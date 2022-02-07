«Камон Камон»: Рецензия Киноафиши

Радиожурналист Джонни (Хоакин Феникс) ездит по разным городам, встречается с детьми и берет у них интервью. Причем он задает юным собеседникам очень взрослые вопросы, на которые те подробно отвечают. Но герою приходится отвлечься на время от своих дел. Сестра просит Джонни посидеть с ее девятилетним сыном Джесси (Вуди Норман), пока она сама помогает мужу, у которого проблемы с психикой. Одинокий дядя соглашается, и так начинается дружба необычных представителей разных поколений. Вскоре Джесси берет племянника в свою очередную командировку. Они колесят по городам и узнают друг от друга что-то новое. Причем и взрослому есть чему поучиться у ребенка.

У этой картины есть сразу три главных причины заинтересовать зрителя. В первую очередь, конечно, Хоакин Феникс в главной роли. Мастер перевоплощений и глубокого погружения в каждую роль здесь предстает максимально естественным, будто пришел на съемки в домашней одежде и почти не готовился. Выпускает картину студия A24, в последние годы ставшая настоящим знаком качества для необычного авторского кино. И, в конце концов, снял фильм Майк Миллс. Этот режиссер, возможно, не слишком на слуху, но он уже покорил зрителей своей искренностью. Интересно, что новую работу можно считать завершением целой трилогии, хотя формально фильмы автора не связаны друг с другом.

Камон Камон

Просто Миллс из тех режиссеров, которые всегда снимают картины о своей жизни. Если «Начинающие» (принесшие «Оскар» Кристоферу Пламмеру) пересказывали его отношения с отцом, а «Женщины XX века» посвящены жене, то «Камон Камон» — обращение к сыну. Именно поэтому в картине так необычно распределены роли. Ведь слишком часто в сюжетах о путешествиях мужчины и ребенка, по сути, важно лишь развитие старшего. Напарник своей наивностью или, наоборот, резкостью лишь стимулирует его. Здесь же партнерство Джонни и Джесси — реальная дружба двух самостоятельных людей.

Приятно видеть, что у ребенка может быть собственное мнение и здравые рассуждения. И даже что он не следует тем клише, по которым якобы надо общаться с детьми. Ему же вторят и собеседники Джонни, с которыми он встречается по работе. Постоянные перебивки с голосами детей превращают «Камон Камон» в послание взрослым (возможно, слишком прямолинейное, но оттого лишь более трогательное): учитесь слушать, не думайте, что только вы знаете, как правильно поступать, посмотрите вокруг, в конце концов.

Именно этому и учит Джонни его юный спутник. Он задает вопросы, он высказывает свое мнение, он познает мир: через новые пейзажи, индустриальные звуки и разговоры. Тема и подход Миллса к съемкам превращают картину чуть ли не в документалку. Ведь даже упомянутые интервью здесь записаны без сценария: Феникс действительно общался с детьми, а они просто высказывали мысли. Да и сам актер, совсем недавно впервые ставший отцом, будто учится через этот фильм контактировать с подрастающим поколением. Его необычно видеть на экране таким простым и естественным. Он обычно так хорошо погружается в свои образы, что теряется грань между артистом и персонажем. Но, похоже, здесь ему досталась самая глубокая роль, в которой Феникс, возможно, проведет еще много лет. И даже визуально картина ближе к натуралистичным съемкам: статичным, с долгими планами городов и прочих пейзажей.

Камон Камон

Фиксируя небольшой период жизни ребенка, режиссер напоминает о важности таких событий, сам же и подчеркивая, что Джесси наверняка забудет этот момент. Вот только где-то на подсознательном уровне это путешествие все равно неизбежно повлияет на его будущее. Ведь буквально каждый зритель будет почти с завистью смотреть на сцену, где герои кричат: «Я не в порядке, и это нормально!». Точнее описать состояние хоть взрослого, хоть ребенка вряд ли возможно.

Черно-белое кино всегда создает более меланхоличную атмосферу. Кажется, что все события «Камон Камон» окутаны какой-то дымкой прошлого. Но эта минималистичность постановки только подчеркивает, что главные события происходят у героев внутри. Нужно лишь внимательно наблюдать за ними и учиться слушать. Возможно, этот навык потом пригодится и в жизни.