то, как нужно воспитывать ребенка, круто отличаются. Стас Старовойтов, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков в народной комедии Дмитрия Ефимовича.

Ирина и Максим — супруги, которые растят двух маленьких детей в «тепличных» условиях, окутывая их любовью и заботой. Но чем взрослее становится сын Дима, тем чаще молодой папа обращается к воспоминаниям о собственном отрочестве в нелегкое для России время. Действия переносятся в лихие 90-е, когда взгляды на то, какой пример подавать будущим мужчинам, сильно отличались от нынешних. Отец Макса — стереотипный русский Батя старой закалки, который много пьет, сквернословит и обучает ребенка всевозможным непотребствам. Вместо того, чтобы следить за мальчиком, папа предпочитает сидеть с друзьями на кухне, после чего весь следующий день не покидает кровати ввиду похмелья. Он груб и прямолинеен, но никогда не даст близкого человека в обиду. Из-за открытости и простодушия главы дома вся семья то и дело попадает в трагикомичные ситуации.

Сравнивая две модели воспитания, Макс приходит к выводу, что методы, которые исповедовал его Батя, были слишком строгими. Он делает все возможное, чтобы не повторять тех ошибок, которые допустил его несносный папаша. Впереди представителей разных поколений ждет встреча, которая позволит Максиму переосмыслить годы юности. Быть может, отец был не таким уж извергом и тираном, а его грубость не что иное, как проявление искренней любви?

 

 

Для постановщика Дмитрия Ефимовича лента стала полнометражным дебютом в игровом кино. Прежде он работал над телепрограммами канала ТНТ «Comedy Club» и «Наша Russia». Также в послужном списке режиссера новелла «Мой муж» с Сергеем Светлаковым в главной роли.

Владимир Вдовиченков, сыгравший Батю, обращается к тематике российских 90-х далеко не впервые. Достаточно вспомнить его роли в сериале «Бригада» и фильме «Бумер», которые превратили актера в звезду всенародного масштаба.

Роль молодого отца Макса исполнил комик из популярного телевизионного шоу «StandUp» Стас Старовойтов, для которого это первая работа на большом экране.

Елена Лядова, сыгравшая маму главного героя, уже появлялась в другом проекте ТНТ «Измены».

Лядова и Вдовиченков до этого вместе снимались в триллере «Тварь» (2019).

Предполагалось, что «Батя» выйдет в формате мини-сериала для мессенджеров, состоящего из нескольких эпизодов до двух минут каждый. В таком виде проект был снят и представлен в 2019 году на фестивале «Пилот», получив немало лестных отзывов со стороны жюри. Но изначальная история в итоге разрослась до полного метра.

Несмотря на тот факт, что 90-е давно миновали, тематика продолжает оставаться главным триггером для российского общества. Об этом свидетельствуют современные фильмы, которые обращаются к «лихому» прошлому с завидной регулярностью. А к началу 2021 года образовался новый тренд на бытовые комедии о конфликте взглядов представителей разных поколений: «Самый Новый Год!», «Спасите Колю!», «Родные». И «Батя» в эту группу идеально вписывается.

История о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.

7.4 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 февраля 2021
Премьера в мире 23 февраля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дмитрий Ефимович
Дмитрий Ефимович
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Стас Старовойтов
Стас Старовойтов
Елена Лядова
Елена Лядова
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Вера Тарасова
Вера Тарасова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Батя 2 постера
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Батя
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Макс (Стас Старовойтов) – успешный москвич: у него хорошо оплачиваемая работа, на которой  он сидит до ночи, не видя свою жену Ирину (Надежда Михалкова) и двоих детей – Настю и Диму (Диана Енакаева и Севастьян Бугаев). Всей семье предстоит отправиться в трудное путешествие: отец Макса (имени у него нет, он просто Батя, играет Владимир Вдовиченков) не выполнил обещание и не приехал на свой же юбилей в гости к сыну. Поэтому семья Макса решает отправиться к Бате самостоятельно. По…
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androys 21 февраля 2021, 15:30
Отличный фильм про нашу жизнь
Ivan Nalimov 2 марта 2021, 06:30
Если бы в фильме не показывали наши дни, а только 90е, был бы шикарный фильм) но когда сюжет перекидывали на Наши дни я аж зевал, толи актеры не те,… Читать дальше…
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