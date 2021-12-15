«Человек-паук: Нет пути домой»: Рецензия Киноафиши

Тайна личности Человека-паука раскрыта. От этого начинают страдать самые близкие люди в реальной жизни Питера Паркера. Не в силах самостоятельно решить эту проблему и смириться с происходящей несправедливостью, «дружелюбный сосед» обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Ответ рождается сам собой — заклинание забвения. Вот только герой не до конца осознает свои желания, и его нерешительность становится проблемой. Все выходит из-под контроля, и теперь в привычный мир вторгаются злодеи из других реальностей, мечтающие поквитаться с Паркером. Человеку-пауку придется дать отпор всем незваным гостям и попытаться восстановить целостность мультвивселенной, пока это еще можно сделать.

Здесь не будет спойлеров и важных сюжетных деталей. Отдадим дань уважения Sony и Marvel, которые всячески старались удержать свои секреты и подарить нам настоящий праздник. «Человек-паук: Нет пути домой» — это именно он, большое событие, справившееся с собственными амбициями и окружающими ожиданиями.

Человек-паук: Нет пути домой

Нас ждет первая мрачная глава жизни нового Питера Паркера. Представив обновленного героя в 2016 году, Marvel не стали идти классическим путем, вновь вынуждая нас наблюдать за смертью дяди Бена и закаливание через суровые жизненные уроки. Это был действительно дружелюбный сосед и школьник, только начинающий узнавать, что такое большая ответственность. Даже промахи с тайной личности, определявшей героя, были неслучайны. Все это было частью плана, в котором кончина Тони Старка была не более чем неприятным эпизодом. Пауку Холланда суждено повторить судьбу предыдущих воплощений, пусть рядом и окажется отличная поддержка с богатым жизненным опытом, не позволяющая совершить роковых ошибок. А в финале подзаголовок «Нет пути домой» обретет буквальный смысл.

«Человек-паук: Нет пути домой» смог отыскать неплохой баланс между экшеном, комедией, фансервисом и драмой, сделав больший акцент на последнем. Это по-настоящему мрачная глава, своеобразный закат перед новым и еще не скорым рассветом. На этот раз за каждой ошибкой следует жестокая расплата, а не очередной наставник, который с легкостью исправит проблему. Это фильм именно о Питере Паркере, оставшемся практически наедине с опасностями мира. Доктор Стрэндж оказывается малозаметным пассажиром, и на помощь здесь приходят лишь близкие друзья.

Человек-паук: Нет пути домой

Триквел может записать себе и еще одну большую победу, с которой не справились предыдущие фильмы. Казавшийся переизбыток персонажей и экранную тесноту можно легко разрешить, уделив всем достаточно времени. Все получают свое место и не выглядят бездумным фансервисом, превращаясь в ожившие страхи и скорее завершая старые истории. Пострадала лишь парочка злодеев. В какой-то момент они даже становятся своеобразным коллективным героем, сталкиваясь с мировоззрением Питера Паркера, ведь он вынужден быть лучше других и пытаться дать всем второй шанс.

Проблема у фильма лишь одна. К сожалению, вы уже почти все про него знаете, и удивить он может только мрачной тональностью. Но, правда, это и не было его задачей. Триквел выполняет куда более сложную задачу — завершает своеобразную трилогию и дает задел на новую. Паркеру предстоит повзрослеть на глазах и принимать ответственные решения, приближаясь к постоянной рефлексии и страху предыдущих Пауков. Мир опасен и жесток, но таковы уроки.

Человек-паук: Нет пути домой

Тут, правда, будет небольшой спойлер, пусть он и не связан с самим фильмом. Картина вбила последний гвоздь в гроб «Веном 2», единственной светлой стороной которого была пост-титровая сцена, связавшая его с Пауком Marvel. Авторы не только делают ее бессмысленной, но и зачем-то начинают рушить свою же рабочую систему мультивселенной и магии. Оба фильма несут потери из-за этой мимолетной связи. Человек-паук готов помочь всем, правда, для этого сначала нужно заметить существование Эдди Брока. Его решили оставить за скобками супергеройского уравнения. Лучше бы из этой тени он уже никогда и не выходил, найдя покой в вечном забвении.

Картине «Человек-паук: Нет пути домой» удалось невозможное — выглядеть полноценным фильмом о герое, а не очередным эпизодом в бесконечном сериале под названием Marvel. Это первое большое событие со времен «Мстителей: Финал» и главный развлекательный фильм 2021 года. Шутки — работают, драма — навзрыд, экшен — масштабный, порядком надоевший фансервис в кино — сделан со всей любовью. Паркер наконец-то смог найти себя и двигаться по нарастающей, не сдавая позиций. Никакого хаоса, даже несмотря на масштаб, почти полностью оправданные ожидания и трепетное отношение к герою. Даже вопрос «а как после этого можно двигаться дальше?» скорее риторический. Теперь появилась уверенность, что все будет хорошо и нас ждет одна из самых долгих супергеройских жизней на большом экране.