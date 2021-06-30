Война будущего, 2021

В феврале 2019 года стало известно, что актер Крис Пратт заинтересован в продюсировании научно-фантастического фильма под названием Ghost Draft. Тогда уже было известно, что режиссером станет Крис МакКей.

В июле 2019 года появились новости, что актриса Ивонн Страховски сыграет одну из главных ролей в фильме. Позднее в августе и сентябре к проекту присоединились актеры Дж.К. Симмонс, Бетти Гилпин, Джасмин Мэтьюс, Сэм Ричардсон и Кит Пауэрс, а также Мэри Линн Райскаб и другие.

В ноябре 2019 года благодаря новости актера Криса Пратта, которую он опубликовал на своей странице в Instagram стало известно, что было принято решение поменять название фильма на «Война будущего».

Съёмки проходили с сентября 2019 года по январь 2020 года в США и Исландии.

Изначально премьера была назначена компанией Paramount Pictures на декабрь 2020 года. Однако из-за пандемии дату релиза пришлось перенести на июль 2021 года.

В январе 2021 года стало известно, что компания Amazon Studios была заинтересована в приобретении фильма за 200 миллионов долларов.

Это первый кинопроект, в котором актер Крис Пратт выступит в роли исполнительного продюсера.

В послужном списке актрисы Сейшелл Габриел есть роль Лурдес Дельгадо в телешоу «Рухнувшие небеса», в котором также рассказывается о войне между людьми и инопланетянами.

Актер Крис Пратт играет в этом фильме персонажа по имени Рекс. В картине «ЛЕГО Фильм 2» он играет версию Эммета Бриковски из альтернативной реальности, которого зовут Рекс Опасный.