Большой красный пес Клиффорд, 2021

Знакомый с детства большой красный пес по имени Клиффорд возвращается в новой экранизации знаменитой детской серии книг, первоначально опубликованной еще в 1963 году.
Пес Клиффорд был совсем крохой среди своих собратьев. Но в скором времени его жизнь круто изменилась. Семья Ховард выбрала маленького красного щенка для шестилетней девочки по имени Эмили Элизабет в качестве подарка на день рождения. Никто уже и не надеялся, что Клиффорд вырастет, но любовь Эмили Элизабет к своему маленькому другу сильно повлияла на него. Малютка Клиффорд внезапно разросся, и его рост, превышающий 25 футов, превратился в проблему. Семья Ховард была вынуждена переехать, так как в пределах города ухаживать за новым четвероногим другом становилось все сложнее и сложнее. В поисках большей свободы и раздолья Ховарды переезжают поближе к бескрайним просторам острова Бердвелл.
История, основанная на серии книг для детей от американского автора Нормана Бридвелла, в которой главную роль неизменно играет огромный пес, который вырос благодаря любви своей хозяйки. Книги Бридвелла – яркий пример тех детских произведений, которые создавались для того, чтобы наставлять детей и давать им важные жизненные уроки. Приключения Клиффорда, его друзей-собак, а также его хозяйки Эмили Элизабет и ее дяди расскажут о взрослении, первых разочарованиях и победах. Неизменным остается лишь одно: собаки разговаривают только тогда, когда люди этого не видят, иначе они услышат только лай.
Персонаж Клиффорда был создан случайно, когда редактор журнала Harper & Row посоветовала будущему автору книг Бридвеллу написать рассказ к одной из своих картин. Она обратила внимание на его набросок, где были изображены девочка и собака размером с лошадь и небрежно сказала: «В этом может быть история».
На иллюстрациях к серии книг Эмили Элизабет часто изображена верхом на огромном красном псе, прямо как на лошади.
Главная героиня Эмили Элизабет была названа в честь дочери создателя серии книг Нормана Бридвелла и основана на воображаемых приключениях жены Бридвелла.
Имя собаки автор Норман Бридвелл дал в честь воображаемого друга детства своей жены. Изначально он хотел назвать собаку Крошкой, но супруга убедила его, что имя Клиффорд подходит гораздо больше.
Сериал помог Scholastic завоевать статус ведущей издательской компании, а пес Клиффорде в итоге стал их официальным талисманом.
В мае 2012 года стало известно, что кинокомпании Universal Pictures и Illumination Entertainment создадут полнометражный фильм с компьютерной графикой на основе всемирно известной книги. В июле 2013 года появились слухи, что кинокомпания Illumination отказалась работать над проектом. Однако два месяца спустя выяснилось, что фильм все еще находится в разработке, а также ведутся переговоры о том, чтобы Дэвид Бауэрс стал режиссером фильма. Но в июне 2016 года кинокомпания Paramount Pictures приобрела права на фильм из-за расхождения во мнениях с Universal Pictures. Далее было объявлено, что Джастин Мэйлен выступит сценаристом картины, а Уолт Бекер займет место режиссера вместо Бауэрса.
Когда школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной шерстью, она и представить не может, что на утро обнаружит в своей маленькой нью-йоркской квартирке… огромного 3-метрового пса! Мама в командировке, поэтому самые захватывающие и необыкновенные приключения ждут Эмили и ее веселого и порывистого дядю Кейси. Клиффорд научит их – а заодно и весь мир – любить по-крупному!