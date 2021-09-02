Кошачьи миры Луиса Уэйна, 2021

5 причин посмотреть фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна»
История жизни одного из самых нестандартных художников, прославившегося изображениями антропоморфных котов. Зрители смогут узнать, как складывался творческий путь гениального автора, на закате карьеры все глубже погружавшегося в безумие.
Очередной впечатляющий перфоманс Бенедикта Камбербэтча, уже игравшего выдающихся исторических личностей — от Алана Тьюринга до Томаса Эдисона. Кинолента порадует всех поклонников таланта британского артиста, затмившего в кадре таких звезд, как Тоби Джонс, Стейси Мартен, Оливия Колман и Клер Фой.
Редкая возможность увидеть на экране Ника Кейва, воплотившего образ выдающегося писателя Герберта Уэллса, изменившего облик научно-фантастического жанра. Прежде культовый американский музыкант появлялся в фильмах «Джонни-замша», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и «Прекрасные дни в Аранхуэсе».
Яркий режиссерский дебют актера Уилла Шарпа, которому критики прочат большое будущее.
Насыщенный красками визуальный ряд, соответствующий произведениям Луиса Уэйна. Художники-постановщики, работавшие над байопиком, не только аутентично воссоздали Лондон викторианской эпохи, но и наполнили его атмосферой мрачной сказки.
Полнометражный режиссерский дебют Уилла Шарпа. Широкая известность пришла к нему благодаря комедийному телесериалу «Флауэрсы», выходившему с 2016 по 2018 год. Шарп также исполнил небольшую роль капрала Лайонса в «Шерлоке» Стивена Моффата и Дэвида Чо в «Детективном агентстве Дирка Джентли».
Сюжет основан на рассказе Саймона Стивенсона.
Премьера фильма состоялась 2 сентября 2021 года на кинофестивале «Теллурайд».
Бенедикт Камбербэтч ранее снимался с Клер Фой в драме «Разрушители» Диктинны Худ, а с Тоби Джонсом — в сериале «Шерлок» и фильмах «Шпион, выйди вон!», «Происхождение» и «Удивительная легкость».
Тайка Вайтити, Бенедикт Камбербэтч и Тоби Джонс вместе участвовали в различных проектах киновселенной Marvel.
Луис Уильям Уэйн — реальная историческая фигура. Художник, чья популярность пришлась на начало XX века, написал сотни картин с котами, пародирующими человеческое поведение. Несмотря на талант, Уэйн испытывал финансовые трудности, а на закате карьеры болел шизофренией, отразившейся и на творчестве. Поздние работы художника характеризуются яркими цветами и абстрактными узорами, хотя тема кошек оставалась неизменной вплоть до его смерти.
Удивительная, но реальная история одного из самых необычных художников всех времен. Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна (Бенедикт Камбербэтч) обладают одной общей чертой – он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили (Клэр Фой), Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность.