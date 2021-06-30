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Судная ночь навсегда Судная ночь навсегда
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The Forever Purge

Судная ночь навсегда, 2021

2021 / США
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Продолжение популярной психологической франшизы
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Пятая часть популярной психологической франшизы от режиссера Джеймса ДеМонако.

Для того, чтобы к концу года снизить уровень преступности до одного процента, власти Америки идут на крайние меры. Они решают на практике проверить социологическую теорию, согласно которой человек может выражать агрессию в течение одной ночи. Так появилось явление под названием «Судная ночь»: один раз в год с 19:00 до 7:00 вся преступная деятельность, включая убийства, становится абсолютно законной, а правоохранительные органы и больницы прекращают свою работу. Когда насилие одних встречает гнев у других, зараза вырывается из границ одного города испытаний и распространяется по всей стране. Данное событие впоследствии получит название «чистка». Во время чистки тысячи американцев будут иметь возможность свести счеты со своими врагами и просто «выпустить пар».

С 2013 года франшиза «Судная ночь» стала неизменным элементом поп-культуры. Из-за своей концептуальной идеи о легализации преступлений на 12 часов фильмы, казалось бы, изображают человечество не в лучшем свете, ведь, по предположениям сценаристов, единственное, что мешает нам убивать друг друга, – социальные границы. Но эта идея стала отправной точкой для  рассказа о классовой борьбе и неравенстве. На протяжении нескольких лет создатели продолжали радовать поклонников подобного жанра, а части одной истории развивались любопытным образом.

Пятая часть картины станет заключительной во франшизе. «Судная ночь 5» продолжит поднимать темы, присущие всем эпизодам антиутопического триллера, но, в отличие от предыдущих фильмов, картина оставит городское пространство и переместится в сельскую местность.

«Судная ночь 5» – пятый и последний фильм во франшизе Джеймса ДеМонако.

Оригинальное название картины переводится как «Вечная чистка».

Основные съемки проходили в Калифорнии, в центре города Помоны. Там съемочная группа сконструировала вымышленные предприятия для фильма. Также некоторые сцены снимались в канадской провинции Онтарио.  

Джеймс ДеМонако, создатель франшизы «Судная ночь», еще в октябре 2018 года сказал, что собирается написать финал своей истории.

Режиссером заключительной части стал Эверардо Валерио Гоут (сериалы «Сквозь снег», «Марс»), а сценарием занялся сам Джеймс ДеМонако. ДеМонако сам режиссировал только три первые части франшизы, но он лично написал сценарий для каждого фильма.

Первоначально премьера в США была запланирована на 10 июля 2020 года. Однако выпуск фильма был отложен из-за пандемии COVID-19.

Музыкальное сопровождение к картине написала группа The Newton Brothers.

За прошедшие годы франшиза «Судная ночь» смогла привлечь действительно талантливых актеров: Итана Хоука, Лину Хиди, Майкла Кеннета Уильямса, Фрэнка Грилло и Марису Томей. Однако «Судная ночь 5» отличается от предыдущих частей и не включает подобного звездного состава. Похоже, что создатели фильма решили сформировать каст новой картины в большей степени из новичков. Наиболее известными актерами являются Джош Лукас («Игра по чужим правилам»), Ливэн Рамбин («Голодные игры»), Уилл Паттон («Угнать за 60 секунд»).

По слухам, продюсер Джейсон Блум говорил с Сильвестром Сталлоне о его возможном участии в фильме.

Этим летом все правила будут нарушены. Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности.

7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 июля 2021
Премьера онлайн 23 июля 2021
Премьера в мире 30 июня 2021
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Эверардо Валерио Гоут
Эверардо Валерио Гоут
В ролях
Ана де ла Регера
Ана де ла Регера
Ливэн Рамбин
Ливэн Рамбин
Уилл Пэттон
Уилл Пэттон
Вероника Фалькон
Вероника Фалькон
Теноч Уэрта
Теноч Уэрта
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Судная ночь навсегда смотреть онлайн

Судная ночь навсегда
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за 1 рубль
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Адела (Ана де ла Регера) вместе со своим мужем Хуаном (Теноч Уэрта) перебираются через стену, разделяющую Мексику и Америку. Они бегут от тирании наркокартелей навстречу американской мечте: девушка устраивается на мясокомбинат, а парень работает на ранчо у богатой семьи Такер, белых предпринимателей. Он неплохо ладит с лошадьми, даже может приручить наиболее диких из них, чем раздражает Дилана, сына главы семейства (Джош Лукас). Дилан вроде бы патриот Америки, потому считает, что истинный…
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Курочка Карри 3 июля 2021, 13:36
Предыдущие части были конечно получше намного, сейчас уже конвейер какой-то пошел, прям как обитель зла
Vlada Peskova 2 июля 2021, 19:17
Не понравился, уже совсем бред какой то! Все же самые первые части самые лучшие!!!
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Продюсер Джейсон Блум прокомментировал информацию о запуске в производство «Судной ночи 6» В ближайшее время работа над фильмом не начнется. 
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4 октября 2021 14:36
Фрэнк Грилло сообщил, когда начнутся съемки шестой части «Судной ночи» Традиционная ночь беззакония впервые за серию может выйти за пределы Америки.
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17 сентября 2021 12:37
Во время сеанса «Судной ночи навсегда» в Калифорнии произошла стрельба — один человек погиб на месте Обстоятельства происшествия выясняются. 
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28 июля 2021 15:39
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