Воспоминания, 2021

Еще зимой 2019 года было объявлено, что Лиза Джой снимет фильм «Воспоминание», а в главных ролях будут актеры Хью Джекман и Ребекка Фергюсон.

Первоначально фильм планировалось выпустить 16 апреля 2021 года, но эту дату заняла другая лента от компании Warner Bros. — «Мортал Комбат».

В рамках плана относительно всех своих фильмов 2021 года Warner Bros. будет в течение месяца показывать «Воспоминание» на сервисе HBO Max.

Хью Джекман и Ребекка Фергюсон уже работали вместе в ленте Майкла Грэйси «Величайший шоумен» (2017).

Это дебютный режиссерский полнометражный проект для Лизы Джой. Она также сама написала сценарий к своему фильму.

Лиза Джой – жена Джонатана Нолана, брата Кристофера Нолана. Джонатан является одним из продюсеров этой картины.

Хью Джекман снялся в фильме «Престиж» (2006) Кристофера Нолана, сценарий к которому написан в соавторстве с его братом Джонатаном.

Тэнди Ньютон играет одну из главных ролей в «Мире Дикого Запада», соавтором которого является Лиза Джой. Также в этом сериале снимается Анджела Сарафян, которую тоже можно увидеть в «Воспоминании».

Клифф Кертис и Ребекка Фергюсон вместе появились в фильме Майка Флэнегана «Доктор Сон» (2019).

Тэнди Ньютон и Ребекка Фергюсон по отдельности снялись в франшизе «Миссия невыполнима» под руководством Тома Круза. Тэнди Ньютон появляется во второй части, а Ребекка Фергюсон – в пятой, шестой, седьмой и восьмой.

Фильм «Воспоминание» попал в «черный список» сценариев в 2013 году. Данный список публикуют каждый год с 2004 года. Он иллюстрирует любопытные сценарии, которые студиям сложно воплотить в жизнь.