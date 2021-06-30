Судная ночь навсегда, 2021

Пятая часть популярной психологической франшизы от режиссера Джеймса ДеМонако.
Для того, чтобы к концу года снизить уровень преступности до одного процента, власти Америки идут на крайние меры. Они решают на практике проверить социологическую теорию, согласно которой человек может выражать агрессию в течение одной ночи. Так появилось явление под названием «Судная ночь»: один раз в год с 19:00 до 7:00 вся преступная деятельность, включая убийства, становится абсолютно законной, а правоохранительные органы и больницы прекращают свою работу. Когда насилие одних встречает гнев у других, зараза вырывается из границ одного города испытаний и распространяется по всей стране. Данное событие впоследствии получит название «чистка». Во время чистки тысячи американцев будут иметь возможность свести счеты со своими врагами и просто «выпустить пар».
С 2013 года франшиза «Судная ночь» стала неизменным элементом поп-культуры. Из-за своей концептуальной идеи о легализации преступлений на 12 часов фильмы, казалось бы, изображают человечество не в лучшем свете, ведь, по предположениям сценаристов, единственное, что мешает нам убивать друг друга, – социальные границы. Но эта идея стала отправной точкой для рассказа о классовой борьбе и неравенстве. На протяжении нескольких лет создатели продолжали радовать поклонников подобного жанра, а части одной истории развивались любопытным образом.
Пятая часть картины станет заключительной во франшизе. «Судная ночь 5» продолжит поднимать темы, присущие всем эпизодам антиутопического триллера, но, в отличие от предыдущих фильмов, картина оставит городское пространство и переместится в сельскую местность.
«Судная ночь 5» – пятый и последний фильм во франшизе Джеймса ДеМонако.
Оригинальное название картины переводится как «Вечная чистка».
Основные съемки проходили в Калифорнии, в центре города Помоны. Там съемочная группа сконструировала вымышленные предприятия для фильма. Также некоторые сцены снимались в канадской провинции Онтарио.
Джеймс ДеМонако, создатель франшизы «Судная ночь», еще в октябре 2018 года сказал, что собирается написать финал своей истории.
Режиссером заключительной части стал Эверардо Валерио Гоут (сериалы «Сквозь снег», «Марс»), а сценарием занялся сам Джеймс ДеМонако. ДеМонако сам режиссировал только три первые части франшизы, но он лично написал сценарий для каждого фильма.
Первоначально премьера в США была запланирована на 10 июля 2020 года. Однако выпуск фильма был отложен из-за пандемии COVID-19.
Музыкальное сопровождение к картине написала группа The Newton Brothers.
За прошедшие годы франшиза «Судная ночь» смогла привлечь действительно талантливых актеров: Итана Хоука, Лину Хиди, Майкла Кеннета Уильямса, Фрэнка Грилло и Марису Томей. Однако «Судная ночь 5» отличается от предыдущих частей и не включает подобного звездного состава. Похоже, что создатели фильма решили сформировать каст новой картины в большей степени из новичков. Наиболее известными актерами являются Джош Лукас («Игра по чужим правилам»), Ливэн Рамбин («Голодные игры»), Уилл Паттон («Угнать за 60 секунд»).
По слухам, продюсер Джейсон Блум говорил с Сильвестром Сталлоне о его возможном участии в фильме.
Этим летом все правила будут нарушены. Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности.