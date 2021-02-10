Том и Джерри, 2021

Том и Джерри возвращаются в комедийном анимационном фильме от Warner Animation Group. Адаптация классического мультфильма демонстрирует, как начиналось соперничество всем известных кота и мыши.
Том и Джерри оба находятся в трудном положении: домашний кот становится бродячим после того, как уходит от своих владельцев и остается без крыши над головой, а мышонок изо всех сил пытается найти себе пропитание. Дороги приводят обоих в шикарный отель Нью-Йорка.
Девушка по имени Кайла, которая становится новым сотрудником отеля на Манхеттене, замечает бедного кота, пытающегося найти себе приют. Она, конечно же, не может пройти мимо бродяги и хочет взять его с собой на работу. Босс героини одобряет идею принести бездомного кота в отель, но только в том случае, если тот сможет решить проблему с вредителями – мышами. Кайла объединяет свои усилия с Томом, чтобы помешать разрушительным выходкам Джерри, который как раз обосновался в этом здании. Ко всему прочему, озорной мышонок угрожает испортить гламурный свадебный прием, от которого зависит работа героини. Однако попытки поймать грызуна лишь привлекают ненужное внимание к новой сотруднице, а ее положение на рабочем месте оставляет желать лучшего.
В конце концов Кайла и неизменный дуэт кота и мышки случайно узнают о коварном плане Терренса, который собирается обмануть богатого владельца отеля. Теперь герои понимают, что должны отложить свои разногласия в сторону, ведь сейчас они как никогда нужны друг другу. Команда начинает работать вместе, чтобы спасти свой новый дом.
6 апреля 2015 года был анонсирован новый полнометражный художественный фильм. Он должен был быть полностью анимированным, как и его исходный материал. Однако в октябре 2018 года было объявлено, что это будет «гибридный» фильм с актерами и анимацией. Таким образом, студия Warner Bros сделала Тома и Джерри персонажами компьютерной графики, которые проживают в реальном мире.
Планы по созданию фильма были объявлены еще в 2009 году после успеха «Элвина и бурундуков». Изначально анимационный фильм должен был рассказать историю Тома и Джерри на фоне Чикаго.
Это не первый полнометражный фильм о Томе и Джерри. Существуют также картины «Том и Джерри: Фильм» (1992), «Том и Джерри: Волшебное кольцо» (2001), «Том и Джерри: Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (2017) и другие. Фильм 2021 года – второй фильм о Томе и Джерри, снятый специально для мирового проката.
Режиссером фильма выступил Тим Стори, страстный поклонник «Тома и Джерри». Это первый раз, когда режиссер работает над фильмом, ориентированным на семейную аудиторию.
Действие фильма происходит на Манхэттене. Это дань уважения короткометражному мультфильму 1945 года «Мышонок в Нью-Йорке».
Картина станет первым фильмом от Warner Animation Group одновременно с живыми и анимационными героями.
Чтобы избежать критики со стороны поклонников оригинального мультфильма, Том и Джерри, как обычно, не имеют актеров озвучивания.
Это второй фильм Warner Animation Group, представляющий собой экранизацию определенного исходного материала после «Скуби-ду» 2020 года.
В фильме будут сниматься Хлоя Грейс Морец («Если я останусь»), Майкл Пенья («Призрачная красота»), Роб Делани («Дэдпул 2»), Колин Жост («В активном поиске») и Кен Жонг («Мальчишник в Вегасе»).
На роль Кайлы рассматривались Зои Дойч, Оливия Кук, София Карсон, Эль Фаннинг, Ариэль Уинтер, Наоми Скотт, Мэг Доннелли, Хейли Стайнфелд, Яра Шахиди, Келли Мари Трэн, Бекки Джи.
Изначально фильм планировалось выпустить 23 декабря 2020 года, что ознаменовало бы 80-летие мультфильма «Том и Джерри», но из-за пандемии COVID-19 премьера была перенесена на 2021 год.
В фильме будут представлены архивные записи Уильяма Ханны, исполнившего все оригинальные вопли, крики, вздохи Тома и Джерри, которые звучали в мультфильмах с 1942 по 1957 год.
1 сентября 2020 года было объявлено, что австралийская компания по производству игрушек Moose Toys заключила сделку с Warner Bros на изготовление товаров для фильма.
Кайла, работница престижного отеля, где обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему не так-то просто.