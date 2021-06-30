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Tomorrow's War

Война будущего, 2021

2021 / Канада
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Актер Крис Пратт решает сделать перерыв в съемках таких крупных франшиз, как «Стражи Галактики» и «Мир Юрского периода» для того, чтобы сосредоточится на создании собственного фильма под названием «Война будущего». Данный научно-фантастический триллер, который включает в себя путешествия во времени, вторжение инопланетян и битву за судьбу всего человечества, изначально был снят под названием Ghost Draft. Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где спокойную и размеренную жизнь человечества внезапно нарушает прибытие агрессивно настроенных инопланетных захватчиков. В отчаянии ученые обращаются к крайним мерам и решаются на использование совершенно новой экспериментальной технологии, которая позволяет путешествовать во времени. При помощи этой системы человечество намерено заручиться помощью самых отважных бойцов в истории. Так люди из будущего находят персонажа Криса Пратта, чье прошлое и собственные ошибки могут стать ключом к разгадке тайн будущего и помочь в борьбе с инопланетным врагом.

 

 

 

В феврале 2019 года стало известно, что актер Крис Пратт заинтересован в продюсировании научно-фантастического фильма под названием Ghost Draft. Тогда уже было известно, что режиссером станет Крис МакКей.

В июле 2019 года появились новости, что актриса Ивонн Страховски сыграет одну из главных ролей в фильме. Позднее в августе и сентябре к проекту присоединились актеры Дж.К. Симмонс, Бетти Гилпин, Джасмин Мэтьюс, Сэм Ричардсон и Кит Пауэрс, а также Мэри Линн Райскаб и другие.

В ноябре 2019 года благодаря новости актера Криса Пратта, которую он опубликовал на своей странице в Instagram стало известно, что было принято решение поменять название фильма на «Война будущего».

Съёмки проходили с сентября 2019 года по январь 2020 года в США и Исландии.

Изначально премьера была назначена компанией Paramount Pictures на декабрь 2020 года. Однако из-за пандемии дату релиза пришлось перенести на июль 2021 года.

В январе 2021 года стало известно, что компания Amazon Studios была заинтересована в приобретении фильма за 200 миллионов долларов.

Это первый кинопроект, в котором актер Крис Пратт выступит в роли исполнительного продюсера.

В послужном списке актрисы Сейшелл Габриел есть роль Лурдес Дельгадо в телешоу «Рухнувшие небеса», в котором также рассказывается о войне между людьми и инопланетянами.

Актер Крис Пратт играет в этом фильме персонажа по имени Рекс. В картине «ЛЕГО Фильм 2» он играет версию Эммета Бриковски из альтернативной реальности, которого зовут Рекс Опасный.

В будущем идёт разрушительный конфликт с инопланетной расой. В попытке переломить ход войны учёные начинают призывать в свою армию солдат из прошлого.

6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 июля 2021
Премьера в мире 30 июня 2021
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Режиссер
Крис МакКэй
Крис МакКэй
В ролях
Бетти Гилпин
Бетти Гилпин
Крис Пратт
Крис Пратт
Ивонн Страховски
Ивонн Страховски
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
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Постер фильма Война будущего 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ан Бу 3 июля 2021, 01:06
Иди туда не зная куда. Найди то не зная... а, нет, зная что нужно спасти.
Ахтунг. Спойлер.
Кучу гражданских кидают с парой военных, что бы… Читать дальше…
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саундтрек фильма Война будущего
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сэм Ричардсон исполнит ключевую роль в экшен-комедии, продюсером которой выступает Крис Пратт Проект находится на ранней стадии разработки.
Написать
16 сентября 2021 14:21
Сиквел «Войны будущего» с Крисом Праттом запущен в работу Фильм получил смешанные отзывы от критиков, но смог хорошо проявить себя на стриминге. 
Написать
9 июля 2021 12:18
«Война будущего» с Крисом Праттом стала популярней «Снайдерката» Также фантастический боевик обошел последние крупные новинки Amazon. 
Написать
8 июля 2021 14:57
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