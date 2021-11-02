«Вечные»: Рецензия Киноафиши

За 13 лет существования такой махины, как франшиза MCU, кто только не снимал кино для Marvel Studios. И все-таки самыми удачными и запоминающимися оказались работы только двух режиссеров – Тайки Вайтити и Джеймса Ганна. Объясняется это невероятно просто: присоединившись к киновселенной, только они привнесли в нее свой узнаваемый стиль, гомерически смешные шутки, а заодно и постарались максимально далеко уйти от шаблонов о сверхлюдях, созданных Marvel Studios, – по крайней мере, насколько это возможно в киношной супергероике. Никогда еще персонажи не были такими приземленными, а фраза: «Потому что, дорогой, я живу в ней!» – в качестве аргумента для спасения Вселенной по сей день остается самым весомым и логичным во всей франшизе.

И вот «Вечные» приводят в стан марвеловских режиссеров ту, чье имя еще совсем недавно было у всех на устах в связи с двумя ее победами на «Оскаре», – Хлою Чжао. Всегда любопытно посмотреть, что получится у режиссера, прежде работавшего с авторским кино, когда он возьмется за блокбастер. Для упомянутых выше Вайтити и Ганна этот переход оказался невероятно органичным, чего не скажешь о Чжао: от свойственной ее работам поэтики в «Вечных» осталось катастрофически мало. Но самое важное и для Мarvel, надо сказать, едва ли не из ряда вон выходящее, что сделала для фильма Чжао, – это превратила героев в людей, хотя они таковыми и не являются. Уж очень в MCU любят напичкать диалоги совершенно дурацкой бравадой так, что в какой-то момент только и остается, что усмехаться и иронизировать над героями, в то время как со злодеями дела обстоят еще хуже. Так вот Чжао делает невероятное и, насколько это возможно, убавляет супергеройский пафос и снимает эдакое домашнее видео о семейке, которой, вместо защиты Земли, лучше бы всем вместе сходить на терапию.

Вечные

А теперь пару слов о сюжете. Тысячелетиями несколько представителей инопланетной расы Вечных жили на Земле и по приказу Целестиала Аришема истребляли Девиантов – свирепых монстров, терроризировавших землян. Однако после уничтожения последних из них вернуться домой Вечным не позволили, поэтому они распрощались друг с другом и рассредоточились по всей планете. Уже в настоящем выясняется, что Девианты на самом деле по-прежнему живы, поэтому Вечным вновь приходится объединиться, что приведет их к раскрытию суровой правды: Земля была создана всего лишь как капсула для будущего Целестиала, и теперь, когда грядет его пробуждение, планете грозит разрушение, а ее населению – смерть. Решение о том, позволить всему идти своим чередом или остановить рождение нового Целестиала, вызывает среди Вечных раскол.

Кажется, что Marvel Studios запоздало, но все-таки услышали одну из претензий к их фильмам – слабо раскрываемые отношения внутри команд – и решили рассмотреть под микроскопом динамику среди Вечных. Никогда еще она не изучалась так подробно, и это, пожалуй, основная причина такого гигантского хронометража – 157 минут. Баланса экшена и психологизма тут нет: второй довольно активно перетягивает одеяло на себя. Герои гораздо чаще беспокоятся о собственных предназначении и отношениях, а также об этических вопросах мироздания, чем эффектно сражаются с Девиантами. Из-за этого многие западные критики окрестили фильм «самым скучным» в кинематографической вселенной Marvel, и это лишь отчасти справедливо: все-таки Вечные пока еще новички в MCU, и никакой эмоциональной привязки к ним у аудитории пока еще нет, поэтому некоторым, вероятно, и вправду все это углубление в отношения внутри команды пока не нужно. И тем не менее сдвиг налицо, другой вопрос: а своевременен ли он?

Одновременно плюс и минус фильма – это количество упакованных в него конфликтов. С одной стороны, назревающие разборки с Целестиалами. С другой, конфликт с Девиантами, которые, как позже выяснится, как и Вечные, были созданы Целестиалами не просто так. Еще есть дрязги внутри команды: какие-то длятся веками, какие-то только назревают. Наконец, глобальная этическая проблема: можно ли позволить одним умереть, чтобы свою жизнь начали другие? Сами конфликты весьма интересны, но даже хронометража в 157 минут чрезвычайно мало, чтобы подвести какой-то внятный итог по каждой из этих ситуаций. Страдает от такой перенасыщенности почти каждая сюжетная линия: например, история с Девиантами изживает себя так же быстро, как и возникает.

Вечные

Если хорошо присмотреться к деталям, «Вечные» производят тектонический сдвиг в, казалось бы, уже зацементированной формуле марвеловских фильмов. Кроме очеловечивания героев, которого прежде так не хватало франшизе, Чжао еще и по мере своих возможностей старается воздержаться от использования компьютерной графики. Разумеется, она все равно преобладает, но по сравнению с, например, «Мстителями: Финалом», где почти все снималось в павильонах на фоне хромакея, в «Вечных» довольно много делалось на локациях, и это так или иначе придает фильму живости. И притом выглядит это не менее эффектно, чем завершившая «Сагу бесконечности» битва (да, формально ее завершил «Человек-паук: Вдали от дома», но все-таки апофеозом стал именно «Финал»). Но вот что действительно может шокировать, так это невероятно скромная, но все-таки эротическая сцена, что для Marvel является чем-то из ряда вон выходящим. Прежде во франшизе романтические отношения героев не выходили за рамки невинного флирта – например, между Стивом и Наташей, – и до тошноты слащавых поцелуев. С одной стороны, понять это можно, ведь среди марвеловской аудитории немало детей, и все же это лишний раз делало персонажей какими-то бесполыми роботами. Жертвой такой осторожности пали отношения Баки Барнса и Наташи Романофф: если вы фанат комиксов, то вас наверняка разочаровал тот факт, что эти двое так и не повторили судьбы своих прообразов. В итоге в России «Вечные» получили рейтинг «18+», хотя для такой цифры та сцена слишком уж невинна.

Но все же привычного для Marvel в «Вечных» значительно больше, и если графика и порой зашкаливающий пафос уже заметно надоели, то вот со старым добрым юмором у фильма все в порядке. За него тут в первую очередь отвечает Кинго в исполнении Кумэйла Нанджиани из «Силиконовой долины» – бессмертный пришелец, ставший звездой Болливуда, и местный человек-мем. В команде Вечных он самый приземленный, оттого, вероятно, и станет любимцем зрителей: уж очень любит марвеловская аудитория хохмачей, прикидывающихся тюфяками. За него, а также за других актеров первых ролей, которых суперизвестные Анджелина Джоли, Сальма Хайек и, так и быть, Кит Харингтон не затмили, хочется Marvel поблагодарить. Первые две тут скорее для придания значимости, а последнего позвали, кажется, только ради сцены после титров и затравки для появления Черного рыцаря. Зато менее известным новичкам во франшизе времени отводится навалом – отсюда и проработанность их персонажей.

Вечные

Несмотря на попытки режиссера Хлои Чжао немного обновить франшизу, «Вечные» все-таки абсолютно марвеловский продукт, слегка напоминающий фильм «Первый мститель: Противостояние». С другой стороны, знатоки киновселенной наверняка заметят кое-какие нововведения, которые в будущем, возможно, станут более частым явлением. Такой гигант, как MCU, все-таки не может измениться за один фильм (и даже за два). Любопытствующим, как может работать режиссер авторского кино над блокбастером, «Вечных» посмотреть точно стоит. А если вы суперфанат франшизы, которому наскучило ее топтание на месте в последних нескольких проектах, то фильм вас однозначно заинтересует: кроме еще одной команды героев, зрителям представят целых двух новых персонажей. Главное, не забудьте героически вынести все титры.