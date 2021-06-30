Судная ночь навсегда, 2021

Пятая часть популярной психологической франшизы от режиссера Джеймса ДеМонако.

Для того, чтобы к концу года снизить уровень преступности до одного процента, власти Америки идут на крайние меры. Они решают на практике проверить социологическую теорию, согласно которой человек может выражать агрессию в течение одной ночи. Так появилось явление под названием «Судная ночь»: один раз в год с 19:00 до 7:00 вся преступная деятельность, включая убийства, становится абсолютно законной, а правоохранительные органы и больницы прекращают свою работу. Когда насилие одних встречает гнев у других, зараза вырывается из границ одного города испытаний и распространяется по всей стране. Данное событие впоследствии получит название «чистка». Во время чистки тысячи американцев будут иметь возможность свести счеты со своими врагами и просто «выпустить пар».

С 2013 года франшиза «Судная ночь» стала неизменным элементом поп-культуры. Из-за своей концептуальной идеи о легализации преступлений на 12 часов фильмы, казалось бы, изображают человечество не в лучшем свете, ведь, по предположениям сценаристов, единственное, что мешает нам убивать друг друга, – социальные границы. Но эта идея стала отправной точкой для рассказа о классовой борьбе и неравенстве. На протяжении нескольких лет создатели продолжали радовать поклонников подобного жанра, а части одной истории развивались любопытным образом.

Пятая часть картины станет заключительной во франшизе. «Судная ночь 5» продолжит поднимать темы, присущие всем эпизодам антиутопического триллера, но, в отличие от предыдущих фильмов, картина оставит городское пространство и переместится в сельскую местность.