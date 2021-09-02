Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кошачьи миры Луиса Уэйна Кошачьи миры Луиса Уэйна
Киноафиша Фильмы Кошачьи миры Луиса Уэйна
The Electrical Life of Louis Wain

Кошачьи миры Луиса Уэйна, 2021

2021 / Великобритания
8.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Биографическая драма с Бенедиктом Камбербэтчем о художнике, рисующем антропоморфных котов
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 26
Не пойду 4
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна»

История жизни одного из самых нестандартных художников, прославившегося изображениями антропоморфных котов. Зрители смогут узнать, как складывался творческий путь гениального автора, на закате карьеры все глубже погружавшегося в безумие.

Очередной впечатляющий перфоманс Бенедикта Камбербэтча, уже игравшего выдающихся исторических личностей — от Алана Тьюринга до Томаса Эдисона. Кинолента порадует всех поклонников таланта британского артиста, затмившего в кадре таких звезд, как Тоби Джонс, Стейси Мартен, Оливия Колман и Клер Фой.

Редкая возможность увидеть на экране Ника Кейва, воплотившего образ выдающегося писателя Герберта Уэллса, изменившего облик научно-фантастического жанра. Прежде культовый американский музыкант появлялся в фильмах «Джонни-замша», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и «Прекрасные дни в Аранхуэсе».

Яркий режиссерский дебют актера Уилла Шарпа, которому критики прочат большое будущее.

Насыщенный красками визуальный ряд, соответствующий произведениям Луиса Уэйна. Художники-постановщики, работавшие над байопиком, не только аутентично воссоздали Лондон викторианской эпохи, но и наполнили его атмосферой мрачной сказки. 

Полнометражный режиссерский дебют Уилла Шарпа. Широкая известность пришла к нему благодаря комедийному телесериалу «Флауэрсы», выходившему с 2016 по 2018 год. Шарп также исполнил небольшую роль капрала Лайонса в «Шерлоке» Стивена Моффата и Дэвида Чо в «Детективном агентстве Дирка Джентли».

Сюжет основан на рассказе Саймона Стивенсона.

Премьера фильма состоялась 2 сентября 2021 года на кинофестивале «Теллурайд».

Бенедикт Камбербэтч ранее снимался с Клер Фой в драме «Разрушители» Диктинны Худ, а с Тоби Джонсом — в сериале «Шерлок» и фильмах «Шпион, выйди вон!», «Происхождение» и «Удивительная легкость».

Тайка Вайтити, Бенедикт Камбербэтч и Тоби Джонс вместе участвовали в различных проектах киновселенной Marvel.

Луис Уильям Уэйн — реальная историческая фигура. Художник, чья популярность пришлась на начало XX века, написал сотни картин с котами, пародирующими человеческое поведение. Несмотря на талант, Уэйн испытывал финансовые трудности, а на закате карьеры болел шизофренией, отразившейся и на творчестве. Поздние работы художника характеризуются яркими цветами и абстрактными узорами, хотя тема кошек оставалась неизменной вплоть до его смерти.

Удивительная, но реальная история одного из самых необычных художников всех времен. Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна (Бенедикт Камбербэтч) обладают одной общей чертой – он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили (Клэр Фой), Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность.

8.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 21 октября 2021
Премьера онлайн 5 ноября 2021
Премьера в мире 2 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Уилл Шарп
Уилл Шарп
В ролях
Клер Фой
Клер Фой
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо
Стэйси Мартин
Стэйси Мартин
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Новинки Новинки
Лучшие зарубежные фильмы онлайн Лучшие зарубежные фильмы онлайн
Постер фильма Кошачьи миры Луиса Уэйна 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Кошачьи миры Луиса Уэйна смотреть онлайн

Кошачьи миры Луиса Уэйна
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Коты, поднимающие бокал за праздничным столом. Коты на чаепитии. Коты в суде. В своих картинах художник Луис Уэйн очеловечивал этих пушистых существ и помещал в самые (не)тривиальные декорации. Когда-то котейки сделали Уэйна невероятно популярным: его работы тиражировались в огромных количествах, а иллюстрации могли занимать целый газетный разворот. Однако прошло время, невероятно подвижный ум художника стал его проклятием, и Уэйн провел остаток жизни в больнице, преданный забвению. Но теперь…
Читать
roxosay752 26 октября 2021, 09:54
Супер фильм!!
Сид 7 ноября 2021, 20:07
Бенедикт и котики- необычно) В общем, если не знаете на какой фильм сходить со старшими родственниками- идите на него.
Отзывы Написать
38 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Кошачьи миры Луиса Уэйна
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мультфильм «Монстры на каникулах: Трансформания» лишился даты выхода в российский прокат Как и мелодрама «Реальная любовь в замке».
Написать
27 сентября 2021 15:41
Художник Бенедикт Камбербэтч чувствует электричество в трейлере байопика «Кошачьи миры Луиса Уэйна» Мировая премьера ленты состоялась в рамках Международного кинофестиваля «Теллурайд».
Написать
24 сентября 2021 10:08
Робкий Бенедикт Камбербэтч без стука заявляется к Клер Фой в первом отрывке из байопика «Кошачьи миры Луиса Уэйна» Фестивальная премьера картины состоится уже на следующей неделе.
Написать
3 сентября 2021 12:32
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши