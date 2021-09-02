Кошачьи миры Луиса Уэйна, 2021

5 причин посмотреть фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна»

История жизни одного из самых нестандартных художников, прославившегося изображениями антропоморфных котов. Зрители смогут узнать, как складывался творческий путь гениального автора, на закате карьеры все глубже погружавшегося в безумие.

Очередной впечатляющий перфоманс Бенедикта Камбербэтча, уже игравшего выдающихся исторических личностей — от Алана Тьюринга до Томаса Эдисона. Кинолента порадует всех поклонников таланта британского артиста, затмившего в кадре таких звезд, как Тоби Джонс, Стейси Мартен, Оливия Колман и Клер Фой.

Редкая возможность увидеть на экране Ника Кейва, воплотившего образ выдающегося писателя Герберта Уэллса, изменившего облик научно-фантастического жанра. Прежде культовый американский музыкант появлялся в фильмах «Джонни-замша», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и «Прекрасные дни в Аранхуэсе».

Яркий режиссерский дебют актера Уилла Шарпа, которому критики прочат большое будущее.

Насыщенный красками визуальный ряд, соответствующий произведениям Луиса Уэйна. Художники-постановщики, работавшие над байопиком, не только аутентично воссоздали Лондон викторианской эпохи, но и наполнили его атмосферой мрачной сказки.