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Человек-паук: Нет пути домой Человек-паук: Нет пути домой
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Человек-паук: Нет пути домой, 2021

2021 / США
9.1 Оцените
773 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Супергеройский блокбастер Marvel о Питере Паркере и Докторе Стрэндже
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Супергерой Человек-паук, основанный на персонаже комиксов, возвращается в продолжении кинокартин «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) и «Человек-паук: Вдали от дома» (2019). Работа Джона Уоттса станет 27-м фильмом в вымышленной вселенной Marvel.

В 2015 году вселенная Marvel навсегда изменилась. После долгих переговоров между Walt Disney Studios и Sony Pictures было подписано знаменательное соглашение, которое позволило Человеку-пауку появляться в фильмах, выпущенных Marvel Studios. С тех пор поклонники со всего мира стали свидетелями невероятных приключений героя, которого сыграл Том Холланд. Актер дебютировал в роли Питера Паркера в картине «Первый мститель: Противостояние» в 2016 году и с тех пор стал настоящим фаворитом фанатов комиксов. Зрителям понравились не только одиночные приключения героя, но и его роль в франшизе «Мстители».

Питер Паркер – ученик старших классов, чья жизнь балансирует между обязанностями супергероя и учёбой в школе. В конце предыдущей части парень спускает на землю свою возлюбленную после полета над Нью-Йорком и замечает, что на гигантских экранах появляется сводка последних новостей. СМИ опубликовали кадры, из которых можно предположить, что Человек-паук, а не Мистерио, был ответственен за атаку в Лондоне. Казалось, куда еще хуже, однако вскоре появляется информация, раскрывающая тайну личности супергероя.  

В третьей части Питер Паркер больше не сможет прятаться от окружающего мира, притворяясь робким учеником школы. Картина также будет сосредоточена вокруг монстра-захватчика, который был показан в середине титров фильма.

По слухам, Sony и Disney обсуждают, следует ли в этой картине представить Тома Харди в роли Венома или Райана Рейнольдса в образе Дэдпула.

Том Холланд спас этот фильм от отмены, заставив возобновить переговоры с Sony и Disney.

Первоначально сделка между Disney и Sony не могла быть достигнута, а это означало, что события картины не будут происходить в кинематографической вселенной Marvel. В конечном итоге сделка состоялась, и действие фильма будет разворачиваться в Marvel.

Выход третьей части был запланирован на 16 июля 2021 года, но из-за пандемии коронавируса премьеру отложили до 5 ноября 2021 года.

Это 27-й фильм вселенной Marvel, который изначально должен был стать 28-м в серии.

Многие считают, что Чарли Кокс появится в картине и повторит свою роль из сериала «Сорвиголова», но актер отрицает свое участие в проекте.

В данном фильме Джейми Фокс повторит свою роль Электро. До этого он снялся в ленте, не относящейся к Marvel, – «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» из фильмов о Человеке-пауке Марка Уэбба. Это третий случай, когда актер воспроизводит свою роль из предыдущего опыта. Первым был Лу Ферриньо: он обеспечил вокальные эффекты Халка в «Невероятном Халке» 2008 года, а ранее изображал Халка в сериале 1977 года «Невероятный Халк» и озвучивал его же в одноименном анимационном сериале. Вторым был Дж. К Симмонс в роли Джона Джеймсона, который появился в эпилоге «Человека-паука: Вдали от дома» (2019), а раньше изображал этого же персонажа во всех трех фильмах о Человеке-пауке в саге Сэма Рэйми.

Том Холланд начал сниматься в фильме всего через два дня после завершения работы над картиной «Неизведанное: Удача Дрейка» (2021).

Летом 2017 года Том Холланд сказал, что сюжет третьей части будет разворачиваться в школе Питера Паркера. А в 2019 году глава компании Кевин Файги заявил, что третий фильм представит историю Питера Паркера, которую раньше никогда не снимали в кино.

Какая продолжительность фильма?

Фильм длится ровно 2 часа 28 минут.

В каком году вышел фильм?

Мировая премьера фильма состоялась 13 декабря 2021 года. В России премьера прошла 15 декабря 2021 года.

Какой возрастной рейтинг у фильма?

12+

Кто режиссер фильма?

Режиссером фильма выступил Джон Уоттс

Кто исполнил главную роль?

В главной роли в фильме снялся Том Холланд

Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от его обычной жизни. Когда он просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. И Питер Паркер начинает понимать, что такое быть Человеком-пауком на самом деле.

 

9.1 Оцените
773 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 15 декабря 2021
Премьера онлайн 14 марта 2022
Премьера в мире 13 декабря 2021
Возраст 12+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Джон Уоттс
Джон Уоттс
В ролях
Том Холланд
Том Холланд
Зендея
Зендея
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Мариса Томей
Мариса Томей
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
КИНО ОККО Афимолл Сити
11:30 от 370 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
16:10 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
Тайна личности Человека-паука раскрыта. От этого начинают страдать самые близкие люди в реальной жизни Питера Паркера. Не в силах самостоятельно решить эту проблему и смириться с происходящей несправедливостью, «дружелюбный сосед» обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Ответ рождается сам собой — заклинание забвения. Вот только герой не до конца осознает свои желания, и его нерешительность становится проблемой. Все выходит из-под контроля, и теперь в привычный мир…
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jordan-19 24 декабря 2021, 02:12
Очередное \"творение\" Марвел, лищенное сюжетной логики. Скукота от и до. Увы, но все поставили на поток на прибыль, об интересном сюжете… Читать дальше…
Марина Кандюкина 24 декабря 2021, 22:49
с удавольствием посмотрели дважды! да здавствует мультивселенная и человек паук самостоятельный.
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773 голоса
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саундтрек фильма Человек-паук: Нет пути домой
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«Человек-паук: Нет пути домой» в кинотеатрах

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Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Человек-паук: Нет пути домой»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити Международная
2D
11:30 от 370 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» Войковская
2D
16:10 от 200 ₽
Синема парк Белая Дача Братиславская
2D
16:45 от 310 ₽
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