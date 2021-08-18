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Воспоминания Воспоминания
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Reminiscence

Воспоминания, 2021

2021 / США
7.9 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Фантастический триллер с Хью Джекманом о возвращении в прошлое
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Американский научно-фантастический триллер, который является первой полнометражной режиссерской работой кинематографистки Лизы Джой. Сюжет картины с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон в главных ролях крутится вокруг фигуры одного ученого, который нашел необыкновенный способ переживать прошлые моменты и теперь благодаря своему специальному методу помогает остальным людям ненадолго повернуть время вспять.

Николас Баннистер – серьезный ветеран, живущий достаточно уединенно в ближайшем будущем в Майами. В эти годы город уже почти полностью затоплен поднимающимся уровнем моря из-за ужасающих последствий глобального потепления. Герой является настоящим экспертом в довольно опасном, но интересном деле: он предлагает своим клиентам возможность вновь пережить любые воспоминания из прошлого, которые они пожелают вернуть. Мужчина с помощью специальных технологий может отыскать различную информацию в человеческой памяти и заставить людей вспомнить то, что на первый взгляд было уже утрачено в чертогах их разума. Его жизнь меняется, когда на пороге появляется Мэй. Казалось бы, ей просто нужно узнать, где же она оставила свои ключи, но то, что начинается с простого поиска необходимых вещей, перерастает в удивительное романтическое увлечение. В тот момент, когда воспоминания другого заказчика затягивают Мэй в серию беспощадных преступлений, Николас понимает, что ему необходимо углубиться в мрачный мир прошлого, чтобы узнать всю правду о женщине, в которую он так отчаянно и безоговорочно влюбился.

Еще зимой 2019 года было объявлено, что Лиза Джой снимет фильм «Воспоминание», а в главных ролях будут актеры Хью Джекман и Ребекка Фергюсон.

Первоначально фильм планировалось выпустить 16 апреля 2021 года, но эту дату заняла другая лента от компании Warner Bros. — «Мортал Комбат».

В рамках плана относительно всех своих фильмов 2021 года Warner Bros. будет в течение месяца показывать «Воспоминание» на сервисе HBO Max.

Хью Джекман и Ребекка Фергюсон уже работали вместе в ленте Майкла Грэйси «Величайший шоумен» (2017).

Это дебютный режиссерский полнометражный проект для Лизы Джой. Она также сама написала сценарий к своему фильму.

Лиза Джой – жена Джонатана Нолана, брата Кристофера Нолана. Джонатан является одним из продюсеров этой картины.

Хью Джекман снялся в фильме «Престиж» (2006) Кристофера Нолана, сценарий к которому написан в соавторстве с его братом Джонатаном.

Тэнди Ньютон играет одну из главных ролей в «Мире Дикого Запада», соавтором которого является Лиза Джой. Также в этом сериале снимается Анджела Сарафян, которую тоже можно увидеть в «Воспоминании».

Клифф Кертис и Ребекка Фергюсон вместе появились в фильме Майка Флэнегана «Доктор Сон» (2019).

Тэнди Ньютон и Ребекка Фергюсон по отдельности снялись в франшизе «Миссия невыполнима» под руководством Тома Круза. Тэнди Ньютон появляется во второй части, а Ребекка Фергюсон – в пятой, шестой, седьмой и восьмой.

Фильм «Воспоминание» попал в «черный список» сценариев в 2013 году. Данный список публикуют каждый год с 2004 года. Он иллюстрирует любопытные сценарии, которые студиям сложно воплотить в жизнь.

Ник Бэннистер, частный детектив по делам разума, живет на окраине затонувшего берега Майами и помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в притягательном, но противоречивом мире прошлого. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Мэй. Обычное, на первый взгляд, дело превращается в опасную зависимость. Когда Мэй бесследно исчезает, Бэннистер отчаянно пытается ее разыскать, вскрывая в процессе жестокий заговор, который ставит перед ним вопрос: как далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, кого он любит?

7.9 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 26 августа 2021
Премьера онлайн 20 августа 2021
Премьера в мире 18 августа 2021
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Лиза Джой
Лиза Джой
В ролях
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Хью Джекман
Хью Джекман
Анджела Сарафян
Анджела Сарафян
Натали Мартинес
Натали Мартинес
Все актеры и съемочная группа
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Новинки Новинки
Постер фильма Воспоминания 3 постера
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Наша рецензия
В недалеком будущем в результате глобального потепления вся суша стала уходить под воду. Пока бедняки живут в затопленных зданиях в ожидании, когда прорвется дамба – единственное препятствие на пути стихии к разрушению города, богачи обитают на сохранившихся клочках земли, оградившись от разъяренной толпы. В превратившемся в еще одну Венецию Майами живет Ник Баннистер (Хью Джекман) и зарабатывает деньги (ну или пытается, потому что щедрость его не знает границ) весьма любопытным образом:…
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Максим Рубанов 24 августа 2021, 00:02
скучный
gnumeric 28 августа 2021, 21:36
Я наверно или деградирую или устареваю, но скучнее фильма я не смотрел уже давно. Откуда такие рейтинги?!! И в кино теперь коррупция. На сеансе… Читать дальше…
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«Это очень тихое и красивое послание о зависимости»: интервью с Тандиве Ньютон В отечественных кинотеатрах стартовал фантастический триллер с Хью Джекманом о возвращении в прошлое. Одну из ключевых ролей в фильме исполнила Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада», «Рок-н-рольщик») и в честь премьеры рассказала Киноафише о своей героине, о пути режиссера Лизы Джой (супруга Джонатана Нолана) и многом другом.
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26 августа 2021 18:30
Соавтор «Мира Дикого Запада» Лиза Джой обещает «новые миры» в четвертом сезоне сериала Она описывает его словом «инверсия».
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20 августа 2021 12:11
Критики поделились первыми отзывами о фантастическом триллере «Воспоминания» с Хью Джекманом Мнения рецензентов разделились.
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19 августа 2021 14:01
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