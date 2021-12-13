Человек-паук: Нет пути домой, 2021

Супергерой Человек-паук, основанный на персонаже комиксов, возвращается в продолжении кинокартин «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) и «Человек-паук: Вдали от дома» (2019). Работа Джона Уоттса станет 27-м фильмом в вымышленной вселенной Marvel.
В 2015 году вселенная Marvel навсегда изменилась. После долгих переговоров между Walt Disney Studios и Sony Pictures было подписано знаменательное соглашение, которое позволило Человеку-пауку появляться в фильмах, выпущенных Marvel Studios. С тех пор поклонники со всего мира стали свидетелями невероятных приключений героя, которого сыграл Том Холланд. Актер дебютировал в роли Питера Паркера в картине «Первый мститель: Противостояние» в 2016 году и с тех пор стал настоящим фаворитом фанатов комиксов. Зрителям понравились не только одиночные приключения героя, но и его роль в франшизе «Мстители».
Питер Паркер – ученик старших классов, чья жизнь балансирует между обязанностями супергероя и учёбой в школе. В конце предыдущей части парень спускает на землю свою возлюбленную после полета над Нью-Йорком и замечает, что на гигантских экранах появляется сводка последних новостей. СМИ опубликовали кадры, из которых можно предположить, что Человек-паук, а не Мистерио, был ответственен за атаку в Лондоне. Казалось, куда еще хуже, однако вскоре появляется информация, раскрывающая тайну личности супергероя.
В третьей части Питер Паркер больше не сможет прятаться от окружающего мира, притворяясь робким учеником школы. Картина также будет сосредоточена вокруг монстра-захватчика, который был показан в середине титров фильма.
По слухам, Sony и Disney обсуждают, следует ли в этой картине представить Тома Харди в роли Венома или Райана Рейнольдса в образе Дэдпула.
Том Холланд спас этот фильм от отмены, заставив возобновить переговоры с Sony и Disney.
Первоначально сделка между Disney и Sony не могла быть достигнута, а это означало, что события картины не будут происходить в кинематографической вселенной Marvel. В конечном итоге сделка состоялась, и действие фильма будет разворачиваться в Marvel.
Выход третьей части был запланирован на 16 июля 2021 года, но из-за пандемии коронавируса премьеру отложили до 5 ноября 2021 года.
Это 27-й фильм вселенной Marvel, который изначально должен был стать 28-м в серии.
Многие считают, что Чарли Кокс появится в картине и повторит свою роль из сериала «Сорвиголова», но актер отрицает свое участие в проекте.
В данном фильме Джейми Фокс повторит свою роль Электро. До этого он снялся в ленте, не относящейся к Marvel, – «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» из фильмов о Человеке-пауке Марка Уэбба. Это третий случай, когда актер воспроизводит свою роль из предыдущего опыта. Первым был Лу Ферриньо: он обеспечил вокальные эффекты Халка в «Невероятном Халке» 2008 года, а ранее изображал Халка в сериале 1977 года «Невероятный Халк» и озвучивал его же в одноименном анимационном сериале. Вторым был Дж. К Симмонс в роли Джона Джеймсона, который появился в эпилоге «Человека-паука: Вдали от дома» (2019), а раньше изображал этого же персонажа во всех трех фильмах о Человеке-пауке в саге Сэма Рэйми.
Том Холланд начал сниматься в фильме всего через два дня после завершения работы над картиной «Неизведанное: Удача Дрейка» (2021).
Летом 2017 года Том Холланд сказал, что сюжет третьей части будет разворачиваться в школе Питера Паркера. А в 2019 году глава компании Кевин Файги заявил, что третий фильм представит историю Питера Паркера, которую раньше никогда не снимали в кино.
Какая продолжительность фильма?
Фильм длится ровно 2 часа 28 минут.
В каком году вышел фильм?
Мировая премьера фильма состоялась 13 декабря 2021 года. В России премьера прошла 15 декабря 2021 года.
Какой возрастной рейтинг у фильма?
12+
Кто режиссер фильма?
Режиссером фильма выступил Джон Уоттс
Кто исполнил главную роль?
В главной роли в фильме снялся Том Холланд
Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от его обычной жизни. Когда он просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. И Питер Паркер начинает понимать, что такое быть Человеком-пауком на самом деле.