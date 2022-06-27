«Главная роль»: Рецензия Киноафиши

Хотя бы раз в жизни каждый задавался вопросом о своем наследии. Вспомнит ли кто-нибудь тебя после смерти? Если да, то каким? А главное, за что? Над этим и ломает голову в свой 80-й день рождения миллионер Умберто Суарез и приходит к исключительному в своей нелепости решению: он должен снять фильм. Не сам, разумеется, – и на том спасибо. Нет, режиссером своего будущего шедевра он делает эксцентричную и обласканную всеми главными кинофестивалями Лолу Куэвас. Та, в свою очередь, настаивает на том, чтобы главные роли сыграли баловень Голливуда Феликс Риверо, для которого кино – скорее ремесло, чем искусство, и Иван Торрес – седовласый мэтр актерского мастерства, который предпочел бы, чтобы подобные Риверо даже дышать рядом с ним не смели. Не беда, что эти двое диаметрально разные личности – напротив, именно это и добавит фильму надрыва, драмы, экспрессии.

Окажется ли эта гипотеза верной, зрители так и не узнают. Но те девять дней, что троица будет отыгрывать будущее «Соперничество», действительно станут душераздирающими: Лола будет беспощадна к своим актерам, а те, в свою очередь, окажутся вынуждены работать вместе, несмотря на взаимную неприязнь. Кажется, что «Главная роль» не могла быть ничем, кроме драмы, но нет – это чудесная в своем остроумии сатира на всю индустрию кино, но особенно на фестивальный артхаус и тех, кто его делает: от заделавшегося в продюсеры богача, сколотившего состояние на фарме и не удосужившегося прочитать книгу, которую он собрался экранизировать, до режиссера, которая сделает это очень вольно просто потому, что снимать в XXI веке кино по книге, оставаясь верным первоисточнику, – это моветон.

Главная роль

Пожалуй, никто не любит рефлексировать о природе киноискусства так, как сами кинематографисты, хотя комедийный формат у них не то чтобы в чести – мол, о таких высоких материях не шутят. К счастью, есть такие люди, как трио сценаристов Мариано Кон, Андрес и Гастон Дюпра, решившие пройтись сатирическим катком по тому, во что сегодня превратилось кино, – конкурс претенциозности и самолюбования. Каждый из героев «Главной роли» запросто мог бы занять в нем первое место: Лола тренирует садиста в себе, придумывая своим подопечным все более суровые испытания, Иван театрально причитает по поводу измельчания актеров, а Феликсу жизненно важно всеобщее признание, поэтому он готов наплести любую чушь, лишь бы его не сочли посмешищем, – эффект всегда получается обратный, разумеется.

Главная роль

Все трое – это чистой воды архетипы: режиссер-артхаусник, мегапопулярный актер и мастер актерского искусства, будто бы обозленный на весь мир только потому, что так и не стал знаменитым. Но «Главная роль» так и осталась бы карикатурой на современную киноиндустрию, если бы эту троицу не наделили вполне «земными» переживаниями: Лола порой тяготится собственной экстраординарностью, Феликс на самом деле страшно закомплексован, а Иван мечтает о кинонаградах, репетируя в туалете, как он будет от них отказываться. Все это, конечно, очень печально, тем не менее сочувствовать этим господам слишком часто не приходится: уж очень активно над ними потешаются, причем шутки эти щедро сдобрены черным юмором. Надо сказать, что Пенелопа Крус и Антонио Бандерас особенно хороши в своих комедийных ролях – очень жаль, что в фильмографии обоих таких немного. Но оттого и больше причин посмотреть «Главную роль».

Главная роль

Приятно знать, что есть еще киношники, которые могут посмеяться над собой – и сделать это талантливо. В этом смысле фильм Мариано Кона – глоток свежего воздуха. Этот набор из юморесок на тему актерского тщеславия, режиссерской претенциозности и продюсерской примитивности хорош сам по себе – пересказывать их было бы жестоко, ведь это тот фильм, который и вправду стоит посмотреть. Да и не хочется редуцировать классные комедийные роли главного актерского трио до нескольких слов. Публика, хорошо знакомая с флером небожительства, свойственном сегодня кинофестивальной тусовке, наверняка оценит самоиронию «Главной роли», а вот что до более массового зрителя, то тут есть сомнения: покажутся ли ему забавными пародии на тех, о ком ты мало что знаешь?