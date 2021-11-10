Большой красный пес Клиффорд, 2021

Знакомый с детства большой красный пес по имени Клиффорд возвращается в новой экранизации знаменитой детской серии книг, первоначально опубликованной еще в 1963 году.

Пес Клиффорд был совсем крохой среди своих собратьев. Но в скором времени его жизнь круто изменилась. Семья Ховард выбрала маленького красного щенка для шестилетней девочки по имени Эмили Элизабет в качестве подарка на день рождения. Никто уже и не надеялся, что Клиффорд вырастет, но любовь Эмили Элизабет к своему маленькому другу сильно повлияла на него. Малютка Клиффорд внезапно разросся, и его рост, превышающий 25 футов, превратился в проблему. Семья Ховард была вынуждена переехать, так как в пределах города ухаживать за новым четвероногим другом становилось все сложнее и сложнее. В поисках большей свободы и раздолья Ховарды переезжают поближе к бескрайним просторам острова Бердвелл.

История, основанная на серии книг для детей от американского автора Нормана Бридвелла, в которой главную роль неизменно играет огромный пес, который вырос благодаря любви своей хозяйки. Книги Бридвелла – яркий пример тех детских произведений, которые создавались для того, чтобы наставлять детей и давать им важные жизненные уроки. Приключения Клиффорда, его друзей-собак, а также его хозяйки Эмили Элизабет и ее дяди расскажут о взрослении, первых разочарованиях и победах. Неизменным остается лишь одно: собаки разговаривают только тогда, когда люди этого не видят, иначе они услышат только лай.