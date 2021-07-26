«Красотка на взводе»: Рецензия Киноафиши

С самого детства Линди тяжело было справиться со своей злостью. Ее раздражает практически любая мелочь, моментально рождающая приступы неконтролируемой агрессии. Такое поведение сделало девушку постоянной посетительницей психиатрических центров. Мозгоправы лишь поставили неутешительный диагноз — импульсивное расстройство личности, так и не объяснив, что делать дальше. Спустя годы все-таки нашлось решение этой проблемы. Линди облачили в специальный жилет, способный давать разряды тока, которые помогают хоть как-то сдерживать гнев. После этого состояние идет на поправку, она наконец-то влюбляется и начинает мечтать о совместном будущем. Но смерть нового знакомого рушит эти планы. Теперь Линди хочет отомстить людям, разрушившим единственные крупицы спокойствия и надежду на нормальную жизнь.

Мир в глазах главной героини сочится от нескончаемого и раздражающего сарказма, перемешанного с презрением окружающих. В нем, кажется, не осталось хороших людей, ведь каждый хочет сбросить свою ярость на ближнего, чтобы не увязнуть в этом болоте из ненависти самому. Подобная грубость для Линди, как красная тряпка для быка, — призыв к открытому насилию, от которого буквально чешутся руки. «Красотка на взводе» похожа на смесь безумного «Адреналина» и стильного «Джона Уика». Героиня Кейт Бекинсейл постоянно бьет, режет, душит, взрывает и калечит всех вокруг. Помогает избежать непоправимого лишь нажатие спасительной кнопки с порцией нового разряда тока. Из-за него большая часть жестокостей, особенно с простыми людьми, редко выходит за пределы натуралистичных фантазий.

Красотка на взводе

Большая часть экшена сосредоточена на погонях и драках, почти полностью избегая перестрелок. Оружием здесь становятся подручные предметы и кулаки, помогающие расправляться не только с негодяями, но и со случайными раздражителями. Линди сама выглядит живым орудием убийств, за плечами которой военная подготовка и работа вышибалой в ночном клубе. Окружающих вводит в заблуждение ее модельная внешность, не позволяющая противникам поверить в сломанный через несколько секунд собственный нос. Избегает этого гнева лишь персонаж Стэнли Туччи, один из немногих друзей и психиатр по совместительству, разработавший спасительное устройство.

Главным врагом выступает очередная мафиозная ячейка, на этот раз занятая продажей оружия. Выглядит она скорее набором штампов с несколькими колоритными шестерками и боссом, ведущим противные разговоры во время мерзкого поедания омаров. Все остальные выглядят не более чем расходным материалом на пути к цели и не представляют значительной угрозы. Штаб-квартира находится в небоскребе, в котором все подчинено вертикальной иерархии. В подвалах пытают пленников, а на самой вершине восседает главарь. Где-то рядом постоянно будут маячить и местные полицейские, также расследующие убийство, но пользы от них будет мало. Они лишь мешаются под ногами, следуя букве закона, и не приносят ощутимой пользы.

Красотка на взводе

По итогу «Красотка на взводе» — картина с интересной идеей, слишком обычной реализацией и странной попыткой сделать «неожиданный» финал. Не стоит ждать головокружительных и въедающихся в память экшен-сцен или сюжетных поворотов. Здесь все очень ровно и размеренно, как будто авторы побоялись создать фильм с собственным запоминающимся лицом. Чтобы выделиться, истории остро не хватает большего градуса безумия и отсутствия тормозов, но назвать ее полным провалом сложно. Главное светлое пятно картины — Кейт Бекинсейл, которой удается наполнить происходящее хоть каким-то смыслом.

«Красотка на взводе» понравится поклонникам Кейт Бекинсейл и экшен-фильмов в духе «Джона Уика».