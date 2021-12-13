Человек-паук: Нет пути домой, 2021

По слухам, Sony и Disney обсуждают, следует ли в этой картине представить Тома Харди в роли Венома или Райана Рейнольдса в образе Дэдпула.

Том Холланд спас этот фильм от отмены, заставив возобновить переговоры с Sony и Disney.

Первоначально сделка между Disney и Sony не могла быть достигнута, а это означало, что события картины не будут происходить в кинематографической вселенной Marvel. В конечном итоге сделка состоялась, и действие фильма будет разворачиваться в Marvel.

Выход третьей части был запланирован на 16 июля 2021 года, но из-за пандемии коронавируса премьеру отложили до 5 ноября 2021 года.

Это 27-й фильм вселенной Marvel, который изначально должен был стать 28-м в серии.

Многие считают, что Чарли Кокс появится в картине и повторит свою роль из сериала «Сорвиголова», но актер отрицает свое участие в проекте.

В данном фильме Джейми Фокс повторит свою роль Электро. До этого он снялся в ленте, не относящейся к Marvel, – «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» из фильмов о Человеке-пауке Марка Уэбба. Это третий случай, когда актер воспроизводит свою роль из предыдущего опыта. Первым был Лу Ферриньо: он обеспечил вокальные эффекты Халка в «Невероятном Халке» 2008 года, а ранее изображал Халка в сериале 1977 года «Невероятный Халк» и озвучивал его же в одноименном анимационном сериале. Вторым был Дж. К Симмонс в роли Джона Джеймсона, который появился в эпилоге «Человека-паука: Вдали от дома» (2019), а раньше изображал этого же персонажа во всех трех фильмах о Человеке-пауке в саге Сэма Рэйми.

Том Холланд начал сниматься в фильме всего через два дня после завершения работы над картиной «Неизведанное: Удача Дрейка» (2021).

Летом 2017 года Том Холланд сказал, что сюжет третьей части будет разворачиваться в школе Питера Паркера. А в 2019 году глава компании Кевин Файги заявил, что третий фильм представит историю Питера Паркера, которую раньше никогда не снимали в кино.