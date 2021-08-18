Воспоминания, 2021

Американский научно-фантастический триллер, который является первой полнометражной режиссерской работой кинематографистки Лизы Джой. Сюжет картины с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон в главных ролях крутится вокруг фигуры одного ученого, который нашел необыкновенный способ переживать прошлые моменты и теперь благодаря своему специальному методу помогает остальным людям ненадолго повернуть время вспять.
Николас Баннистер – серьезный ветеран, живущий достаточно уединенно в ближайшем будущем в Майами. В эти годы город уже почти полностью затоплен поднимающимся уровнем моря из-за ужасающих последствий глобального потепления. Герой является настоящим экспертом в довольно опасном, но интересном деле: он предлагает своим клиентам возможность вновь пережить любые воспоминания из прошлого, которые они пожелают вернуть. Мужчина с помощью специальных технологий может отыскать различную информацию в человеческой памяти и заставить людей вспомнить то, что на первый взгляд было уже утрачено в чертогах их разума. Его жизнь меняется, когда на пороге появляется Мэй. Казалось бы, ей просто нужно узнать, где же она оставила свои ключи, но то, что начинается с простого поиска необходимых вещей, перерастает в удивительное романтическое увлечение. В тот момент, когда воспоминания другого заказчика затягивают Мэй в серию беспощадных преступлений, Николас понимает, что ему необходимо углубиться в мрачный мир прошлого, чтобы узнать всю правду о женщине, в которую он так отчаянно и безоговорочно влюбился.
Еще зимой 2019 года было объявлено, что Лиза Джой снимет фильм «Воспоминание», а в главных ролях будут актеры Хью Джекман и Ребекка Фергюсон.
Первоначально фильм планировалось выпустить 16 апреля 2021 года, но эту дату заняла другая лента от компании Warner Bros. — «Мортал Комбат».
В рамках плана относительно всех своих фильмов 2021 года Warner Bros. будет в течение месяца показывать «Воспоминание» на сервисе HBO Max.
Хью Джекман и Ребекка Фергюсон уже работали вместе в ленте Майкла Грэйси «Величайший шоумен» (2017).
Это дебютный режиссерский полнометражный проект для Лизы Джой. Она также сама написала сценарий к своему фильму.
Лиза Джой – жена Джонатана Нолана, брата Кристофера Нолана. Джонатан является одним из продюсеров этой картины.
Хью Джекман снялся в фильме «Престиж» (2006) Кристофера Нолана, сценарий к которому написан в соавторстве с его братом Джонатаном.
Тэнди Ньютон играет одну из главных ролей в «Мире Дикого Запада», соавтором которого является Лиза Джой. Также в этом сериале снимается Анджела Сарафян, которую тоже можно увидеть в «Воспоминании».
Клифф Кертис и Ребекка Фергюсон вместе появились в фильме Майка Флэнегана «Доктор Сон» (2019).
Тэнди Ньютон и Ребекка Фергюсон по отдельности снялись в франшизе «Миссия невыполнима» под руководством Тома Круза. Тэнди Ньютон появляется во второй части, а Ребекка Фергюсон – в пятой, шестой, седьмой и восьмой.
Фильм «Воспоминание» попал в «черный список» сценариев в 2013 году. Данный список публикуют каждый год с 2004 года. Он иллюстрирует любопытные сценарии, которые студиям сложно воплотить в жизнь.
Ник Бэннистер, частный детектив по делам разума, живет на окраине затонувшего берега Майами и помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в притягательном, но противоречивом мире прошлого. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Мэй. Обычное, на первый взгляд, дело превращается в опасную зависимость. Когда Мэй бесследно исчезает, Бэннистер отчаянно пытается ее разыскать, вскрывая в процессе жестокий заговор, который ставит перед ним вопрос: как далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, кого он любит?