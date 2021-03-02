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Eiffel

Эйфель, 2021

2021 / Франция
7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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История любви и создания самого известного символа Парижа
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Эйфель»

Первый байопик о создании величайшего архитектурного сооружения Франции. Помимо деталей возведения 300-метровой металлической башни, ставшей символом столицы, зрители узнают, что именно вдохновило инженера Гюстава Эйфеля. 

Один из наиболее дорогих и масштабных французских фильмов последних лет. Впечатляющие декорации и компьютерная графика, с помощью которых воссоздается Париж конца XIX века, ничем не уступают голливудским блокбастерам.

«Эйфель» — это не только история шедевра архитектуры, знакомого всем и каждому, но и запретной любви, развернувшаяся на улицах одного из красивейших городов мира.

Первая крупная роль в полнометражном кино восходящей звезды Эммы Маккей, прославившейся благодаря телесериалу стриминга Netflix «Половое воспитание».

В основе лежит сценарий Каролин Бонгран — автора нескольких монографий о Кристиане Диоре, прежде успевшей поработать с великим французским режиссером Клодом Шабролем. Ключевым источником вдохновения для Бонгран послужил роман-бестселлер Амели Нотомб «Зимний путь».

Выход картины в широкий прокат был запланирован на 25 августа 2021 года, но угроза очередной вспышки COVID-19 и строгие ограничения для кинотеатров вынудили студию «Патэ» отложить релиз до 13 октября. Французская премьера состоялась 24 августа на фестивале в Ангулеме.

Гюстав Эйфель — реальная историческая фигура. Он занимался проектированием металлических конструкций и прославился на весь мир как инженер Эйфелевой башни. Кроме того, Гюстав принимал участие в возведении статуи Свободы в Нью-Йорке, перуанского Железного дома, моста Марии Пиа и вокзалов в Будапеште.

Прежде чем обратиться к байопику, постановщик Мартин Бурбулон специализировался на романтических комедиях. В частности, он поставил хиты последних лет «Любовь вразнос» и «Развод по-французски». В основе «Эйфеля» также лежит любовная история, ставшая главным мотиватором для создания легендарного сооружения.

В разные годы идеей байопика о проектировщике Эйфелевой башни интересовались Люк Бессон, Кристоф Барратье, Оливье Даан и Ридли Скотт.

Париж, конец XIX века. Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить метро, подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир Эйфеля. Их головокружительный роман вдохновляет его на создание немыслимого архитектурного шедевра – гигантской ажурной башни, ставшей в итоге символом Парижа, романтики и любви.

7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 14 октября 2021
Премьера онлайн 10 февраля 2022
Премьера в мире 2 марта 2021
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Мартин Бурбулон
Мартин Бурбулон
В ролях
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Пьер Деладоншам
Пьер Деладоншам
Эмма Маккей
Эмма Маккей
Бруно Раффаэлли
Арман Буланжер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эйфель 4 постера
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Эйфель
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Наша рецензия
«Вольная интерпретация, вдохновленная реальными событиями», – именно с этой фразы начинается фильм Мартина Бурбулона о «сраме Парижа», возведенном к Всемирной выставке 1889 года, и его создателе Гюставе Эйфеле. Такая ремарка в «Эйфеле» просто необходима, во-первых, потому что сюжет многое берет из личной жизни архитектора – той части его биографии, о которой по сей день известно довольно мало. А вторая причина вытекает из первой: это такое…
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Potekhin 21 октября 2021, 22:22
Фильм неплохой. Интересно наблюдать за воссозданными на киноэкране перипетиями строительства башни и видеть технологию этого строительства.… Читать дальше…
Михаил Роксман 13 октября 2021, 20:32
Интересный фильм.С исторической стороны мало кто знает как именно родился проект строительства башни. С жизненной- тут каждый для себя должен сделать… Читать дальше…
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24 февраля 2022 14:03
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