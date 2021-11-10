Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большой красный пес Клиффорд Большой красный пес Клиффорд
Киноафиша Фильмы Большой красный пес Клиффорд
Clifford the Big Red Dog

Большой красный пес Клиффорд, 2021

2021 / США
8.3 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Семейное фэнтези о добродушном и веселом псе необъятных размеров. Экранизация серии детских книг
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 121
Не пойду 6
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Знакомый с детства большой красный пес по имени Клиффорд возвращается в новой экранизации знаменитой детской серии книг, первоначально опубликованной еще в 1963 году.

Пес Клиффорд был совсем крохой среди своих собратьев. Но в скором времени его жизнь круто изменилась. Семья Ховард выбрала маленького красного щенка для шестилетней девочки по имени Эмили Элизабет в качестве подарка на день рождения. Никто уже и не надеялся, что Клиффорд вырастет, но любовь Эмили Элизабет к своему маленькому другу сильно повлияла на него. Малютка Клиффорд внезапно разросся, и его рост, превышающий 25 футов, превратился в проблему. Семья Ховард была вынуждена переехать, так как в пределах города ухаживать за новым четвероногим другом становилось все сложнее и сложнее. В поисках большей свободы и раздолья Ховарды переезжают поближе к бескрайним просторам острова Бердвелл.

История, основанная на серии книг для детей от американского автора Нормана Бридвелла, в которой главную роль неизменно играет огромный пес, который вырос благодаря любви своей хозяйки. Книги Бридвелла – яркий пример тех детских произведений, которые создавались для того, чтобы наставлять детей и давать им важные жизненные уроки. Приключения Клиффорда, его друзей-собак, а также его хозяйки Эмили Элизабет и ее дяди расскажут о взрослении, первых разочарованиях и победах. Неизменным остается лишь одно: собаки разговаривают только тогда, когда люди этого не видят, иначе они услышат только лай.

 

 

Персонаж Клиффорда был создан случайно, когда редактор журнала Harper & Row посоветовала будущему автору книг Бридвеллу написать рассказ к одной из своих картин. Она обратила внимание на его набросок, где были изображены девочка и собака размером с лошадь и небрежно сказала: «В этом может быть история».

На иллюстрациях к серии книг Эмили Элизабет часто изображена верхом на огромном красном псе, прямо как на лошади.

Главная героиня Эмили Элизабет была названа в честь дочери создателя серии книг Нормана Бридвелла и основана на воображаемых приключениях жены Бридвелла.

Имя собаки автор Норман Бридвелл дал в честь воображаемого друга детства своей жены. Изначально он хотел назвать собаку Крошкой, но супруга убедила его, что имя Клиффорд подходит гораздо больше.

Сериал помог Scholastic завоевать статус ведущей издательской компании, а пес Клиффорде в итоге стал их официальным талисманом.

В мае 2012 года стало известно, что кинокомпании Universal Pictures и Illumination Entertainment создадут полнометражный фильм с компьютерной графикой на основе всемирно известной книги. В июле 2013 года появились слухи, что кинокомпания Illumination отказалась работать над проектом. Однако два месяца спустя выяснилось, что фильм все еще находится в разработке, а также ведутся переговоры о том, чтобы Дэвид Бауэрс стал режиссером фильма. Но в июне 2016 года кинокомпания Paramount Pictures приобрела права на фильм из-за расхождения во мнениях с Universal Pictures. Далее было объявлено, что Джастин Мэйлен выступит сценаристом картины, а Уолт Бекер займет место режиссера вместо Бауэрса.

Когда школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной шерстью, она и представить не может, что на утро обнаружит в своей маленькой нью-йоркской квартирке… огромного 3-метрового пса! Мама в командировке, поэтому самые захватывающие и необыкновенные приключения ждут Эмили и ее веселого и порывистого дядю Кейси. Клиффорд научит их – а заодно и весь мир – любить по-крупному!

8.3 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 декабря 2021
Премьера онлайн 10 ноября 2021
Премьера в мире 10 ноября 2021
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Уолт Бекер
Уолт Бекер
В ролях
Джэк Уайтхолл
Джэк Уайтхолл
Джон Клиз
Джон Клиз
Сиенна Гиллори
Сиенна Гиллори
Рози Перес
Рози Перес
Кенан Томпсон
Кенан Томпсон
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Большой красный пес Клиффорд 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Большой красный пес Клиффорд смотреть онлайн

Большой красный пес Клиффорд
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Юная Эмили живет с матерью-одиночкой. Они кое-как сводят концы с концами, хотя девочку удалось устроить по квоте в элитную школу. Вот только заносчивые одноклассницы травят Эмили, а мама слишком занята на работе, чтобы помочь. И однажды, когда героиню оставляют на попечение дяди-неудачника, она берет себе питомца — маленького щенка красного цвета, которому дает имя Клиффорд. А на следующий день зверек превращается в огромную трехметровую, но все такую же добрую собаку. И теперь Эмили…
Читать
sofia657 19 декабря 2021, 19:59
Фильм классный! Мне, мой подруге и брату очень понравилось, есть как смешные моменты так и немного грустные, конец очень хороший. Мой день рождение удался, спасибо)
Марина Антонова 13 декабря 2021, 13:56
Очень милый и добрый фильм с хорошим концом.Поднимет настроение и взрослым и детям.
Отзывы Написать
52 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
В ролике о создании «Большого красного пса Клиффорда» показали кукольный макет огромного щенка В фильме пес сделан при помощи спецэффектов, а макет был нужен для более эффективного взаимодействия с актерами на съемочной площадке.
Написать
14 декабря 2021 14:34
Эксклюзивное видео: на прямой связи из Нью-Йорка Большой красный пес Клиффорд 9 декабря на экраны кинотеатров вышел добрый семейный фильм «Большой красный пес Клиффорд». Киноафише удалось поговорить с самым ярким персонажем картины и посмотреть на его новые трюки!
Написать
10 декабря 2021 15:39
«В России любят все большое, поэтому будущая любовь к Клиффорду очевидна»: интервью с режиссером, продюсером и актерами фильма «Большой красный пес Клиффорд» Актриса Дэрби Кэмп об игрушечном псе с человеческими ногами. Коллега Джек Уайтхолл о последствиях съемок. Режиссер Уолт Бекер о том, что роднит Клиффорда с E.T. А продюсер Джордан Кернер – об уверенности успеха в российском прокате. В общем, кто о чем, но все о «Большом красном псе Клиффорде».
Написать
8 декабря 2021 17:33
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
третий дублированный трейлер
Третий дублированный трейлер
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Приложение киноафиши