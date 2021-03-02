Эйфель, 2021

5 причин посмотреть фильм «Эйфель»
Первый байопик о создании величайшего архитектурного сооружения Франции. Помимо деталей возведения 300-метровой металлической башни, ставшей символом столицы, зрители узнают, что именно вдохновило инженера Гюстава Эйфеля.
Один из наиболее дорогих и масштабных французских фильмов последних лет. Впечатляющие декорации и компьютерная графика, с помощью которых воссоздается Париж конца XIX века, ничем не уступают голливудским блокбастерам.
«Эйфель» — это не только история шедевра архитектуры, знакомого всем и каждому, но и запретной любви, развернувшаяся на улицах одного из красивейших городов мира.
Первая крупная роль в полнометражном кино восходящей звезды Эммы Маккей, прославившейся благодаря телесериалу стриминга Netflix «Половое воспитание».
В основе лежит сценарий Каролин Бонгран — автора нескольких монографий о Кристиане Диоре, прежде успевшей поработать с великим французским режиссером Клодом Шабролем. Ключевым источником вдохновения для Бонгран послужил роман-бестселлер Амели Нотомб «Зимний путь».
Выход картины в широкий прокат был запланирован на 25 августа 2021 года, но угроза очередной вспышки COVID-19 и строгие ограничения для кинотеатров вынудили студию «Патэ» отложить релиз до 13 октября. Французская премьера состоялась 24 августа на фестивале в Ангулеме.
Гюстав Эйфель — реальная историческая фигура. Он занимался проектированием металлических конструкций и прославился на весь мир как инженер Эйфелевой башни. Кроме того, Гюстав принимал участие в возведении статуи Свободы в Нью-Йорке, перуанского Железного дома, моста Марии Пиа и вокзалов в Будапеште.
Прежде чем обратиться к байопику, постановщик Мартин Бурбулон специализировался на романтических комедиях. В частности, он поставил хиты последних лет «Любовь вразнос» и «Развод по-французски». В основе «Эйфеля» также лежит любовная история, ставшая главным мотиватором для создания легендарного сооружения.
В разные годы идеей байопика о проектировщике Эйфелевой башни интересовались Люк Бессон, Кристоф Барратье, Оливье Даан и Ридли Скотт.
Париж, конец XIX века. Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить метро, подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир Эйфеля. Их головокружительный роман вдохновляет его на создание немыслимого архитектурного шедевра – гигантской ажурной башни, ставшей в итоге символом Парижа, романтики и любви.