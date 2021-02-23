Батя, 2021

Современные родители сталкиваются с образом типичного бати из 90-х, чьи взгляды на то, как нужно воспитывать ребенка, круто отличаются. Стас Старовойтов, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков в народной комедии Дмитрия Ефимовича.

Ирина и Максим — супруги, которые растят двух маленьких детей в «тепличных» условиях, окутывая их любовью и заботой. Но чем взрослее становится сын Дима, тем чаще молодой папа обращается к воспоминаниям о собственном отрочестве в нелегкое для России время. Действия переносятся в лихие 90-е, когда взгляды на то, какой пример подавать будущим мужчинам, сильно отличались от нынешних. Отец Макса — стереотипный русский Батя старой закалки, который много пьет, сквернословит и обучает ребенка всевозможным непотребствам. Вместо того, чтобы следить за мальчиком, папа предпочитает сидеть с друзьями на кухне, после чего весь следующий день не покидает кровати ввиду похмелья. Он груб и прямолинеен, но никогда не даст близкого человека в обиду. Из-за открытости и простодушия главы дома вся семья то и дело попадает в трагикомичные ситуации.

Сравнивая две модели воспитания, Макс приходит к выводу, что методы, которые исповедовал его Батя, были слишком строгими. Он делает все возможное, чтобы не повторять тех ошибок, которые допустил его несносный папаша. Впереди представителей разных поколений ждет встреча, которая позволит Максиму переосмыслить годы юности. Быть может, отец был не таким уж извергом и тираном, а его грубость не что иное, как проявление искренней любви?