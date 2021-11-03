Энканто, 2021

5 причин посмотреть мультфильм «Энканто»:

Новая анимационная картина «Энканто» создана компанией Walt Disney Studios в традиционном формате мюзикла. Идеальный вариант для тех, кто всем сердцем полюбил классические мультфильмы студии: «Спящую красавицу», «Золушку», «Красавицу и чудовище» и многие другие. В российском прокате «Энканто» получил низкий рейтинг 6+ и доступен даже для детей самого маленького возраста!

Действие анимационной ленты разворачивается вокруг пятнадцатилетней колумбийской девушки по имени Мирабель Мадригал, проживающей в небольшом местечке под названием Энканто. Уже по трейлеру становится понятно, что при создании картины авторы вдохновлялись творчеством прославленного на весь мир Габриэля Гарсиа Маркеса.

Написанием песен к мультфильму «Энканто» занимался легендарный актер и исполнитель Лин-Мануэль Миранда, автор всеми любимых бродвейских музыкальных постановок. Еще Лин-Мануэль написал композиции к другому диснеевскому проекту «Моана», который вышел на экраны в 2016-м году.

Режиссерами анимационной ленты выступили Байрон Ховард, Джаред Буш и Чариз Кастро Смит. Все трое в разное время работали над разными диснеевскими мультфильмами, среди которых «Зверополис», «Вольт», «Холодное сердце 2» и многие другие.

«Энканто» — один из немногих мультфильмов, выходящих в пандемийный прокат и всего лишь второй проект киностудии за текущий год. В июле 2021-го года на большие экраны также вышла анимация «Лука», созданием которого занимались мастера Pixar, дочерней компании Walt Disney Studios.