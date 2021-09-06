«Злое»: Рецензия Киноафиши

В девяностые годы в исследовательском центре группа учёных проводит опыты над жутким и очень сильным существом, которое может общаться через радио и другие приборы. В наши дни беременная Мэдисон (Аннабелль Уоллис) страдает от нападок супруга-абьюзера. После очередной стычки ночью мужу сворачивает голову жуткое существо, а героиня теряет ребёнка. С этого момента она начинает видеть во снах, как некое чудовище убивает незнакомых ей людей. Вот только вскоре оказывается, что всё это происходит наяву. Мэдисон вместе с сестрой и двумя детективами придётся выяснить, как связаны все эти события.

От хорроров Джеймса Вана чаще всего ждут примерно одной и той же атмосферы. «Астрал», «Заклятие» и даже менее удачная «Мёртвая тишина» строились по сходным принципам: проклятые места или предметы (например, куклы) и люди, которые пытаются разобраться в их истории. «Злое» следует этому принципу лишь частично, что поначалу может смутить поклонников режиссёра. Но на самом деле иной подход позволяет не замыкаться в самоповторах, захватывая и другие ответвления классических ужастиков.

Злое

Первая треть фильма кажется слишком хаотичной: разрозненный набор сцен плохо складывается в общую историю, а герои регулярно озвучивают новые вводные данные без какой-либо на это причины. Иногда создаётся ощущение, что сценаристы так и не придумали, как уложить всю завязку в стройный сюжет, а потому просто набросали разных идей, заставив зрителя самого достраивать логику. Именно в этой части сильнее всего чувствуется слабая проработка диалогов. Хотя в таком подходе есть доля изящного обмана: к финалу одна, казалось бы, самая оторванная от основного сюжета линия метафорично свалится на основное действие, моментально сложив в голове зрителя цельную картинку. Но поначалу всё же придётся продираться через некоторую шероховатость подачи.

Но тех, кто вытерпит столь неровный старт, дальше ждёт награда в виде перемены жанра: Ван чуть ли не впервые в своей карьере снял настоящий слэшер. В «Злом» появляется классический маньяк-монстр, да ещё и с красивым необычным орудием убийства. Он традиционно оставляет за собой горы трупов, что достигает апофеоза в сцене резни в полицейском участке.

Это, конечно, отчасти лишает картину атмосферы традиционного хоррора: саспенс и нагнетание тревоги меняют на кровавую бойню. Но зато добавляет яркости и динамики. Тем более, что Джеймс Ван уже поднаторел в красивых съёмках и использует здесь весь опыт, накопленный в работе над блокбастерами (не забываем, что, помимо хорроров, режиссёр снял седьмой «Форсаж» и вовсю делает кинокомиксы для DC). Не обойдётся и без длинных кадров поворотами камеры на 360 градусов, которые часто мелькают в его работах. Экшен-сцена и вовсе напомнит первую драку из «Аквамена»: постановка позволяет ощутить объём помещения и движение всех героев в пространстве.

Злое

При этом «Злое» всё ещё пытается пугать, хоть и получается это чуть слабее. Да, Джеймса Вана сейчас уже невозможно назвать экспериментатором в его любимом жанре (он был таковым разве что во времена первой «Пилы»). Но автор компилирует знакомые приёмы, которые вместе всё ещё работают. Немного неплохих скримеров, монстр с очень интересной и жуткой хореографией, запутанный сюжет, завязанный на прошлом главной героини. Кстати, режиссёр не отходит от своих принципов и снова делает центральной идеей фильма семейные узы — без рассуждений о важности родни не обходилась ни одна его работа, так зачем что-то менять?

В итоге «Злое» можно считать очередным чисто развлекательным фильмом ужасов (эти, казалось бы, противоречащие понятия отлично сочетаются между собой), какими были и «Астрал», и «Заклятие». Если слишком копаться в логике, то в картине можно найти много недоработок и притянутых идей. Но зато она радует скримерами и крутым злодеем, слегка запутывает и совсем чуть-чуть напоминает о важных жизненных истинах. Два часа пролетают на одном дыхании, не позволяя заскучать. А этого уже достаточно, чтобы получить от фильма удовольствие.