Война будущего, 2021

Актер Крис Пратт решает сделать перерыв в съемках таких крупных франшиз, как «Стражи Галактики» и «Мир Юрского периода» для того, чтобы сосредоточится на создании собственного фильма под названием «Война будущего». Данный научно-фантастический триллер, который включает в себя путешествия во времени, вторжение инопланетян и битву за судьбу всего человечества, изначально был снят под названием Ghost Draft. Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где спокойную и размеренную жизнь человечества внезапно нарушает прибытие агрессивно настроенных инопланетных захватчиков. В отчаянии ученые обращаются к крайним мерам и решаются на использование совершенно новой экспериментальной технологии, которая позволяет путешествовать во времени. При помощи этой системы человечество намерено заручиться помощью самых отважных бойцов в истории. Так люди из будущего находят персонажа Криса Пратта, чье прошлое и собственные ошибки могут стать ключом к разгадке тайн будущего и помочь в борьбе с инопланетным врагом.
В феврале 2019 года стало известно, что актер Крис Пратт заинтересован в продюсировании научно-фантастического фильма под названием Ghost Draft. Тогда уже было известно, что режиссером станет Крис МакКей.
В июле 2019 года появились новости, что актриса Ивонн Страховски сыграет одну из главных ролей в фильме. Позднее в августе и сентябре к проекту присоединились актеры Дж.К. Симмонс, Бетти Гилпин, Джасмин Мэтьюс, Сэм Ричардсон и Кит Пауэрс, а также Мэри Линн Райскаб и другие.
В ноябре 2019 года благодаря новости актера Криса Пратта, которую он опубликовал на своей странице в Instagram стало известно, что было принято решение поменять название фильма на «Война будущего».
Съёмки проходили с сентября 2019 года по январь 2020 года в США и Исландии.
Изначально премьера была назначена компанией Paramount Pictures на декабрь 2020 года. Однако из-за пандемии дату релиза пришлось перенести на июль 2021 года.
В январе 2021 года стало известно, что компания Amazon Studios была заинтересована в приобретении фильма за 200 миллионов долларов.
Это первый кинопроект, в котором актер Крис Пратт выступит в роли исполнительного продюсера.
В послужном списке актрисы Сейшелл Габриел есть роль Лурдес Дельгадо в телешоу «Рухнувшие небеса», в котором также рассказывается о войне между людьми и инопланетянами.
Актер Крис Пратт играет в этом фильме персонажа по имени Рекс. В картине «ЛЕГО Фильм 2» он играет версию Эммета Бриковски из альтернативной реальности, которого зовут Рекс Опасный.
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