Том и Джерри, 2021

Том и Джерри возвращаются в комедийном анимационном фильме от Warner Animation Group. Адаптация классического мультфильма демонстрирует, как начиналось соперничество всем известных кота и мыши.

Том и Джерри оба находятся в трудном положении: домашний кот становится бродячим после того, как уходит от своих владельцев и остается без крыши над головой, а мышонок изо всех сил пытается найти себе пропитание. Дороги приводят обоих в шикарный отель Нью-Йорка.

Девушка по имени Кайла, которая становится новым сотрудником отеля на Манхеттене, замечает бедного кота, пытающегося найти себе приют. Она, конечно же, не может пройти мимо бродяги и хочет взять его с собой на работу. Босс героини одобряет идею принести бездомного кота в отель, но только в том случае, если тот сможет решить проблему с вредителями – мышами. Кайла объединяет свои усилия с Томом, чтобы помешать разрушительным выходкам Джерри, который как раз обосновался в этом здании. Ко всему прочему, озорной мышонок угрожает испортить гламурный свадебный прием, от которого зависит работа героини. Однако попытки поймать грызуна лишь привлекают ненужное внимание к новой сотруднице, а ее положение на рабочем месте оставляет желать лучшего.

В конце концов Кайла и неизменный дуэт кота и мышки случайно узнают о коварном плане Терренса, который собирается обмануть богатого владельца отеля. Теперь герои понимают, что должны отложить свои разногласия в сторону, ведь сейчас они как никогда нужны друг другу. Команда начинает работать вместе, чтобы спасти свой новый дом.