Эйфель, 2021

5 причин посмотреть фильм «Эйфель»

Первый байопик о создании величайшего архитектурного сооружения Франции. Помимо деталей возведения 300-метровой металлической башни, ставшей символом столицы, зрители узнают, что именно вдохновило инженера Гюстава Эйфеля.

Один из наиболее дорогих и масштабных французских фильмов последних лет. Впечатляющие декорации и компьютерная графика, с помощью которых воссоздается Париж конца XIX века, ничем не уступают голливудским блокбастерам.

«Эйфель» — это не только история шедевра архитектуры, знакомого всем и каждому, но и запретной любви, развернувшаяся на улицах одного из красивейших городов мира.

Первая крупная роль в полнометражном кино восходящей звезды Эммы Маккей, прославившейся благодаря телесериалу стриминга Netflix «Половое воспитание».

В основе лежит сценарий Каролин Бонгран — автора нескольких монографий о Кристиане Диоре, прежде успевшей поработать с великим французским режиссером Клодом Шабролем. Ключевым источником вдохновения для Бонгран послужил роман-бестселлер Амели Нотомб «Зимний путь».