Энканто, 2021

5 причин посмотреть мультфильм «Энканто»:
Новая анимационная картина «Энканто» создана компанией Walt Disney Studios в традиционном формате мюзикла. Идеальный вариант для тех, кто всем сердцем полюбил классические мультфильмы студии: «Спящую красавицу», «Золушку», «Красавицу и чудовище» и многие другие. В российском прокате «Энканто» получил низкий рейтинг 6+ и доступен даже для детей самого маленького возраста!
Действие анимационной ленты разворачивается вокруг пятнадцатилетней колумбийской девушки по имени Мирабель Мадригал, проживающей в небольшом местечке под названием Энканто. Уже по трейлеру становится понятно, что при создании картины авторы вдохновлялись творчеством прославленного на весь мир Габриэля Гарсиа Маркеса.
Написанием песен к мультфильму «Энканто» занимался легендарный актер и исполнитель Лин-Мануэль Миранда, автор всеми любимых бродвейских музыкальных постановок. Еще Лин-Мануэль написал композиции к другому диснеевскому проекту «Моана», который вышел на экраны в 2016-м году.
Режиссерами анимационной ленты выступили Байрон Ховард, Джаред Буш и Чариз Кастро Смит. Все трое в разное время работали над разными диснеевскими мультфильмами, среди которых «Зверополис», «Вольт», «Холодное сердце 2» и многие другие.
«Энканто» — один из немногих мультфильмов, выходящих в пандемийный прокат и всего лишь второй проект киностудии за текущий год. В июле 2021-го года на большие экраны также вышла анимация «Лука», созданием которого занимались мастера Pixar, дочерней компании Walt Disney Studios.
Разработка анимационной ленты «Энканто» началась еще пять лет назад, в 2016-м году. Тогда питчинг идеи мультфильма о семье латиноамериканцев проводил Джон Лассетер, бывший креативный директор Walt Disney Animation Studios. После ухода Лассетера работа над проектом продолжилась.
Известно, что всего в «Энканто» будут представлены восемь композиций на двух языках: испанском и английском. Все композиции к мультфильму были написаны лично Лин-Мануэлем Мирандой, автором мегапопулярных бродвейских постановок, известных на весь мир. При этом музыку к фильму написала Джермейн Франко, один из авторов саундтрека «Тайны Коко».
Известно, что премьера «Энканто» на стриминговой платформе Disney+ пройдет уже в конце декабря этого года. Всего через месяц после официальной премьеры анимационной картины на больших экранах. Такое решение корпорации связано с пандемийными ограничениями в разных странах мира.
Композиция Colombia, Mi Encanto, которую можно услышать в трейлере мультфильма, была исполнена известным колумбийским исполнителем, автором многочисленных песен и призером престижной премии «Грэмми» Карлосом Вивесом.
Изначально действие «Энканто» должно было разворачиваться в Бразилии. Однако по ходу дела авторы решили передислоцировать события фильма в Колумбию. С чем именно связано такое решение, не сообщается.
Удивительная семья Мадригалов живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.