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Энканто Энканто
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Encanto

Энканто, 2021

2021 / США / Колумбия
8.4 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Яркий мультфильм Disney о волшебстве и силе семейных уз
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть мультфильм «Энканто»:

Новая анимационная картина «Энканто» создана компанией Walt Disney Studios в традиционном формате мюзикла. Идеальный вариант для тех, кто всем сердцем полюбил классические мультфильмы студии: «Спящую красавицу», «Золушку», «Красавицу и чудовище» и многие другие. В российском прокате «Энканто» получил низкий рейтинг 6+ и доступен даже для детей самого маленького возраста!

Действие анимационной ленты разворачивается вокруг пятнадцатилетней колумбийской девушки по имени Мирабель Мадригал, проживающей в небольшом местечке под названием Энканто. Уже по трейлеру становится понятно, что при создании картины авторы вдохновлялись творчеством прославленного на весь мир Габриэля Гарсиа Маркеса.

Написанием песен к мультфильму «Энканто» занимался легендарный актер и исполнитель Лин-Мануэль Миранда, автор всеми любимых бродвейских музыкальных постановок. Еще Лин-Мануэль написал композиции к другому диснеевскому проекту «Моана», который вышел на экраны в 2016-м году.

Режиссерами анимационной ленты выступили Байрон Ховард, Джаред Буш и Чариз Кастро Смит. Все трое в разное время работали над разными диснеевскими мультфильмами, среди которых «Зверополис», «Вольт», «Холодное сердце 2» и многие другие.

«Энканто» — один из немногих мультфильмов, выходящих в пандемийный прокат и всего лишь второй проект киностудии за текущий год. В июле 2021-го года на большие экраны также вышла анимация «Лука», созданием которого занимались мастера Pixar, дочерней компании Walt Disney Studios.

 

 

 

 

Разработка анимационной ленты «Энканто» началась еще пять лет назад, в 2016-м году. Тогда питчинг идеи мультфильма о семье латиноамериканцев проводил Джон Лассетер, бывший креативный директор Walt Disney Animation Studios. После ухода Лассетера работа над проектом продолжилась.

Известно, что всего в «Энканто» будут представлены восемь композиций на двух языках: испанском и английском. Все композиции к мультфильму были написаны лично Лин-Мануэлем Мирандой, автором мегапопулярных бродвейских постановок, известных на весь мир. При этом музыку к фильму написала Джермейн Франко, один из авторов саундтрека «Тайны Коко».

Известно, что премьера «Энканто» на стриминговой платформе Disney+ пройдет уже в конце декабря этого года. Всего через месяц после официальной премьеры анимационной картины на больших экранах. Такое решение корпорации связано с пандемийными ограничениями в разных странах мира.

Композиция Colombia, Mi Encanto, которую можно услышать в трейлере мультфильма, была исполнена известным колумбийским исполнителем, автором многочисленных песен и призером престижной премии «Грэмми» Карлосом Вивесом.

Изначально действие «Энканто» должно было разворачиваться в Бразилии. Однако по ходу дела авторы решили передислоцировать события фильма в Колумбию. С чем именно связано такое решение, не сообщается.

Удивительная семья Мадригалов живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.

8.4 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 25 ноября 2021
Премьера онлайн 24 декабря 2021
Премьера в мире 3 ноября 2021
Возраст 6+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Байрон Ховард
Байрон Ховард
В ролях
Стефани Беатриз
Стефани Беатриз
Уилмер Вальдеррама
Уилмер Вальдеррама
Энджи Сепеда
Рензи Фелиз
Рензи Фелиз
Дайан Герреро
Дайан Герреро
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Энканто 6 постеров
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Энканто
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Мирабель родилась в особенной семье. Много лет назад ее бабушка, вынужденная бежать из своего дома, осталась одна с тройняшками. Ей было даровано волшебство – огромный дом, практически живой организм, в горах Колумбии и магические способности каждому из членов семьи. Мать Мирабель может вылечить любые болезни с помощью своей готовки. Тетя влияет на погоду через эмоции. Одна сестра демонстрирует небывалую силу, а другая – нежность и изящество, делая все вокруг красивее. Лишь у…
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Елена Несмеева 4 декабря 2021, 15:30
Мультфильм очень понравился, много прекрасных песен, огромная палитра эмоций, чувств. Нисколько не пожалела потраченного времени, готова даже пересмотреть его. Рекомендую.
britova1977 2 декабря 2021, 06:59
Лучший мультфильм☺️🌈❤️но я на него не смогу пойти потому что я болею и смогу посмотреть только дома😌🌈🧁
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78 голосов
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