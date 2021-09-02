«Параллельные матери»: Рецензия Киноафиши

На итальянском острове Лидо начался ежегодный праздник, который в эпоху ковида проходит по новым правилам, начавшихся еще в 2020 году. Все кинозалы доступны только для 50% зрителей, а если уж не успели взять билеты, то это уже ваши проблемы. У журналистов ситуация не лучше, потому что на желаемые картины просто невозможно забронировать билет, приходится вставать в 6:30 утра, ждать в электронной очереди, а потом выяснить, что места все разобрали. С новой картиной Педро Альмодовара было намного проще, поэтому мы успели ее посмотреть и готовы рассказать, что же экстравагантный испанец сделал на этот раз. Спойлер: не очень хорошее.

Джанис считается успешным фотографом и запечатлевает на камеру абсолютно разные вещи и необычных людей. Однажды она встречает Артуро, который готов ей помочь найти останки ее предков. Между ними завязываются отношения, но им суждено закончиться, так как женщина узнает о своей беременности и желает воспитывать ребенка самостоятельно. В родильном отделении Джанис встречает Ану, юную и совсем не готовую ко взрослой жизни девушку. Никто из них и не думал, что эта встреча изменит их жизни навсегда.

Параллельные матери

Педро Альмодовар обожает всех своих придуманных героинь. Он ими живет и ложится спать с их образами в голове. Они у него в большинстве своем успешные, возможно, не только в контексте материальном, но и идейном. На завтрак они ставят себе поднос с двумя бутербродами, на которых аккуратно положены красные помидорчики. Отведать сие блюдо они тоже должны аккуратно, слегка похрустев поджаристым хлебушком, но не опрокинув ни одной крошки. Грация, пластика и настоящая хореография – это все Пенелопа Крус, но исключительно в фильмах Педро Альмодовара.

В действительности это уже их восьмой совместный фильм, и они способны понимать друг друга без слов. Любая импровизация встречается режиссером положительно, поэтому Крус не боится переступать через себя и ломать свои собственные внутренние актерские установки. Однако так получается, что актриса держит на себе весь фильм и уже где-то в середине не выдерживает давления и ответственности, возложенных на нее. Настоящие эмоции сменяются на краткие вздохи, взгляды абсолютно уставших и стеклянных глаз, которые сопровождаются лишней жестикуляцией. Ей даже становится тесно в декорациях, и Крус начинает передвигаться словно по театральной сцене, высчитывая шаги.

Параллельные матери

Режиссер всегда был против классических патриархальных установок, его фильмы говорили в контексте феминизма еще до эпохи #metoo. На сегодняшний день история про двух женщин, оказавшихся в затруднительном положении, кажется слегка мизогинной из-за используемых штампов прошлых десятилетий. Его героини все красивые, ухоженные и финансово независимые, а после родов выглядят еще лучше. У каждой есть нянечки, а у некоторых даже домработницы. Все это напоминает один тренд в ТикТоке, условно называющийся «Женщина, написанная мужчиной». На видео в социальной сети блогеры показывают все стереотипы, которые были использованы в медиа и визуальном искусстве. Там и убираться женщина будет всегда сексуально и изысканно, готовить она будет, словно играет на пианино, а если случилась какая-то неудача, то обязательно нужен бокал вина и сигарета, да подлиннее. У Альмодовара почти все то же самое, только его героини пьют коньяк.

Многослойность сюжета в фильме «Параллельные матери», где сначала режиссер предлагает идею исторической памяти, а потом переходит к проблемам матерей-одиночек и взаимоотношений между женщинами, делает картину сначала сложной, а потом уже очень простой. В итоге на экране показывается не фестивальное кино, а какая-то бразильская мыльная опера со вздохами, ахами и однотипными диалогами.